Simon Messner stellt seinen neuen Film «Aus dem Schatten» vor. Doch der Schatten seines Vaters Reinhold ist gross und das Verhältnis derzeit auf einem traurigen Tiefpunkt.

Simon Messner über seinen Vater «Er wünscht keinen Kontakt mehr zu mir, was mich sehr schmerzt»

Darum geht’s Simon Messner stellt seinen neuen Film «Aus dem Schatten» vor.

Der 36-Jährige und sein Vater, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, haben keinen Kontakt mehr, unter anderem wegen Erbstreitigkeiten.

Für Simon steht die Familie jetzt im Vordergrund, er hat schon an die zehn Freunde am Berg verloren.

«Ich habe das öfter schon versucht, aber dann kommt sofort ein Schreiben über einen Anwalt. Er wünscht keinen Kontakt mehr zu mir, was mich sehr schmerzt.» Das sagt Simon Messner, der Sohn der Bergsteigerlegende Reinhold Messner, in einem Interview mit der «Augsburger Allgemeinen», auf die Frage nach dem Kontakt zu seinem berühmten Vater. Erbangelegenheiten sind wohl der Auslöser für diesen Streit.

Deshalb hat der 36-Jährige auch leichte Probleme mit dem Titel seines neuen Films «Aus dem Schatten». «Es gab noch einen anderen Titelvorschlag, gegen den ich mich gewehrt habe. Aber ich verstehe auch die Entscheidung der Produktion, dass es natürlich mit dem Namen Messner eine gewisse Synergie gibt.»

«Selbst Vater zu werden, war der grosse Umbruch»

Der Film erzählt von der Erstbesteigung des Chumik Kangri in Pakistan, auch die Gefahr durch den Klimawandel. Für Messner ein klassischer Bergfilm in einem noch unberührtem Gebiet.

Simon Messner hatte nie ein unbeschwertes Verhältnis zum Bergsteigen. Als Kind litt er unter Höhenangst, erst mit 16 Jahren hat er angefangen zu klettern. Dies aber ohne die Anleitung seines Vaters, als Familie sind die Messners selten in die Berge gegangen.

Durch die Geburt seiner Tochter hat sich Simon Messners gefährliche Leidenschaft für hohe Berge jetzt stark verändert, die Verantwortung für die Familie ist grösser geworden. «Ich habe mittlerweile an die zehn Partner, Freunde, Bekannte verloren am Berg. Das hat schon sehr viel in mir bewegt. Wirklich selbst Vater zu werden, war der grosse Umbruch.»

Simon Messner hätte gerne ein gutes Verhältnis zu seinem Vater, doch die Situation ist festgefahren: «Sein gesamtes früheres Umfeld hat Schwierigkeiten, ihn zu erreichen. Es ist schon sehr skurril, zu behaupten, man wurde entsorgt und man weigert sich, zur gleichen Zeit die Kinder zu treffen. Es ist sehr, sehr traurig.»