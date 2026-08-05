Auf den Schweizer Bauernhöfen liegt wieder Liebe in der Luft: Ab Sonntag, 16. August, bringen Marco Fritsche und Christa Rigozzi auf 3+ Bäuerinnen und Bauern zusammen. Die 22. Staffel von «Bauer, ledig, sucht…» verspricht skurrile Momente und einige Überraschungen.

Demnächst startet die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» auf dem TV-Kanal 3+. Ein Gespräch mit dem Moderatorenduo Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe, die Ehe und bäuerliche Verführungstipps.

Christa Rigozzi und Marco Fritsche reden über ihre Erfahrungen mit der Liebe Demnächst startet die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» auf dem TV-Kanal 3+. Ein Gespräch mit dem Moderatorenduo Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe, die Ehe und bäuerliche Verführungstipps.

Neue Staffel «Bauer, ledig, sucht» Diese Schweizer Landwirte hoffen auf die grosse Liebe

Darum geht’s Die Bauern und Bäuerinnen der 22. Staffel von «Bauer, ledig, sucht…» könnten unterschiedlicher kaum sein – von urchig bis modern, von zurückhaltend bis bestimmend.

Doch eines verbindet sie alle: der Wunsch, die grosse Liebe zu finden.

Begleitet werden die liebenshungrigen Menschen dabei erneut vom Moderatorenduo Marco Fritsche und Christa Rigozzi. Zusammenfassung erstellt mit

Wenn Traktoren, Tiere und Schmetterlinge im Bauch aufeinandertreffen, ist die TV-Show «Bauer, ledig, sucht…» zurück.

In der 22. Staffel der Schweizer Kuppelshow begleitet das Moderatorenduo Marco Fritsche und Christa Rigozzi erneut Singles vom Land auf der Suche nach der grossen Liebe.

Mit dabei sind starke Persönlichkeiten, schräge Begegnungen und jede Menge Gesprächsstoff. Von Anfang an in der neuen Staffel dabei sind folgende Protagonist*innen:

Marie Anna (40, VD)

Die Pferde sind ihre grosse Leidenschaft – Männer müssen sich ihren Platz erst verdienen. Die selbstbewusste Sattlerin lässt ihre zwei Bewerber Beni (42, LU) und Ändu (42, BE) nicht einfach auf den Hof, sondern stellt sie gleich zu Beginn auf die Probe.

Das Leben von Marie Anna dreht sich um Pferde. CH Media

Fridli (47, GL)

Bio-Bauer, Bauleiter, Schreiner und Holzbauingenieur – Fridli hat immer etwas zu tun. Jetzt soll zwischen Arbeit und Pflicht auch noch Platz für die Liebe sein.

Fridli ist gesellig und hilfsbereit und sucht eine unternehmungslustige, aufgestellte, flexible Frau. Das ist seine Hofdame Astrid (58, BE) allemal.

Der 47-Jährige Fridli ist ein absoluter Macher. CH Media

Karina (65, Italien)

Vor einem Jahr wanderte sie nach Süditalien aus und lebt heute zwischen Olivenbäumen, Weinreben und einem Rudel Hunde. Nun sucht die temperamentvolle Aussteigerin den passenden Mann an ihrer Seite.

Sie muss sich zwischen dem gesprächigen Paul (63, BE) und dem entspannten Guido (63, ZH) entscheiden, der ursprünglich aus Italien stammt.

Zehn Hunde und zwei Katzen gehören zum Alltag von Karina. CH Media

Peter (62, TG)

Der ehemalige Gnadenhof-Betreiber geniesst seine neue Freiheit – und ist bei den Frauen begehrt. Die Hofdamen Brigitte (62, ZH) und Susanne (58, ZH) dürfen ihn kennenlernen. Doch eine der beiden Frauen sorgt gleich beim ersten Gespräch für einen peinlichen Moment.

Peter hat seinen Gnadenhof an seinen Sohn übergeben, hilft aber immer noch mit. CH Media

Janine (54, AG)

Als Rettungssanitäterin behält sie auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf. Zu Hause mag sie es sauber, tierisch und gerne auch ein bisschen verrückt.

Sie lädt den eher ruhigen Benjamin (49, BE) und den wortgewandten Andreas (51, ZH) ein – und staunt, als sie hört, welchen Eindruck sie auf die beiden macht.

Janine ist Rettungssanitäterin aus Leidenschaft und liebt Tiere. CH Media

Die 22. Staffel von «Bauer, ledig, sucht…» startet am Sonntag, 16. August, auf 3+.

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