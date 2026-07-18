Eine neue Kinodokumentation erzählt die Geschichte des deutschen Unterhaltungsfernsehens der 1990er aus der Sicht der Frauen. Sie zeigt, wie eng Humor, Macht und traditionelle Geschlechterrollen in der Fernsehwelt miteinander verknüpft waren.

Esther Schweins erinnert sich in «Was haben wir gelacht» an ihren Auftritt bei Thomas Gottschalk in «Wetten, dass..?» im Jahr 1996 als unangenehme Erfahrung.

Filmpremiere «Was haben wir gelacht» Esther Schweins spricht über unangenehmen TV-Moment mit Thomas Gottschalk

Darum geht’s Der Dokumentarfilm «Was haben wir gelacht» ist am 16. Juli in den deutschen Kinos gestartet.

Fünf bekannte Entertainerinnen blicken auf ihre Erfahrungen im Fernsehen der 1990er- und frühen 2000er-Jahre zurück.

Besonders diskutiert wird Esther Schweins' Erinnerung an einen Auftritt bei «Wetten, dass..?» mit Thomas Gottschalk.

Die Doku fragt, wie männlich geprägter Fernsehhumor die 1990er- und frühen 2000er-Jahre geprägt hat, wer damals über wen lachen durfte und wie sich der Blick auf Humor und Geschlechterrollen verändert hat. Zusammenfassung erstellt mit

«Meine Chefin zwingt mich zum Sex.» Harald Schmidt zeigt einen Zeitungsausschnitt mit dieser Schlagzeile in die Kamera. «Schön wär's, aber leider ist es anders», sagt er. Das Publikum von «Schmidteinander» lacht.

Wenige Jahre später sitzt Esther Schweins 1996, als Komikerin aus «RTL Samstag Nacht» bekannt, auf dem Sofa von «Wetten, dass..?». Moderator Thomas Gottschalk liest vor, die Komikerin sei eine Frau mit «massenkompatiblem Sex-Appeal» und der «Inbegriff televisionärer Erotik». Schweins erinnert sich heute daran, wie unwohl sie sich dabei fühlte.

Es sind nur zwei von vielen Szenen aus dem deutschen Unterhaltungsfernsehen der vergangenen Jahrzehnte, die heute anders beurteilt werden als damals. Sprüche, ungefragte Berührungen oder Witze, die mal selbstverständliche Samstagabendunterhaltung waren, lösen heute bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern Irritation aus.

Maren Kroymann, Esther Schweins und Bettina Böttinger (v.l.) kamen zur Premiere der Dokumentation «Was haben wir gelacht!». Der Film beleuchtet das Frauenbild in der deutschen Comedy der 1990er- und frühen 2000er-Jahre. Felix Hörhager/dpa

Die Dokumentation «Was haben wir gelacht» der Regisseurinnen Eva Müller und Isabel Schneider setzt hier an. Der Film erzählt die Geschichte des deutschen Unterhaltungsfernsehens der 1990er- und frühen 2000er-Jahre konsequent aus der Perspektive der Frauen, die darin gearbeitet haben.

Im Mittelpunkt stehen Hella von Sinnen (67), Maren Kroymann (76), Esther Schweins (56), Bettina Böttinger (70) und Gaby Köster (64). Sie gehörten zu den wenigen Entertainerinnen und Kabarettistinnen, die sich damals im deutschen Fernsehen etablieren konnten.

Einfluss auf mehrere Generationen

Die Dokumentation stellt eine Frage, die nach Ansicht der Regisseurinnen lange kaum gestellt wurde: Wie erlebten die Frauen diese Fernsehwelt?

Dazu gehört Esther Schweins' Erinnerung an ihren Auftritt bei «Wetten, dass..?» Rückblickend sagt sie, sie habe sich auf dem Sofa neben Moderator Thomas Gottschalk «in die Enge getrieben» gefühlt. Die Szene ist derzeit die meistdiskutierte des Films.

Der Film untersucht eine Unterhaltungskultur, die mehrere Generationen beeinflusste und zeichnet das Bild einer Fernsehepoche, in der grosse Unterhaltungssendungen fast ausschliesslich von Männern dominiert wurden. Humor galt als Männerdomäne. Gelacht wurde zwar schon damals viel – aus Sicht der Dokumentation allerdings häufig über Minderheiten und oft über Frauen.

«Humor hat etwas mit Macht zu tun»

Die Dokumentation zeigt Ausschnitte aus bekannten Formaten wie «Wetten, dass..?», «Die Harald Schmidt Show», «RTL Samstag Nacht», «Herzblatt» oder später «TV total». Die prägenden Gesichter dieser Sendungen sind vor allem der Generation Ü40 bis heute vertraut: Thomas Gottschalk (76), Harald Schmidt (68), Stefan Raab (59), Rudi Carrell (1934–2006), Mike Krüger (74), Ingo Appelt (58) oder Didi Hallervorden (90).

Frauen waren dagegen häufig Assistentinnen, Ansagerinnen oder die charmante Begleiterin an der Seite des Moderators. Sie wurden zum Gegenstand von Witzen oder Kommentaren über ihr Äusseres, während Frauen, die selbst Comedy machten, es deutlich schwerer hatten, einen festen Platz im Hauptabendprogramm zu finden.

Maren Kroymann beschreibt im Dokumentarfilm die damaligen Erwartungen an Frauen so: Sie hätten vor allem «gross und dünn und mit ausgeprägtem Busen» sein sollen. Ihr sei bei Auftritten zugerufen worden, sie solle lieber singen als Witze machen.

«Humor hat etwas mit Macht zu tun», sagt Kroymann in der Dokumentation. Wer die Pointe setze, bestimme häufig auch, wie über andere gesprochen werde.

Dieselben Bilder wirken heute anders

Seit den 1990er-Jahren hat sich die gesellschaftliche Diskussion über Geschlechterrollen, Machtgefälle und persönliche Grenzen verändert. Spätestens die #MeToo-Bewegung rückte Verhaltensweisen ins Zentrum, die früher oft als harmloser Flirt oder lockerer Fernsehhumor eingeordnet wurden.

Die Archivaufnahmen zeigen, dass viele Sendungen weit über anzügliche Herrenwitze hinausgingen. Thematisiert werden unter anderem sexistische Klischees und Bemerkungen, Witze über Vergewaltigung oder Gewalt in der Ehe – Inhalte, die heute viel kritischer beurteilt werden als damals.

Viele der gezeigten Szenen lösten damals kaum öffentliche Diskussionen aus. Deshalb interessieren sie die Regisseurinnen heute: Weil sich der Blick auf die Situationen gewandelt hat.

Die Dokumentation stellt die Frage, welchen Einfluss das Frauenbild im Unterhaltungsfernsehen auf gesellschaftliche Vorstellungen hatte. Moderatorin Bettina Böttinger sagt dazu: «Da werden Werte aufgebaut und Charaktere gebildet.»

Der Film zeigt auch, dass sich die Vergangenheit nicht einfach mit heutigen Massstäben beurteilen lässt. Die Regisseurinnen verzichten weitgehend auf moralische Urteile. Sie stellen die damaligen Fernsehbilder neben die heutigen Reaktionen der Beteiligten und überlassen die Einordnung dem Publikum.