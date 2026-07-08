Mit 90 Jahren geht Engelbert Humperdinck noch einmal auf Tournee. Der «King of Romance» erzählt, warum er ohne die Bühne verrückt werden würde – und weshalb er seit dem Tod seiner Frau Liebeslieder mit anderen Gefühlen singt.

«Ein Leben ohne Publikum ist für mich keine Option»: Engelbert Humperdinck.

«Ohne Bühne werde ich verrückt» Engelbert Humperdinck will auch mit 90 noch die Menschen verführen

Darum geht’s Er brachte Millionen Menschen zum Schwärmen, verkaufte mehr als 150 Millionen Tonträger und gehörte in den 1970er Jahren den weltweit grössten Musikstars.

Lange bevor Harry Styles Stadien füllte oder Ed Sheeran mit seinen Liebesliedern die Charts dominierte, begeisterte Engelbert Humperdinck Fans auf der ganzen Welt.

Fans auf der ganzen Welt. Auch mit 90 Jahren denkt der britische Sänger noch lange nicht daran, seine Karriere zu beenden. Zusammenfassung erstellt mit

Vor wenigen Wochen feierte Engelbert Humperdinck seinen 90. Geburtstag. Ein Grund, etwas kürzerzutreten oder gar ans Aufhören zu denken?

Nicht für den britischen Sänger, der seit vielen Jahren in Los Angeles lebt. Für die kommenden Monate stehen Konzerte in Australien, den USA, Kanada, Taiwan und in Deutschland auf dem Tourplan.

Im Gespräch mit der «Bild» erzählt der «King of Romance», warum er noch immer auf der Bühne steht und wie er den Verlust seiner grossen Liebe verarbeitet hat.

Humperdinck: «Ich wurde verrückt»

Dass ein Leben ohne Publikum für ihn keine Option ist, wurde Humperdinck nach seiner letzten Tourpause bewusst. Drei Monate verbrachte er zu Hause – viel zu lange, wie er heute sagt: «Ich wurde verrückt. Ich bin die Wände hochgegangen.»

Für Engelbert Humperdinck war schnell klar, dass das nicht das Ende seiner Karriere sein würde. Er bat seinen Manager deshalb, ihn weiterhin weltweit zu buchen. «Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, den Fans zu zeigen, was ich heute mache», so der Sänger weiter.

Damit er auch mit 90 Jahren fit für die Bühne bleibt, setzt Humperdinck auf ein ungewöhnliches Trainingsprogramm. Er absolviert seine Übungen im Wasser, weil das den Körper fordert und gleichzeitig die Gelenke schont.

Vor jedem Konzert gehört zudem ein Dampfbad zu seiner festen Routine. «Das entspannt mich. Gott sei Dank geht es mir gesundheitlich gut.»

Engelbert spricht über sein Lebenswerk

Seine Haltung zum Älterwerden beschreibt Engelbert Humperdinck mit dem Titel einer seiner Coverversionen: «Don't Let The Old Man In». In dem Country-Song, den der US-Musiker Toby Keith 2018 geschrieben hat, steckt die Überzeugung, sich vom Alter nicht einschränken zu lassen.

Seit dem Tod seiner Frau Patricia im Jahr 2021 haben Humperdincks Liebeslieder eine neue Bedeutung für den Künstler: «Wenn ich heute die Texte singe, empfinde ich sie viel intensiver. Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich oft das Gefühl, als würde ich die Lieder nur für meine Frau singen.»

Und weiter: «Die Gefühle sind noch viel stärker geworden. Liebe ist das, was die Welt bewegt, und das, was bleibt. Das weiss ich heute mehr denn je, deshalb singe ich darüber.»

Wenn Engelbert Humperdinck über sein Lebenswerk spricht, werden seine Worte leiser. Was von ihm bleiben soll? Für den Sänger ist die Antwort klar: seine Musik, seine Stimme – und der Mensch, der er war. Am meisten wünsche er sich, dass die Menschen sich nicht nur an seine Lieder erinnern, sondern auch daran, «dass ich ein netter Kerl war».

Mit besonderer Dankbarkeit blickt der 90-Jährige auf das Jahr 1967 zurück. Damals erschien «Release Me» – jener Song, der sein Leben für immer veränderte. «Dieses Lied hat mir eine Zukunft geschenkt, die ich mir nie hätte vorstellen können.»

04:58 «Was brauche ich zum Popstar?» – «Ein, zwei Stunden» Als Kind träumte er davon Popstar zu werden. Jetzt hat er sich den Traum erfüllt: blue News Redaktor Bruno Bötschi ging ins Tonstudio, um einen Song aufzunehmen.

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