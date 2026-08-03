Nach einem seltenen, offenen Interview über den Druck ihrer Herkunft schlägt Charlotte Casiraghi ein neues Kapitel auf. Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag übernimmt die Enkelin von Grace Kelly die Leitung einer Buchreihe – und verwandelt ihre Liebe zur Literatur in einen neuen Beruf.

Darum geht’s Charlotte Casiraghi wird am 3. August 40 Jahre alt und übernimmt die Leitung der Buchreihe «Un pas de côté» beim französischen Verlag Éditions des Équateurs.

Dort soll sie jährlich fünf bis sechs Bücher betreuen.

Die Enkelin von Grace Kelly hat sich neben ihrer Rolle in der monegassischen Fürstenfamilie als Philosophin, Autorin und Literaturförderin etabliert. Ihren neuen Verlagsjob sieht sie als Möglichkeit, persönliche Herausforderungen in eine Stärke zu verwandeln. Zusammenfassung erstellt mit

Charlotte Casiraghi feiert am 3. August ihren 40. Geburtstag – und schlägt als Literaturliebhaberin ein neues Kapitel auf. Erst Mitte Juni sprach die Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover in einem seltenen Interview offen darüber, wie sehr sie mit ihrer Herkunft gerungen habe. Der hohe Anspruch ihrer Mutter habe sie geprägt, erzählt Casiraghi.

Rückblickend sieht sie darin zugleich eine Stärke und eine Belastung. Die hohen Erwartungen hätten ihr ein solides Fundament und wichtige Werkzeuge fürs Leben mitgegeben. Gleichzeitig habe der Druck Spuren hinterlassen. «Ich wollte so sehr die richtige Antwort geben, dass ich mich von dem abgeschnitten habe, was ich selbst empfand», sagt sie. Zeitweise habe sie deshalb sogar die Freude am Lesen verloren.

Ausgerechnet die Literatur, die ihre Mutter ihr einst nahegebracht hatte, ist heute zu ihrem Beruf geworden. Schon als Kind teilte Charlotte Casiraghi mit Prinzessin Caroline die Leidenschaft für Bücher. Nun übernimmt die 40-Jährige die Leitung der Buchreihe «Un pas de côté» im französischen Verlag Éditions des Équateurs. Die Reihe widmet sich berühmten Sätzen und Redewendungen, die Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben. Fünf bis sechs Bücher soll Casiraghi für den Verlag pro Jahr herausbringen.

Charlotte Casiraghi sagt in einem Interview mit dem französischen Portal «Le Figaro» über ihre neue berufliche Herausforderung: «Aus den eigenen Schwächen und dem, was einem fehlt, kann man eine Stärke machen.»

Ein Neustart für die Literatur-Liebhaberin

Charlotte Casiraghi gehört zur monegassischen Fürstenfamilie. Sie ist die Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover und des 1990 tödlich verunglückten Unternehmers Stefano Casiraghi sowie die Enkelin von Grace Kelly und Fürst Rainier III.

Die Nichte von Fürst Albert II. hat sich jedoch längst auch abseits des Palasts einen Namen gemacht – als studierte Philosophin, Autorin und Förderin der Literatur. Sie gründete die Rencontres philosophiques de Monaco, ein jährlich stattfindendes Philosophieforum, veröffentlichte 2018 gemeinsam mit dem Philosophen Robert Maggiori das Buch «Archipel des passions» und Anfang 2026 mit «La Fêlure» («Der Riss») ihr erstes Solo-Buch. Darin setzt sie sich mit Verletzlichkeit, familiären Prägungen und der Suche nach der eigenen Identität auseinander.