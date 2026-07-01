Der Hollywood-Star hatte in einem Interview erklärt, sich politisch nicht mehr zu äussern. Dafür wird er nun von Kollegen angegriffen.

Schauspieler Dwayne Johnson strahlt gerne vor den Kameras, seine politische Auffassung will er aber lieber für sich behalten.

Darum geht’s Hollywoodstar Dwayne Johnson bekommt Gegenwind für eine Aussage von vor mehreren Wochen.

In einem Interview hatte der Schauspieler behauptet, seine politischen Ansichten für sich zu behalten.

Er hasse die «Streitereien», die aus politischen Meinungsäusserungen resultierten, sagte der «Fasts & Furious»-Darsteller.

Für diese Auffassung steht Johnson nun in der Kritik.

«Star Trek»-Star George Takei erklärte, das politisches «Schweigen», wie sie Johnson im Sinn hat, nichts als «Mittäterschaft» sei.

Wie halten Sie es mit der Politik? Auf Fragen wie diese will Dwayne Johnson nicht mehr eingehen. Der Hollywoodstar will nur mehr Hollywoodstar sein und seine Ansichten über Politik, Gesellschaft und die Zeitläufte lieber für sich behalten. Das hatte der «Fast & Furious»-Darsteller vor einigen Wochen in einem Interview klargestellt, nun wird er für seine Haltung – oder besser: seine Nicht-Haltung – von einigen Kollegen angefeindet.

Zu den Kritikern von Johnsons Position gehört George Takei, weltberühmt geworden als Steuermann Hikaru Sulu in der Kultserie «Raumschiff Enterprise». Der 89-Jährige ist homosexuell und bekannt dafür, seine Stimme gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung vor allem von Angehörigen der LSBTIQ-Community zu erheben. «Schweigen ist Mittäterschaft», schrieb der Schauspieler am Dienstag auf dem sozialen Netzwerk Threads und verwies dabei auf Johnsons Aussage.

Zu den Nutzer*innen, die Takeis Posting kommentierten, gehört auch Will Weaton, ebenfalls Schauspieler aus dem «Star Trek»-Kosmos. Der heute 53-Jährige spielte in den 1980er- und 1990er-Jahren eine grössere Rolle in der «Raumschiff Enterprise»-Fortsetzung «Das nächste Jahrhundert». Er sei «enttäuscht», dass Johnson «ein Feigling» sei, schrieb Weaton, der bei der letzten US-Präsidentschaftswahl für die demokratische Kandidatin Kamala Harris gestimmt hatte.

Johnson: «Ich hasse Politik»

Dwayne Johnson selbst bezeichnet sich als so genannten «independent voter», als Wähler also, der in den USA weder als Republikaner noch als Demokrat registriert ist. Das war vor der Präsidentschaftswahl 2020 offenbar noch anders, damals hatte sich der Hollywoodstar noch öffentlich für den späteren Wahlsieger Joe Biden ausgesprochen.

Vier Jahre später wollte sich Johnson nicht mehr politisch festlegen, weil er sonst zur Spaltung des Landes beitragen würde, wie er glaubte. «Nach Monaten und Monaten wurde mir klar: Oh Mann, das hat eine unglaubliche Spaltung in unserem Land verursacht», erklärte er im April 2024 in einem Interview mit dem US-Sender Fox News.

Von dieser Auffassung ist der ehemalige Wrestler anscheinend nicht abgerückt. In dem Mitte Juni veröffentlichten, nun für Aufsehen sorgenden Interview mit dem Magazin «Esquire» erklärte der 54-Jährige: «Ich habe gelernt, meine politischen Ansichten für mich zu behalten». Politik sei allgegenwärtig und werde immer da sein. «Ich mag sie nicht. Manchmal hasse ich sie sogar. Ich hasse die Streitereien. Ich hasse den ganzen Mist, der damit einhergeht».

Gegen die seiner Ansicht nach spaltende Wirkung der Politik will Johnson die vereinende Kraft des Miteinanderredens gesetzt wissen. Er verwies in dem Gespräch auf den kämpferischen Musiker Bruce Springsteen, der in seinen Konzerten zuletzt wiederholt Donald Trump kritisiert hat. Er liebe Springsteen, betonte Johnson, aber: «Warum reden sie nicht einfach miteinander? Sie sollten sich zusammensetzen und reden. Ich weiss nicht, wohin das führt, aber ich weiss, dass das ein wichtiger Schritt ist.»