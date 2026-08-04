Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez sollen an diesem Wochenende auf Madeira heiraten. Eine Bestätigung des Paares steht zwar noch aus, doch laut britischen Medien soll die Trauung in der Kathedrale von Funchal geplant sein.

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez sind seit 10 Jahren ein Paar.

Darum geht’s Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez sollen an diesem Wochenende auf Madeira heiraten, bestätigt haben sie das aber noch nicht.

Laut Berichten ist für die Trauung die Kathedrale in Funchal reserviert, die Feier soll danach im Hotel Savoy Palace stattfinden.

Ronaldo und Rodríguez sind seit 2016 ein Paar, 2025 haben die beiden sich verlobt. Zusammenfassung erstellt mit

Der Fussballstar Cristiano Ronaldo und seine Verlobte, das Model Georgina Rodríguez, sind seit über zehn Jahren ein Paar. An diesem Wochenende soll offenbar auf der Inselgruppe Madeira geheiratet werden. Das Paar hat noch nichts bestätigt.

Doch laut der britischen Boulevardzeitung «The Sun» soll die Kathedrale in der Inselhauptstadt Funchal für die Trauung reserviert sein. Bereits im November hatte die portugiesische Tageszeitung «Jornal da Madeira» gemeldet, dass Ronaldo in seiner Heimat vor den Traualtar treten wolle und die Kathedrale vorgemerkt sei.

Anschliessend soll die Feier im nahegelegenen Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace stattfinden. Ein Insider sagte der «Sun», den Gästen des Hauses sei mitgeteilt worden, dass am Freitag und Samstag zwei Etagen und mehrere Barbereiche nicht zur Verfügung stünden.

Für Ronaldo ist Madeira nicht nur ein Ort zum Heiraten. Der heute 41-Jährige wuchs vor seiner Karriere als Fussballer in Funchal auf.

Seit 2016 ein Paar

Ronaldo und Georgina Rodríguez lernten sich 2016 in Madrid kennen. Damals arbeitete sie in einem Gucci-Geschäft. Seitdem sind die beiden ein Paar und haben sich zusammen eine Familie aufgebaut.

Im August 2025 machte der Fussballspieler dem Model schliesslich einen Heiratsantrag. Georgina bestätigte damals die Verlobung mit einem Foto ihres Rings und den Worten: «Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben.»