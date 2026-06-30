Zum Start ihres neuen Albums lohnt sich ein Blick auf die Finanzen der Popikone. Madonna gehört mit einem geschätzten Vermögen von 850 Millionen Dollar zu den reichsten Musikerinnen der Welt. Wie sie ihr Geld verdient – und warum neue Musik dabei nur eine Nebenrolle spielt.

Sie kann es sich leisten: 2024 spielte Madonna in Rio de Janeiro ein Gratis-Konzert vor 1,6 Millionen Fans.

Darum geht’s Madonna verdient auch mehr als 40 Jahre nach ihrem Durchbruch Millionen und zählt zu den reichsten Musikerinnen der Welt.

Während früher vor allem Albumverkäufe Geld einbrachten, stammen die wichtigsten Einnahmen heute aus Tourneen, Streaming und Merchandising.

Entscheidend für ihren finanziellen Erfolg sind lukrative Verträge, die Rechte an ihrer Musik und ein breit aufgestelltes Geschäft.

Als Madonna 1983 ihren Durchbruch hatte, war der Musiksender MTV gerade zwei Jahre alt. Die Compact Disc war der Weltöffentlichkeit 1981 vorgestellt worden, 1982 war das erste Album seriell auf CD produziert worden. Musiker*innen machten damals den grössten Teil ihrer Einnahmen mit dem Verkauf von Tonträgern.

Seither hat sich in der Musikwelt vieles verändert. Die MTV-Sender wurden eingestellt oder senden nur noch Reality-Shows, CDs kauft kaum noch jemand, Musik wird vor allem gestreamt.

Doch Madonna – die ist immer noch da. Und die macht immer noch richtig viel Geld. Ihr Vermögen wird auf 850 Millionen Dollar geschätzt.

Nach Taylor Swift (2 Milliarden Dollar), Beyoncé (1 Milliarde Dollar) und Rihanna (1 Milliarde Dollar) zählt sie damit laut dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» zu den reichsten Musikerinnen der Welt. Am 3. Juli erscheint ihr neues Album «Confessions II».

«Madonna ist eine Künstlerin, die in verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv ist», sagt Martin Lücke, Professor für Musikmanagement an der Macromedia University in Berlin.

Er ordnet für blue News ein, warum Madonna nach über 40 Jahren im Business finanziell noch immer so erfolgreich ist, und wie sich die Einkünfte von Musiker*innen verändert haben.

Alben: früher eine Goldgrube, heute ein Nebengeschäft

«Vor der Digitalisierung waren Tonträger die wichtigste Einnahmequelle für Künstlerinnen und Künstler», sagt Martin Lücke. Madonna hat laut eigenen Angaben über 400 Millionen Alben und Singles verkauft. Damit hält sie den Weltrekord als meistverkaufte weibliche Musikerin. Nur die Beatles, Elvis und Michael Jackson haben mehr verkauft.

Früher dürfte Madonna damit richtig viel Geld eingenommen haben. «Pro verkaufte CD verdienten die Künstlerinnen und Künstler umgerechnet rund einen Franken», sagt Lücke. «Natürlich kam es immer auch auf die konkrete vertragliche Situation an, aber Pi mal Daumen kann man sich so ausrechnen, wie viel Geld eine Künstlerin mit verkauften Alben einnahm.»

Auch Madonnas neues Album wird noch als CD und als Vinyl-Platte erscheinen – wenn auch in viel kleinerer Auflage als früher.

Grosses Geld macht man mit diesen Liebhaberstücken schon lange nicht mehr. «Vor der Jahrtausendwende waren Tourneen vor allem dazu da, Alben bekannt zu machen», sagt der Musikexperte. «Heute veröffentlichen Künstlerinnen und Künstler Alben, um ihre Tourneen zu bewerben.»

Live-Auftritte: hier winkt das grosse Geld

«Heute sind Live-Auftritte die wichtigste Einnahmequelle für Künstlerinnen und Künstler», sagt Martin Lücke. Seit 1985 war Madonna 13-mal auf Tour und ist unzählige Male live aufgetreten – zum Beispiel dieses Jahr am Coachella-Festival zusammen mit Sabrina Carpenter.

Obwohl Madonna 2019 ihr letztes Album veröffentlicht hat, war sie auch 2023 und 2024 auf Tour. Sie feierte ihr 40-Jahr-Jubiläum als Musikerin und performte ihre grössten Hits. Zum Abschluss der sechs Monate dauernden Tour gab sie in Rio de Janeiro ein Gratis-Konzert vor 1.6 Millionen Fans.

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Laut dem Magazin «Billboard» soll allein diese Tournee über 225 Millionen Dollar eingespielt haben. Es ist Madonnas sechste Tour, die über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Das hat bisher keine andere weibliche Künstlerin geschafft.

Neue Tourdaten sind noch keine bekannt, doch Madonnas Manager hat bereits angekündigt, dass die 67-jährige auch mit dem neuen Album live auftreten wird.

Streaming: für den Superstar ein gutes Einkommen

Um mit Streaming so viel Geld zu verdienen, wie mit dem Verkauf einer CD, braucht es einiges. Rund 0.0034 Franken verdienen Künstler*innen pro Stream. Als Stream gezählt und bezahlt werden nur Lieder, die mindestens 30 Sekunden lang angehört und nicht einfach weitergeschaltet wurden.

Doch ein Superstar wie Madonna verdient auch mit Streaming gut Geld. «Vor allem mit ihrem Backkatalog, also den vielen Liedern, die sie über die letzten Jahrzehnte produziert hat, und die noch immer gehört werden», sagt Martin Lücke.

Allein auf Spotify hat Madonna 54,3 Millionen Hörer*innen pro Monat. Laut Chartmasters, der unabhängigen Datenplattform der Musikindustrie, werden Madonnas Songs täglich rund 6,3 Millionen Mal gestreamt. Verdient sie pro Stream wirklich 0.0034 Franken, wären das 21'420 Franken pro Tag.

Deals zu den Nutzungsrechten: Madonna hat vieles richtig gemacht

Lücke betont, wie wichtig Madonnas Verträge zu den Nutzungsrechten sind. «Das wichtigste Gut in der Musik sind die Rechte. Wer die Rechte hat, kann damit Geld verdienen.»

Hätte Madonna alle Rechte an ihren Songs verkauft, hätte sie damit zwar auf einen Schlag viel Geld gemacht, würde aber beispielsweise am Streaming oder an der Nutzung ihrer Songs in Filmen und Serien nichts mehr verdienen.

Das ist bei Madonna, im Gegensatz zu vielen anderen Stars ihrer Zeit, nicht der Fall. 2022 sagte sie in einem Interview mit dem Magazin Variety, dass sie ihren Musikkatalog auf keinen Fall verkaufen wolle.

«Weil es meine Songs sind. Eigentum ist alles, nicht wahr?» Ein Teil der Einnahmen, die mit ihrer Musik generiert werden, geht trotzdem an Labels, Produzent*innen und weitere Mitarbeitende.

2007 steckte die Musikindustrie in der Krise - Madonna schloss trotzdem einen Riesen-Deal ab. imago stock&people

Doch auch sie hat einige lukrative Deals abgeschlossen. 2007 unterzeichnete sie beispielsweise einen 10-Jahres-Vertrag mit dem Konzertveranstalter Live Nation. Dieser sogenannte 360-Grad-Vertrag über 120 Millionen Dollar umfasste Tourneen, Merchandising, Werbeverträge und neue Musik.

Statt für jeden Bereich ihrer Karriere einen eigenen Vertrag mit unterschiedlichen Anbietern und Labels abzuschliessen, stimmte Madonna zu, während zehn Jahren alles in Zusammenarbeit mit Live Nations zu machen.

Die Musikindustrie steckte da gerade in der Krise, niemand wusste, in welche Richtung es mit der Digitalisierung gehen würde. Dass gerade Madonna in so unsicheren Zeiten ein so lukratives Angebot gemacht wurde, erstaunt Martin Lücke nicht. «Sie war einer der grössten Stars der damaligen Zeit und in vielen Bereichen eine Wegbereiterin», sagt er.

Merchandise, eigene Marken und Werbedeals: Popularität kurbelt Verkauf an

Ein Weltstar wie Madonna ist auch für Marken interessant. Sie machte unter anderem Werbung für Dolce&Gabbana, Louis Vuitton oder H&M. Mehrmals arbeitete sie mit den Marken für eigene Kollektionen zusammen. Das Parfum «Truth or Dare», das sie zusammen mit der Kaufhauskette Macy’s auf den Markt brachte, soll ihr 60 Millionen Dollar eingebracht haben.

Ausserdem hat sie im Laufe ihrer Karriere mehrere eigene Lifestyle-Marken gegründet. Darunter die Teenie-Kleidermarke «Material Girl» oder den Lifestyle-Brand «Truth or Dare».

2010 startete Madonna zusammen mit ihrer Tochter Lourdes die Teenie-Kleidermarke «Material Girl». imago stock&people

«Madonna nutzt ihr Popularität, um Produkte zu verkaufen», sagt Martin Lücke. Auch mit Merchandise verdient Madonna gut. Allein an ihrer «Sticky & Sweet»-Tour 2008 soll der Verkauf von Merchandise-Artikeln 18 Millionen Dollar eingespielt haben. Während der «MDNA»-Tour zwei Jahre später sollen die Merch-Einnahmen sogar 74 Millionen Dollar betragen haben.

Fazit: ihr Lebenswerk ist ihre grösste Einnahmequelle

Madonna müsste kein neues Album rausbringen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Von der Musik, die sie bisher produziert hat, könnten sie und ihr ganzes Team bequem leben. «Durch das neue Album dürfte es bei ihrem Einkommen einen kleinen Peak geben, doch für eine Künstlerin von ihrem Kaliber macht das kaum einen Unterschied», sagt Martin Lücke. «Ihre Erträge fliessen ohnehin konstant.»

Die Aufmerksamkeit, die sie durch das neue Album erhält, dürfte dazu führen, dass wieder mehr junge Leute ihre Musik kennenlernen. «Sie ist älter geworden, aber ihre Musik ist jung geblieben», erklärt Martin Lücke.

Ihr Musik sprach die Leute an, die in den 1980ern jung waren, die Leute, die in den 90ern jung waren und jetzt die Leute, die 2026 jung sind. Je mehr junge Menschen sie anspricht, desto länger dauert ihre Karriere. Und desto länger wird sie mit Live-Auftritten, Streaming oder Merchandise-Artikeln Geld machen.