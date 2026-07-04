Der Schweizer Bariton Äneas Humm (31) lebt in Berlin und singt auf den grossen Opernbühnen Europas. Im Interview spricht er über seine Karriere, warum er nach einer homophoben Beleidigung ein Theater verliess – und weshalb er noch auf sein Debüt am Opernhaus Zürich wartet.

Darum geht’s Äneas Humm spricht so persönlich wie selten über seinen Weg von den Zürcher Sängerknaben auf die grossen Opernbühnen der Welt.

spricht so persönlich wie selten über seinen Weg von den Zürcher Sängerknaben auf die grossen Opernbühnen der Welt. Der Schweizer Bariton verrät, weshalb berufliche Freiheit für ihn wichtiger ist als eine sichere Festanstellung an einem Opernhaus.

Im Gespräch mit blue News erzählt der 31-Jährige von prägenden Momenten, grossen Träumen – und davon, wie er sich nach einem homophoben Übergriff erstmals zur Wehr setzte.

Zwischen Weltbühnen, Berlin und Wädenswil ZH: Humm verrät, was ihn antreibt – und warum er sogar über eine politische Karriere nachdenkt.

Äneas Humm, wir machen heute ein Frage-Antwort-Spiel: Ich stelle dir in den nächsten 40 Minuten möglichst viele Fragen. Und du antwortest bitte möglichst kurz und schnell. Wenn dir eine Frage nicht passt, kannst du auch einmal «Weiter» sagen. Berlin oder Wädenswil ZH?

Berlin. Aber alle vier, fünf Wochen fahre ich nach Wädenswil zu meinen Eltern – darauf freue ich mich jedes Mal.

Was magst du sonst noch an Wädenswil, wo du gross geworden bist?

Den Zürichsee und die Nusstörtli, die es nur in der Bäckerei-Konditorei Gantner gibt.

Tanzen oder singen?

Singen.

Cecilia Bartoli oder Anna Netrebko?

Wenn es nur um die Stimme geht: ganz klar Anna Netrebko.

Erinnerst du dich an den Moment, als du deine Stimme gehört hast und dachtest: «Wow, sie klingt wunderschön. Damit kann ich etwas erreichen.»?

Ich erinnere mich nicht an eine konkrete Situation. Es war eher ein schleichender Prozess. Irgendwann realisierte ich, dass die Menschen meine Stimme anders wahrnahmen und immer öfter sagten, sie sei etwas Besonderes.

Welche Erinnerungen hast du an deinen ersten Auftritt?

Das war ein Auftritt als Zürcher Sängerknabe im Grossmünster. Die Kirche kam mir riesig vor, und der Weihnachtsbaum in der Mitte des Schiffes hat mich total beeindruckt. Blöd war nur: Ich war so müde, dass ich während des Konzerts ständig gähnen musste.

Hattest du zu wenig geschlafen in der Nacht davor?

Die Situation war einfach zu viel. Es war tiefer Winter, das Konzert fand spätabends statt – und ich war erst sechs Jahre alt.

blue News Zum Autor: Bruno Bötschi blue News-Redaktor Bruno Bötschi spricht für das Frage-Antwort-Spiel «Bötschi fragt» regelmässig mit bekannten Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Er stellt ihnen ganz viele Fragen – immer direkt, oft lustig und manchmal auch tiefsinnig. Dabei bleibt bis zur allerletzten Frage immer offen, wo das rasante Pingpong hinführt.

Ist Musik für dich Heimat?

Durch die Musik begegnet man Menschen, die einem schnell vertraut werden. Wenn wir zum Beispiel vier Wochen lang gemeinsam an einem Opernhaus proben, entsteht automatisch eine enge Verbindung. Musik schafft Nähe – und dieses Gefühl von Verbundenheit ist für mich auch ein Stück Heimat.

Cecilia Bartoli sagte 2021 im «Spiegel»-Gespräch: «Wenn du sehr jung bist, merkst du, du hast dieses Instrument, aber du kannst noch nicht viel damit anfangen. Du benutzt nur drei, vier Farben. Aber wenn du älter wirst, mit der Erfahrung, lernst du mehr und mehr Farben.»

Ich glaube auch, dass man mit zunehmender Erfahrung den Mut entwickelt, mehr Farben einzusetzen und unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen. Man ist eher bereit, Risiken einzugehen. Man muss auch nicht immer nur schön singen, sondern es darf auch ausdrucksstark sein – insofern hat Cecilia Bartoli absolut recht.

Welches ist die beste Kur, um die Stimme frisch und flexibel zu halten?

Schweigen (lacht).

Wie pflegst du deine Stimme sonst noch?

Ich trinke viel Wasser. Ausserdem nehme ich manchmal ein pflanzliches Mittel ein: ein hoch dosiertes Ananasextrakt namens Bromelain. Das unterstützt die Regeneration und macht die Stimme schnell wieder geschmeidiger. Vor allem hilft es mir, wenn ich morgens aufwache und merke, dass meine Stimme angeschlagen ist.

«Musik schafft Nähe – und dieses Gefühl von Verbundenheit ist für mich auch ein Stück Heimat»: Äneas Humm. Maurice Haas

Hast du manchmal Angst um deine Stimme?

Ja. An Weihnachten 2025 sollte ich in der Elbphilharmonie Hamburg singen. Ich musste das Konzert jedoch absagen, weil ich über Nacht krank geworden war. Ich war sogar in der Notaufnahme und habe dort alle Mittel ausprobiert, die Sängerinnen und Sängern in so einer Situation manchmal noch helfen können. Damals machte ich mir grosse Sorgen. Ich war völlig heiser und fragte mich: Was, wenn es nicht nur eine Erkältung ist, sondern etwas Ernstes – zum Beispiel ein Knoten auf den Stimmbändern?

Wie wichtig ist Demut fürs Singen?

Sehr wichtig – weil es am Ende immer um das Werk geht und nicht um mich. Natürlich kann ich meine eigenen Akzente setzen und einem Stück meine persönliche Farbe verleihen. Trotzdem steht für mich immer die Komposition im Mittelpunkt.

Du hast dich vor einigen Jahren von deinem Festengagement gelöst. Wieso das?

Weil ich frei arbeiten und selbst entscheiden wollte, welche Projekte ich annehmen möchte. Natürlich hat das auch Nachteile: Während der Sommermonate arbeite ich oft weniger und verdiene entsprechend auch nicht so viel. Dafür habe ich die Freiheit, mir Zeit zum Lernen oder Einstudieren neuer Werke zu nehmen.

Wer lenkt deine Karriere – du selbst, dein Management, die Intendant*innen oder die Dirigent*innen?

Das ist ein Bermuda-Dreieck zwischen mir als Sänger, meiner Agentur Stagedoor und den Menschen, die mich engagieren. Im Idealfall führt ein Auftritt zu weiteren Engagements – aber das ist längst nicht immer so. Ich musste lernen, das nicht persönlich zu nehmen. Oft hat es gar nichts mit der eigenen Leistung zu tun. Manchmal wollen die Veranstalter beim nächsten Mal einfach jemand anderen auf der Bühne sehen.

Du singst grossartig und trotzdem bist du kein absoluter Weltstar wie etwa Anna Netrebko. Nervt das oder ist dieser Zustand vielmehr angenehm?

Die Opernwelt ist klein. Weltstars wie Anna Netrebko gibt es deshalb nur wenige. Im Übrigen hatte nie den Anspruch, zu diesem Kreis zu gehören. Ich bin sehr glücklich mit meinem bisherigen Weg.

Was braucht es, um als Bariton ein Weltstar zu werden?

Als Bariton startet man mit einem Nachteil: Die grössten Opernrollen sind für Tenöre geschrieben. Deshalb steht man zu Beginn oft eher in der zweiten Reihe. Trotzdem singe ich regelmässig mit den grossen Namen der Opernwelt auf denselben Bühnen und durfte auch bereits wichtige Rollen wie Papageno oder die Titelpartie in «Owen Wingrave» übernehmen. Mit dem Älterwerden eröffnen sich für Baritone zudem neue Möglichkeiten – etwa im Richard-Wagner-Fach.

Du bist ein heller Bariton. Fachleute sagen, dass die grossen Verdi-Partien für deine Stimme wohl eher nicht infrage kommen. Könnte sich das mit der Zeit noch ändern?

Das glaube ich eher nicht. Wahrscheinlicher ist, dass meine Stimme mit den Jahren noch etwas höher wird und ich vielleicht sogar die eine oder andere tiefere Tenorpartie singen kann.

Woran merkst du das?

Ein guter Gradmesser ist immer, wie sich meine Stimme am Ende einer Vorstellung anfühlt. Wenn mir dann die hohen Töne besonders leichtfallen, zeigt das, in welche Richtung sie sich entwickelt. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass sie mit den Jahren eher noch etwas höher wird. Das passiert aber nicht von heute auf morgen, sondern ist ein langsamer Prozess.

Wenn das so kommt: Welche Rollen würden dich dereinst reizen?

Siegmund in Richard Wagners «Die Walküre» wäre sicher eine davon. Das ist eine tiefere Tenorpartie, die mich schon lange fasziniert. Mein erster Gesangsprofessor an der Hochschule für Künste Bremen, Thomas Mohr, hat genau diesen Weg genommen: Er begann als Bariton und wechselte mit 40 ins Tenorfach. Das zeigt mir, dass eine solche Entwicklung möglich ist.

«Als Bariton startet man mit einem Nachteil: Die grössten Opernrollen sind für Tenöre geschrieben. Deshalb steht man zu Beginn oft eher in der zweiten Reihe»: Äneas Humm. Maurice Haas

Oper wird immer demokratischer: fairer, aber auch glanzloser. Magst du, dass es immer weniger Stars gibt?

Ich glaube, grosse Opernstars wird es immer weniger geben. Wenn man heute ans Opernhaus Zürich schaut – eines der renommiertesten Häuser überhaupt –, stehen dort viele hervorragende Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, deren Namen das breite Publikum gar nicht kennt. Das zeigt, wohin sich die Branche entwickelt.

Gleichzeitig fliesst immer weniger Geld in die Kultur. Das macht es schwieriger, eine grosse internationale Karriere aufzubauen. Ich singe mittlerweile an einigen der wichtigsten Opernhäuser Europas und sehe selbst, wie sehr sie um ihr Publikum kämpfen.

Da stellt sich schon die Frage, woran das liegt. Ist das Interesse kleiner geworden? Sind die Ticketpreise zu hoch? Diese Entwicklung schreckt auch viele junge Menschen ab, überhaupt Gesang zu studieren. Deshalb ist die Frage nach den Stars für mich fast zweitrangig – viel wichtiger ist, wie wir das Publikum langfristig für die Oper begeistern können.

Es gibt Opernsänger, die sich nerven, dass sie immer wieder dasselbe singen müssen. Wie geht es dir damit?

Ich habe inzwischen mehr als 50 Vorstellungen als Papageno gesungen. Das Schöne daran ist, dass man mit jeder Vorstellung neue Facetten entdeckt und selbst wächst. Trotzdem braucht es neue Rollen. Sie fordern mich als Schauspieler heraus und zwingen mich, neue Figuren zu entwickeln. Papageno bleibt am Ende eben doch immer Papageno – und auch immer ein Stück weit der Mensch Äneas Humm.

Du bist in Wädenswil ZH aufgewachsen, lebst heute in Berlin. Wieso hat es bisher mit einem Auftritt im Opernhaus Zürich noch nicht geklappt?

Das ist eine gute Frage. Von der früheren Castingdirektorin weiss ich, dass sie kein Interesse an mir hatte. Inzwischen gibt es am Opernhaus Zürich eine neue Leitung. Von dort hat sich zwar schon jemand gemeldet, aber bisher ist noch nichts daraus geworden. Lustigerweise geht es auch anderen Schweizer Sängerinnen und Sängern ähnlich. Für mich wäre es natürlich etwas ganz Besonderes, einmal im Opernhaus Zürich zu singen. In Basel habe ich auch noch nie gesungen …

… dafür aber in St. Gallen und Luzern.

Genau. Die Verantwortlichen beider Häuser haben mir erzählt, dass die Ticketanfragen jeweils sofort gestiegen seien, sobald bekannt wurde, dass ich auftrete (lacht).

Wenn du auf der Bühne stehst: Bist du da in einem kontrollierten Zustand oder eher emotional erregt?

Es ist eine Mischung aus beidem. Einerseits muss ich die Kontrolle behalten, andererseits mit dem Dirigenten im Einklang und musikalisch präzise sein. Gleichzeitig versuche ich, auf der Bühne so frei wie möglich zu sein. Der schönste Moment ist, wenn ich mich völlig in der Rolle verliere und nicht mehr darüber nachdenke, wann ich wo hingehen oder welche Tasse ich in die Hand nehmen muss. Dann wirkt alles ganz natürlich – fast so, als würde es im Moment entstehen.

Was ist das Verrückteste, was du je auf einer Bühne gemacht hast?

Wahrscheinlich die Szene, in der ich dem Publikum meinen Hintern zeigen musste – mit der Aufschrift «Fuck you». Das war in einer Inszenierung am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Und ich rauche tatsächlich auch gerne auf der Bühne. Zigaretten sind einfach grossartige Requisiten (lacht).

«Der schönste Moment auf der Bühne ist, wenn ich mich völlig in der Rolle verliere und nicht mehr darüber nachdenke, wann ich wo hingehen oder welche Tasse ich in die Hand nehmen muss»: Äneas Humm. Maurice Haas

Der verstorbene Star-Tenor Luciano Pavarotti musste grosse Niederlagen einstecken, wurde ausgebuht, ja verspottet. Ist dir das auch schon passiert?

Ich bin zum Glück noch nie ausgebuht worden. Ich habe aber schon erlebt, wie Kollegen in Italien auf der Bühne ausgebuht wurden. Das ist grausam.

Wie gehst du mit Kritiken in der Zeitung um?

Zum Glück waren die meisten Kritiken über mich bisher positiv. An einen Verriss erinnere ich mich aber bis heute: Über eine meiner CDs wurde geschrieben, sie sei eine «Bauchnabel-Präsentation». Solche Formulierungen verletzen und gehen unter die Gürtellinie. Gleichzeitig gehört Kritik zu unserem Beruf. So wie Politiker mit Spott leben müssen, müssen auch wir lernen, damit umzugehen.

Ist Singen Sport?

Singen ist Hochleistungssport – einfach auf eine andere Art als ein Marathon. Als Sänger brauchst du deinen ganzen Körper und musst jederzeit die volle Kontrolle über ihn haben.

So eine Karriere auf der Bühne muss brutal für den Körper sein. Wie geht es deinen Knien?

Meinen Knien geht es zum Glück noch gut. Aber ich merke inzwischen, wie sehr der Körper belastet wird. Nach einer Vorstellung bin ich am nächsten Morgen oft völlig erschlagen. Deshalb buche ich heute keine Flüge mehr um acht Uhr morgens. Ich habe gelernt, meinem Körper die Erholung zu geben, die er braucht. Dazu gehören viel Sport, ein täglicher Powernap und bewusstes Abschalten.

Woher kommt dein innerer Antrieb, immer eine Topleistung abzuliefern?

Diesen Drang hatte ich schon als Kind. Ich wollte Dinge immer gut machen – und am liebsten der Beste sein. Wenn diese Eigenschaft einmal tief in einem verankert ist, wird es unglaublich schwierig, sie wieder loszuwerden. Deshalb arbeite ich seit einiger Zeit auch mit einer Osteopathin zusammen, die mir helfen möchte, ruhiger und gelassener zu werden. Bisher allerdings noch ohne den erhofften Erfolg.

Was ist die Aufgabe der Musik?

In erster Linie soll Musik Menschen berühren. Jede Kunstform erreicht uns auf ihre eigene Weise – ein Gemälde löst etwas anderes aus als ein Schauspiel. Die besondere Kraft der Musik ist für mich aber, dass sie direkt ins Herz geht und Gefühle wecken kann, oft ganz ohne Worte.

In der klassischen Musik gibt es noch immer wenige queere Menschen. Du gehst mit deiner Homosexualität ganz offen um. Welche Erfahrungen hast du gemacht?

Ich habe lange versucht, möglichst allen zu gefallen und ständig gedacht: «Bitte akzeptiert mich.» Heute sehe ich das anders. Ich will nicht um Akzeptanz bitten – ich will einfach akzeptiert werden. Der Wendepunkt war ein Vorfall an einem grossen deutschen Theater. Dort wurde ich von einem leitenden Mitarbeiter vor rund 40 Anwesenden homophob beleidigt. Ich reichte Beschwerde ein, aber passiert ist nichts. Ich musste weiter mit dieser Person zusammenarbeiten. Da wurde mir klar, wie verrückt es ist, dass einem in so einer Situation niemand beisteht.

Wie ging es danach weiter?

Ich habe einen Riesenradau gemacht. In der Folge gab es mehrere Gespräche, wirklich verändert hat sich aber nichts. Für mich war deshalb klar, dass ich an diesem Theater nie mehr auftreten werde – obwohl ich später wieder angefragt wurde. Heute bereue ich, dass ich mich nicht schon früher gewehrt habe. Damals hatte ich Angst, meiner Karriere zu schaden und als «schwierig» zu gelten. Heute denke ich: Wenn ich schwierig bin, weil ich mich gegen Diskriminierung wehre, dann bin ich eben gerne schwierig.

«Die besondere Kraft der Musik ist für mich aber, dass sie direkt ins Herz geht und Gefühle wecken kann, oft ganz ohne Worte»: blue News Redaktor Bruno Bötschi (rechts) traf Bariton Äneas Humm im Restaurant Röststätte in Berlin. Privat

Woher hast du den Mut genommen, für deine Rechte zu kämpfen?

Mein Mann hat mir dabei viel Mut gegeben. Er ist Anwalt und hat mir immer gesagt: Das Recht steht über allem. Das hat mir die Sicherheit gegeben, mich zu wehren. Gerade als queerer Mensch muss man irgendwann an den Punkt kommen, an dem man sagt: Jetzt wehre ich mich – egal, welche Konsequenzen das hat. Niemand sollte Diskriminierung einfach hinnehmen müssen.

Berlin gilt als schwule Hauptstadt Europas. Ist das auch der Grund, weshalb du dort lebst?

Ich liebe Berlin. Für mich gibt es als schwulen Mann kaum eine bessere Stadt zum Leben. Es gibt unzählige tolle Orte, eine riesige Community und unglaublich viel Freiheit. Nur die Winter sind schrecklich – um drei Uhr nachmittags wird es schon dunkel (lacht).

Gleichzeitig gewinnen auch in Berlin Rechtsextreme immer mehr Zulauf. Was macht das mit dir?

Ich merke schon, dass ich heute bewusster darauf achte, wohin ich gehe. Es gibt Gegenden, die ich eher meide. In meinem Freundeskreis erleben viele Ähnliches. Der Hass ist heute so vielfältig, dass man oft gar nicht mehr weiss, von welcher Seite er kommt. Ich wurde zum Beispiel auch schon von Taxifahrern belästigt. Solche Erlebnisse machen etwas mit einem.

Dazu kommt die politische Entwicklung. Dass jemand wie Alice Weidel gleichzeitig offen lesbisch ist und die AfD anführt, stellt viele vertraute Bilder auf den Kopf. Irgendwann fragt man sich: Wem kann ich eigentlich noch vertrauen?

Hast du darauf eine Antwort gefunden?

Ich glaube, wir brauchen mehr queere Menschen, die sich politisch engagieren – im Gemeinderat, im Stadtrat oder im Nationalrat. Es ist wichtig, dass wir dort vertreten sind. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, selbst als Auslandschweizer für den Nationalrat zu kandidieren …

… so wie der ehemalige Schweizer Botschafter in Berlin, Tim Guldimann, der für die SP im Nationalrat sass.

Genau.

Für welche Partei würdest du kandidieren?

Ich schätze Jacqueline Badran von der SP sehr und würde sie gerne einmal in meinen Podcast «Klassik Doppio» einladen. Gleichzeitig finde ich, dass Philipp Kutter von der Mitte als Stadtpräsident von Wädenswil 16 Jahre lang einen hervorragenden Job gemacht hat.

Wie behälst du bei so viel Gegenwind deine gute Laune?

Ganz ehrlich: Ich weiss es selbst nicht genau. Ich glaube, ich habe einfach vieles in meinem Leben, das mich glücklich macht. Mein Kalender ist voll, ich darf das tun, was ich liebe, und ich spüre, dass Menschen mir vertrauen. Die meisten meiner Freundinnen und Freunde haben nichts mit der Musikbranche zu tun. Bei ihnen bin ich nicht der Opernsänger, sondern einfach der Äneas – und das erdet mich sehr.

Zum Schluss der berühmte Self-Rating-Test: Sie benoten Ihr eigenes Talent von 0 Punkten, kein Talent, bis 10 Punkte, maximales Talent: Rock'n'Roller?

Minus acht Punkte (lacht). Das wäre nichts für mich. Allein der ganze Lifestyle und die Fashion passen nicht zu mir. Ich wäre wahrscheinlich der bessere Fan eines Rock'n'Rollers als selbst einer zu sein.

Als Fussballer?

Ich kann ziemlich schnell rennen. Deshalb gebe ich mir als Fussballer zwei Punkte.

Aber du hättest Probleme mit dem Spiel am Ball?

So ist es (lacht).

Als Liebhaber?

Ich glaube, ich bin ein guter Liebhaber.

Also zehn Punkte?

Acht sind auch okay (lacht).

Bariton Äneas Humm tritt regelmässig in der Schweiz auf. Nächster Termin: Aegeri Concerts am Dienstag, 1. September, 19.30 Uhr: «Die Winterreise» von Franz Schubert zusammen Kit Armstrong (Klavier).

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