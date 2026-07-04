Weisses Kleid, ein Foto vorm Standesbeamten und die Worte «Es geht los»: Aurora Ramazzotti hat den Auftakt ihres Hochzeitswochenendes auf Sizilien mit ihren Fans geteilt. Es soll aber noch weitergehen.

Darum geht's: Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza haben sich auf einem Standesamt auf Sizilien das Ja-Wort gegeben.

Das Paar feiert von Freitag bis Sonntag eine dreitägige Hochzeitsparty im Castello Xirumi Serravalle nahe Syrakus.

Für Aurora Ramazzotti hat das Hochzeitswochenende auf Sizilien begonnen. Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti zeigte gestern auf Instagram ein Foto aus dem Standesamt.

Darauf ist sie in einem weissen Kleid und mit einem Netz-Häubchen auf dem Kopf zu sehen, ihr Partner Goffredo Cerza (30) trägt ein weisses Hemd. Dazu schrieb die 29-Jährige: «Es geht los» – versehen mit einem Diamantring-Emoji. Wenig später folgten Videos einer ausgelassenen Feier mit Musik und Gesang.

Mutter Michelle Hunziker (49) hatte bereits zuvor in der TV-Sendung «Verissimo» angekündigt, dass die Feier über drei Tage gefeiert werde. «Wenn wir eine Party schmeissen, dann richtig», sagte sie.

Feier in Adelsresidenz

Die Hochzeitsgesellschaft landete bereits am 2. Juli auf der italienischen Mittelmeerinsel. Höhepunkt soll eine grosse Party auf dem Castello Xirumi Serravalle über das Wochenende sein, einer Adelsresidenz aus dem 16. Jahrhundert in der Nähe von Syrakus.

Auruoa Ramazzotti ist bereits im Castello Xirumi Serravalle angekommen und gewährt ihrer Instagram-Anhängerschaft kleine Einblicke.. Instagram/therealauroragram

Ramazzotti und Cerza sind seit mehreren Jahren ein Paar. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Sie ist durch TV-Sendungen und als Internet-Influencerin mit 2,6 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram bekannt. Ihre Verlobung hatten die beiden bereits vor gut anderthalb Jahren bekanntgegeben.

«Und so endet es», schreibt Aurora Ramazzotti zu diesem Partybild. therealauroragram

Michelle Hunziker ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch ihre Moderationen bei «Wetten, dass..?» an der Seite von Thomas Gottschalk bekannt.

Ihr früherer Ehemann Eros Ramazzotti (62) hatte mit Liedern wie «Più bella cosa», «Una storia importante» oder «Cose della vita» grosse Hits. Die beiden waren von 1998 bis 2009 verheiratet. Bei der Hochzeit an einer der begehrtesten Hochzeitslocations Siziliens sollen sie als Eltern dabei sein.