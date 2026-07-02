Im Berliner Bode-Museum ist ein neues Porträt von Angela Merkel enthüllt worden – und sorgt bereits für Diskussionen: Auf dem Bild fehlt ihr ein Finger.

Bode-Museum Angela Merkels neues Porträt sorgt für Rätsel – wo ist der fünfte Finger?

Darum geht’s Im Berliner Bode-Museum wurde ein ungeschöntes Porträt von Angela Merkel des Künstlers Jérémie Queyras enthüllt, das künftig im Kanzleramt hängen soll.

Das fotorealistische Bild zeigt Merkel ohne ihre typische «Raute» und mit betonten Falten sowie symbolischen Details.

Für Diskussionen sorgt vor allem eine scheinbar fehlende Fingerdarstellung an ihrer linken Hand.

Im Berliner Bode-Museum ist ein neues Porträt der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel enthüllt worden. Gemacht hat es der 28-jährige Maler Jérémie Queyras, ein französisch-deutsch-kanadischer Künstler.

Er zeigt Merkel in einer bewusst ungeschönten, fotorealistischen Darstellung. Falten, Licht und Schatten sind deutlich betont, die Altkanzlerin erscheint nüchtern und ohne Idealisierung.

Auffällig ist die reduzierte Inszenierung. Merkel ist nämlich ohne ihre typische «Raute» dargestellt. Stattdessen hängt die rechte Hand locker herab, daneben liegt ein Würfel mit der Aufschrift «In der Ruhe liegt die Kraft». Die linke Hand stützt sich auf ein Möbelstück.

Künftig soll das Bild in der Ahnengalerie im Bundeskanzleramt hängen.

Finger fehlt

Für Gesprächsstoff sorgt jedoch ein Detail: Auf dem Gemälde scheint Merkels linke Hand nur vier Finger zu haben. Ob es sich um eine optische Täuschung, eine bewusste künstlerische Entscheidung oder eine symbolische Botschaft handelt, ist unklar. Auch über die Lichtführung – das Licht fällt von links – wird bereits spekuliert.

Auf dem Gemälde scheint Merkels linke Hand nur vier Finger zu haben Screenshot X

Merkel selbst zeigte sich bei der Enthüllung am 30. Juni sichtlich erfreut. In Deutschland wird derweil über das ungewöhnliche Porträt und seine möglichen Deutungen diskutiert.