Nach drei Runden hat in der Super League nur noch Lugano eine weisse Weste. St. Gallen büsst gegen Luzern (2:2) die ersten Punkte ein. Der FC Basel deklassiert den Meister Thun.

Neues Stadion, überzeugende Leistungen: Lugano feiert den 5:0-Sieg gegen den FCZ und die Führung in der Tabelle der Super League

Nach den Young Boys (2:2 am Samstag in Lausanne) gab am Sonntag auch St. Gallen mit dem gleichen Resultat erstmals Punkte ab. Zwei Treffer fielen gleich vor respektive nach der Pause, zwei in der Schlussphase. In der 101. Minute glich Lukas Görtler vom Penaltypunkt aus. Der erste Punktgewinn der Saison wird die Luzerner so kaum freuen.

Lugano, einer der meistgenannten Meisterschaftsfavoriten, wird diesem Etikett bisher vollauf gerecht. Auf das 4:1 gegen GC liessen die Tessiner am Sonntag ein 5:0 gegen den FC Zürich folgen. Damit weisen sie als einziges Team nach drei Runden neun Punkte auf.

Auf gutem Weg scheint auch der FC Basel. Auf die 0:1-Heimniederlage gegen Lausanne reagierte der FCB mit einem überzeugenden, am Ende eher zu knapp ausgefallenen 4:2-Sieg gegen den Meister Thun.

Am Tabellenende ist Aufsteiger Vaduz alleine noch ohne Punkt. Im dritten Spiel verlor der Aufsteiger zum dritten Mal mit einem Tor Differenz. Nach zweimaligen Rückstand traf Franck Surdez in der 94. Minute zum 3:2-Sieg des FC Sion.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Lausanne-Sport – Young Boys 2:2 (0:0). Servette – Grasshoppers 2:1 (1:1). – Sonntag: Lugano – Zürich 5:0 (2:0). Basel – Thun 4:2 (2:0). Sion – Vaduz 3:2 (1:2). St. Gallen – Luzern 2:2 (1:0).

Rangliste: 1. Lugano 3/9. 2. Young Boys 3/7. 3. St. Gallen 3/7. 4. Sion 3/6. 5. Basel 3/6. 6. Lausanne-Sport 3/5. 7. Servette 3/3. 8. Zürich 3/3. 9. Thun 3/3. 10. Grasshoppers 3/1. 11. Luzern 3/1. 12. Vaduz 3/0.