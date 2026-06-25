Trotz seiner Skandale und des Abstiegs im Königshaus soll Prinz Andrew eine Forderung stellen, die selbst Royals überrascht: Seine Angestellten dürfen ihn angeblich nur als «Prinz Andrew» ansprechen.

Darum geht’s Prinz Andrew soll sein Personal angewiesen haben, ihn trotz des Entzugs seiner royalen Titel weiterhin mit seinen früheren Anreden anzusprechen.

Laut einem Royal-Experten will Andrew damit vor allem sein Ansehen und seine geschäftlichen Beziehungen schützen.

Zuletzt wurde er zudem Ziel eines mutmasslichen Stalkers.

Prinz Andrew will sich offenbar nicht mit dem Verlust seiner royalen Titel abfinden. Laut der britischen Zeitung «Mirror» soll der 66-Jährige seine verbliebenen Mitarbeitenden angewiesen haben, ihn auch nach dem offiziellen Entzug seiner Titel im Oktober 2025 weiterhin mit seinen früheren Anreden anzusprechen. Zu den aberkannten Titeln zählen «Prinz Andrew», «His Royal Highness» (HRH), Herzog von York sowie die Nebentitel «Earl of Inverness» und «Baron Killyleagh». Offiziell wird der 66-Jährige seither als Andrew Mountbatten Windsor geführt.

König Charles III. leitete den formellen Entzug der Titel und Ehren Ende Oktober 2025 ein. Andrews Beharren auf seinen früheren Anreden dürfte Beobachtern zufolge auch seinem Ansehen bei internationalen Geschäftskontakten dienen.

Royal-Experte Andrew Lownie beruft sich dabei auf informierte Quellen. Demnach habe Andrew erklärt, er werde an seinen Titeln festhalten, bis man ihm «einen Vampir schickt, um jeden Tropfen königlichen Bluts aus meinen Adern zu saugen». Innerhalb seines Hauses wolle Andrew dem Bericht zufolge «verdammt noch mal» mit seinen «korrekten Titeln» angesprochen werden.

Mountbatten-Windsor will Ansehen wahren

Hinter Andrews Beharren auf seinen Titeln vermuten Beobachter vor allem finanzielle Interessen. Royal-Experte Andrew Lownie geht davon aus, dass der 66-Jährige bei Geschäftspartnern im Nahen Osten sein Ansehen wahren möchte. Erst kürzlich hatte sich Andrew auf Kosten eines Multimillionärs eine Auszeit gegönnt, berichtet gala.de.

Laut dem Bericht bestärken ihn Geschäftskontakte aus der Region sogar in diesem Auftreten. Sie sollen ihm geraten haben, sich nicht «zu weich» zu zeigen, da sein Status als Prinz aus ihrer Sicht ohnehin unantastbar sei.

Das könnte auch erklären, weshalb Andrew grossen Wert darauf legt, dass seine Töchter Beatrice und Eugenie ihre royalen Titel behalten. Die beiden stammen aus seiner Ehe mit Sarah Ferguson. Während Andrew und seine Ex-Frau im Zuge des Epstein-Skandals ihre königlichen Privilegien und Titel verloren, blieben ihre Töchter davon bislang unberührt.

Gegen den Bruder von König Charles III. laufen zudem erneut polizeiliche Ermittlungen.

Neues im Fall Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prinz Andrew: Gegen den Bruder von König Charles wird wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ermittelt, im Februar war er deswegen kurzzeitig verhaftet worden. Jetzt wenden sich die Ermittler mit einem Aufruf an die Bevölkerung, sich mit Hinweisen zu melden – auch zu möglichem sexuellem Missbrauch.

Wie die BBC berichtet, befürchtet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen nicht melden könnten, weil sie glauben, die Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten Windsor beschränkten sich auf den Vorwurf, er habe während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter (2001 bis 2011) einen vertraulichen Bericht mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geteilt. Tatsächlich werde inzwischen auch wegen weiterer möglicher Delikte wie Korruption und sexueller Übergriffe ermittelt, berichtet die «Daily Mail».

Die Thames Valley Police ruft deshalb mögliche Opfer und Zeugen dazu auf, sich zu melden. «Wir hoffen, dass sich alle mit relevanten Informationen an uns wenden, sobald sie dazu bereit sind. Unsere Tür steht jederzeit offen», erklärten die Ermittler.

Andrew geriet zuletzt zudem in die Schlagzeilen, nachdem er Ziel eines mutmasslichen Stalkers geworden war. Der Mann soll laut Berichten auch auf Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte fixiert gewesen sein, schreibt focus.de.