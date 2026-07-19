Influencer Nic Kaufmann verdient mit einzelnen Video-Posts bis zu 50'000 Euro. Im ARD-Format «Money Maker» spricht er offen über seine Millionen-Reichweite, sein Einkommen – und warum ihn der Erfolgsdruck beinahe in den Burn-out trieb.

In einer neuen TV-Dokumentation spricht Nic Kaufmann über sein Leben als Influencer.

Darum geht’s Influencer Nic Kaufmann verdient pro Werbe-Post bis zu 50'000 Euro und erzielte 2022 mehr als eine Million Einkommen. Er betont, dass der Erfolg auf harter und kontinuierlicher Arbeit basiert.

Der hohe Leistungs- und Erfolgsdruck in der Influencer-Branche belastet viele Creator. Ein Psychologe berichtet, dass Angststörungen, Depressionen und Burn-out dort häufig vorkommen.

Kaufmann wurde früher gemobbt und kämpfte nach seinem Umzug nach Deutschland mit Einsamkeit. Nach einem Beinahe-Burn-out halfen ihm Therapie und gesündere Routinen, besser mit dem Druck umzugehen. Zusammenfassung erstellt mit

Mit Mode hatte Nic Kaufmann als Kind nichts am Hut. In der Schule habe er einfach das T-Shirt angezogen, das ganz oben im Kleiderschrank lag. Heute ist Fashion der Lebensinhalt des 25-Jährigen, bestreitet er doch als Influencer seinen Lebensunterhalt. «Man kann so viel verdienen, wie man träumen kann», gibt Kaufmann in der ARD-Doku «Money Maker – Nic Kaufmann» (ab sofort in der ARD-Mediathek) preis.

Für einen Video-Post könne er «1 000 Euro bis zu 40'000 oder 50'000 Euro bekommen, wenn es amerikanische Kunden sind». In seinem besten Jahr, 2022, habe er «etwas mehr als eine Million» verdient.

Geschenkt gibt es jedoch nichts, betont der Content Creator: «Es ist ein hartes Business.» Dass er heute Kooperationen mit Luxusmarken wie Hugo Boss, Dior und Prada hat, sei harter und beständiger Arbeit zuzuschreiben. «Was ich nicht mag, wenn jemand sagt: Er hat nur das und das, nur weil er gut aussieht. Ich habe das Gefühl, das redet meine Leistung kleiner, als das, was ich reingesteckt habe», räumt er im ARD-Film von Susan Penack mit dem Vorurteil auf, Influencer würden gar nicht richtig arbeiten.

Psychologe über Influencer-Branche: «Sehr verbreitet sind Depressionen und Burn-out»

Vom Druck in der Branche berichtet auch Elias Jessen, der als Psychologe mit Influencern zusammenarbeitet. «Was ich am meisten höre von Content-Creatorn, ist dieser Zahlendruck, dass sie das Gefühl haben, nicht selbstbestimmt entscheiden zu können, ob sie abgespielt werden», weiss der Experte. «Sehr verbreitet sind Angststörungen, Depressionen und Burn-out.»

Auch Nic Kaufmann hat harte Zeiten hinter sich. In der Schule wurde er gemobbt: «Es gab die coolsten Kinder und die anderen und ich bin ganz unten reingefallen zu den Kindern, die nicht wichtig sind.» Als er schliesslich seine Heimat Singapur mit 17 Jahren verliess und einen Neustart in Deutschland wagte, plagte ihn die Einsamkeit.

Dann probierte er Social Media aus – und entdeckte besonders Instagram und TikTok für sich. «Nach ein paar Monaten ging das schon durch die Decke», erinnert er sich. Einmal habe sich innerhalb von 48 Stunden seine Followerzahl von 80'000 auf 400'000 erhöht.

Doch das ging nicht ohne viel Arbeit: Ideen entwickeln, Trends erkennen, Posts erstellen. «Ich musste krass lernen, dass ich Pausen nehmen muss», schaut Kaufmann heute durchaus kritisch zurück. «Ich wollte jeden Tag zwölf Stunden was Produktives machen. Aber ich war so fertig irgendwann und habe die Motivation verloren.»

Erst als er auf die Warnzeichen seines Körpers gehört habe und dank Therapie gesündere Routinen entwickelt habe, sei das besser geworden: «Das war super hilfreich für mich als Person.»