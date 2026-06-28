Die Liebesgeschichte von König Charles und Königin Camilla hat eine überraschende Vorgeschichte: Bereits ihre Urgrosseltern, König Edward VII. und Alice Keppel, führten über zehn Jahre eine Affäre. Dass König Charles später eines der Geschenke seines Urgrossvaters zurückkaufte, macht die Geschichte noch aussergewöhnlicher.

Gehen zusammen durch dick und dünn: König Charles mit Königin Camilla am Ascot-Pferderennen 2026. Ihre Vorfahren hatten eine Liebesaffäre.

Darum geht’s Die Liebesgeschichte von König Charles III. und Königin Camilla hat historische Wurzeln: Bereits ihre Urgrosseltern, König Edward VII. und Alice Keppel, führten von 1898 bis 1910 eine langjährige Affäre.

Alice Keppel galt als einflussreiche und diskrete Vertraute des Königs. Edward VII. beschenkte sie mit wertvollen Juwelen und anderen kostbaren Gegenständen.

Eines dieser Geschenke, ein Diadem, wurde Jahrzehnte später von Charles zurückgekauft. Die Familien waren zudem über Generationen eng miteinander verbunden.

Dass König Charles III. und Königin Camilla heute verheiratet sind, wirkt fast wie eine Fortsetzung ihrer Familiengeschichte – denn bereits ihre Vorfahren verband eine der berühmtesten Liebesaffären des britischen Königshauses.

Ein Blick zurück in die Geschichtsbücher zeigt: Schon Camillas Urgrossmutter Alice Keppel war die letzte Geliebte von König Edward VII., dem Ururgrossvater von Charles.

Die beiden lernten sich 1898 kennen – er war damals 56 Jahre alt und noch Prinz von Wales, sie die 29-jährige Ehefrau eines Offiziers und Tochter eines Admirals. Trotz des Altersunterschieds entwickelte sich eine Beziehung, die bis zu Edwards Tod im Jahr 1910 hielt.



1 / 2 Vintage-Aufnahme von König Edward VII. (1841 bis 1910). Er ist der Ururgrossvater von König Charles. Bild : Imago

Alice Keppel galt am Hof als ebenso charmant wie diskret. Keppel verstand es, den oft launischen Edward VII. zu besänftigen, und gewann dadurch grossen Einfluss in seinem engsten Umfeld.

Selbst Königin Alexandra, mit der der Monarch sechs Kinder hatte, tolerierte die Beziehung offenbar. Sie soll Alice sogar früheren Geliebten ihres Mannes vorgezogen haben, berichtet der «Stern».

Edward VII. überschüttete seine Geliebte während der gemeinsamen Jahre mit kostbaren Geschenken. Wie dir «Welt» schreibt, gehörten dazu Juwelen, Hutnadeln, Zigarettenetuis und Schmuckstücke aus dem berühmten Haus Fabergé.

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Eines dieser Geschenke fand Jahrzehnte später den Weg zurück in die Königsfamilie: Ein Diadem, das Edward VII. einst Alice Keppel schenkte, wurde 1989 bei Sotheby's versteigert und später von Charles ersteigert.

Alice Keppel war eine reiche Frau

Auch abseits dieser historischen Liaison waren die Familien eng miteinander verbunden. Charles und Camilla kannten sich bereits, bevor sie ihre ersten Ehen eingingen.

Camillas damaliger Ehemann Andrew Parker Bowles war ein enger Freund des heutigen Königs und hatte zuvor sogar eine Beziehung mit Prinzessin Anne. Dessen Vater Derek Parker Bowles gehörte wiederum zum engen Freundeskreis der Queen Mum. Später wurde Charles sogar Taufpate von Tom Parker Bowles, dem Sohn von Camilla und Andrew Parker Bowles.

Um ihre Zukunft musste sich Alice Keppel danach nicht sorgen. Während ihrer rund zwölfjährigen Beziehung hatte Edward VII. sie mit kostbaren Geschenken bedacht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann nutzte sie zudem die Kontakte aus dem Umfeld des Königs für erfolgreiche Investitionen. In den 1920er-Jahren erwarb sie die Villa dell'Ombrellino nahe Florenz, wo sie bis zu ihrem Tod ein wohlhabendes Leben führte.