Fast ein Jahrzehnt nach ihrer Trennung von Brad Pitt zieht Angelina Jolie Bilanz. Im Interview mit «Variety» spricht die Schauspielerin über die Jahre nach der Trennung – und wie ihre Kinder ihr halfen, neue Stärke zu finden.

Angelina Jolie und Brad Pitt galten lange als eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Ende 2024 war ihre Scheidung nach jahrelangem Rechtsstreit offiziell.

Angelina Jolie blickt auf Trennung von Brad Pitt zurück «Eine Zeit lang habe ich meinen Kampfgeist verloren»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Angelina Jolie äusserte sich in einem Interview zu ihrer Trennung von Brad Pitt und sagte, sie habe ihren Kampfgeist zeitweise verloren, inzwischen aber wiedergefunden.

Ihre sechs Kinder hätten ihr geholfen, neue Stärke zu entwickeln. Die Trennung belastete die Familie stark, mehrere Kinder legten den Nachnamen Pitt ab.

Die Scheidung wurde Ende 2024 abgeschlossen, der Streit um das Weingut Château Miraval läuft weiter. Brad Pitt ist seit 2022 mit Ines de Ramon liiert.

Fast ein Jahrzehnt dauerte der Rechtsstreit zwischen Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (51). Ende 2024 wurde die Scheidung offiziell – das Ende eines Kapitels, das 2016 begann.

Im Interview mit «Variety» spricht Jolie nun über diese Zeit. «Eine Zeit lang habe ich meinen Kampfgeist verloren. Aber jetzt habe ich ihn wiedergefunden», sagt sie. Sie habe nicht nur die Trennung verkraften müssen, sondern auch deren Folgen für ihr Privatleben.

Entscheidend für die Rückkehr ins Gleichgewicht seien die sechs Kinder gewesen: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh und die Zwillinge Knox und Vivienne. «Vor allem ihnen verdanke ich es, dass ich meine innere Stärke wiedergefunden habe. Sie sind inzwischen erwachsen und geben mir viel Mut.»

Die Trennung habe die Familie belastet, so Jolie weiter. Mehrere Kinder haben den Nachnamen Pitt abgelegt, das Verhältnis zum Vater gilt als zerrüttet.

Auch Brad Pitt startete neues Kapitel

Offen ist weiterhin der Streit um das Château Miraval, ein Weingut in der Provence, das die beiden während der Ehe gekauft hatten. In den Gerichtsdokumenten beschrieb Jolie die Trennung als emotional verheerend – «für mich und für unsere Kinder».

Auch Brad Pitt hat einen Neuanfang gefunden: Seit 2022 ist er mit Ines de Ramon liiert, offiziell zeigte sich das Paar 2023 in Venedig. De Ramon (33) arbeitet in der Schmuckbranche und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft aus Genf; zuvor war sie mit Schauspieler Paul Wesley verheiratet.

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