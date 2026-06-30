Rund zwei Wochen nach dem Tod von Daveigh Chase herrscht nun Gewissheit: Die Gerichtsmedizin des Los Angeles County hat die Todesursache der früheren Schauspielerin bekannt gegeben. Demnach starb die 35-Jährige an den Folgen ihrer AIDS-Erkrankung.

Die Schauspielerin Daveigh Chase, bekannt aus dem Film «The Ring», starb Mitte Juni in Los Angeles. Sie wurde 35 Jahre alt.

Darum geht’s Die frühere Kinderschauspielerin Daveigh Chase, bekannt aus «The Ring», starb Mitte Juni im Alter von 35 Jahren. Die Gerichtsmedizin stufte ihren Tod als natürlich ein.

Laut Autopsiebericht führte AIDS als Folge einer fortgeschrittenen HIV-Infektion zum Tod. Als wesentliche Begleiterkrankung wurde ein chronischer Konsum

Ihr Freund und ihr Vater bestätigten den Tod. Der Vater erklärte, seine Tochter habe seit ihrer Jugend mit Drogenproblemen gekämpft.

Knapp zwei Wochen nach dem Tod der früheren Schauspielerin Daveigh Chase («The Ring» steht die Todesursache fest. Wie die Gerichtsmedizin des Los Angeles County mitteilt, wurde der Tod der ehemaligen Kinderdarstellerin im Alter von 35 Jahren als natürlich eingestuft.

Laut dem Autopsiebericht führte ein Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) zum Tod. Dabei handelt es sich um das Krankheitsbild einer fortgeschrittenen HIV-Infektion. Als wesentliche Begleiterkrankung nennen die Behörden zudem einen chronischen Konsum verschiedener Substanzen.

Nach Angaben der Aids-Hilfe Schweiz wird HIV vor allem durch ungeschützten Sex oder den gemeinsamen Gebrauch von Spritzen beim Drogenkonsum übertragen.

Vater und Freund bestätigten den Tod

US-Medien zufolge bestätigten sowohl der Freund von Daveigh Chase als auch ihr Vater ihren Tod. Gegenüber der «New York Times» sagte ihr Vater, seine Tochter habe seit ihrer Jugend mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt.

Dem Bericht zufolge hatten Vater und Tochter seit Chase' 19. Lebensjahr keinen Kontakt mehr. Kurz vor ihrem Tod soll ihr Freund den Vater informiert haben, sodass er seine Tochter noch in einem Spital in Los Angeles besuchen konnte.