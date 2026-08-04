Seit Jahren kursieren Spekulationen um Ariana Grandes Gesundheit, zuletzt flammten sie erneut heftig auf. Nun zieht der Popstar Konsequenzen und kündigt überraschend eine Pause an.

«Es geht darum, dass sie gesund wird» Ariana Grandes Körper wird seit Jahren kritisiert – nun zieht sie sich aus der Öffentlichkeit zurück

Darum geht’s Ariana Grande ist beruflich erfolgreich, doch die Debatte dreht sich vor allem um ihr sehr schlankes Aussehen.

In sozialen Medien sorgt das für Besorgnis und Spekulationen.

Nach ihrer Tour zieht sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück, wie nun bekannt wurde. Zusammenfassung erstellt mit

Die Pop-Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten ihrer Generation. Ihren Durchbruch feierte sie mit der Nickelodeon-Serie «Victorious», später etablierte sie sich mit Hits wie «7 Rings» und «Thank U, Next» als einer der grössten Popstars der Gegenwart. 2024 übernahm sie schliesslich eine Hauptrolle im Film «Wicked».

Seither wird jedoch nicht nur über ihre schauspielerische Leistung gesprochen, sondern vor allem über ihr Aussehen. Im Vergleich zu früher wirkt ihr Körper nämlich deutlich schmaler und knochig.

Seit Anfang Juni 2026 ist die 33-Jährige auf ihrer «Eternal Sunshine»-Tour. Innerhalb weniger Minuten waren alle 41 Konzerte ausverkauft. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ausserdem ihr neues Album «Petal». Die erste Single «Hate That I Made You Love Me» stieg direkt auf Platz eins der US-Charts ein.

Trotz dieser Erfolge dominiert in der öffentlichen Diskussion weiterhin ein anderes Thema: ihr Körper.

Fans machen sich Sorgen

Nach dem Auftaktkonzert in Oakland verbreitete sich ein Video von Grande rasch im Netz. Darin wirkt ihre Statur auffallend schmal, ihre Knochen treten deutlich hervor.

Dieses Bild aus einem Video ihrer ersten Tour-Show sorgte bei vielen Fans für grosse Besorgnis. Screenshot TikTok

Die Aufnahmen lösten in den sozialen Medien eine Welle der Besorgnis aus. Viele Fans äusserten ihre Sorgen, andere stellten Ferndiagnosen, häufig fiel dabei das Stichwort Essstörungen.

Auch unter ihrem neuen Musikvideo kommentieren viele Menschen Grandes Aussehen. Screenshot YouTube

Auch unter dem Musikvideo zu ihrer neuen Single richtet sich der Fokus kaum auf die Musik. Stattdessen dominieren Kommentare zu ihrem Aussehen. «Es geht nicht darum, die alte Ariana zurückzubekommen, sondern darum, dass sie wieder gesund wird», schreibt eine Nutzerin. Andere kommentieren: «Essstörungen sind kein Witz.»

«Ich bin gesünder als jemals zuvor»

Grande selbst äussert sich nur selten bis kaum zu den anhaltenden Diskussionen. Im Jahr 2023 sagte sie in einem Instagram-Beitrag: «Ich bin gesünder als jemals zuvor.» Im Post rief sie dazu auf: «Wir sollen Körper nicht bewerten, sondern schweigen, wenn uns etwas nicht gefällt.» Und: «Es gibt so viele verschiedene Arten von Schönheit.»

Sie selbst fühle sich heute viel gesünder als noch vor einigen Jahren. «Für mich war der Körper, mit dem ihr meinen jetzigen Körper vergleicht, die ungesündeste Version von mir. Ich habe viele Antidepressiva genommen und getrunken, mich schlecht ernährt und war am Tiefpunkt meines Lebens, als ich so aussah», so die Musikerin.

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Und obwohl sie vielleicht nicht viel sagt, so singt sie sicherlich darüber. In ihrem Song «Yes, And?» (2024) singt Grande an einer Stelle frei übersetzt: «Mach keine Kommentare zu meinem Körper, antworte nicht / Deine Angelegenheiten sind deine und meine sind meine.»

Ariana Grande zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Die anhaltende Debatte über ihr Aussehen und die Flut an Kommentaren haben nun scheinbar Konsequenzen. Der Sprecher von Grande gab gegenüber dem «People»-Magazin bekannt, dass sie sich nach Ende ihrer aktuellen Tour erst mal aus der Öffentlichkeit zurückzieht.

Grande freue sich darauf, «die Tournee sowohl gesund als auch glücklich abzuschliessen», heisst es in der Mitteilung. Anschliessend werde sie sich eine «wohlverdiente Pause von der Arbeit in der Öffentlichkeit und von Auftritten gönnen, die zu einer endlosen, anhaltenden öffentlichen Beobachtung geführt haben».

Das Magazin zitiert zudem eine anonyme Quelle aus dem Umfeld von Grande mit den Worten, dass Grande derzeit jeden Abend für eine «körperlich sehr anspruchsvolle Show» auf der Bühne stehe und «auf sehr hohem Niveau gesunde und erfolgreiche Auftritte» abliefere.

Diese Woche sind die letzten US-Konzerte geplant, dann sollen noch zehn Auftritte in London folgen. Das letzte Konzert ist für den 1. September angekündigt.

Auszeit scheinbar nicht geplant

Die darauffolgende Auszeit war offensichtlich nicht geplant. Grande hätte eigentlich an dem Stephen-Sondheim-Musical «Sunday in The Park with George» mitwirken sollen. Es wäre ihr Debüt am Londoner West End gewesen, sie hätte an der Seite ihres «Wicked»-Filmpartners Jonathan Bailey im Sommer 2027 auf der Bühne stehen sollen.

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Die Produzent*innen bestätigen nun, dass der Popstar sich aus dem Projekt zurückgezogen habe. «Das kann keine leichte Entscheidung gewesen sein», erklärten sie bei X, «und sie hat unser vollstes Verständnis und unsere Unterstützung.»