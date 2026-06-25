Nach der Trennung von ihrem Ehemann zog RTL-Moderatorin Jana Azizi vor Gericht. Sie wirft dem Vater ihres Ex-Mannes vor, sich ohne ihre Zustimmung mehr als 90'000 Euro von ihrem Konto überwiesen zu haben.

Jana Azizi und Johann Ackermann haben im Herbst 2023 geheiratet und sind seit 2025 getrennt.

Darum geht’s RTL-Moderatorin Jana Azizi hat sich im Herbst 2025 von ihrem Ehemann Johann Ackermann getrennt. Während ihrer Ehe hatte ihr Schwiegervater rund 91'000 Euro vom Konto abgehoben.

Das Geld soll ohne Jana Azizis Wissen auf das Konto ihres Ex-Schwiegervaters überwiesen worden sein. Der Fall landete vor Gericht.

Das Gericht entschied, dass der ehemalige Schwiegervater Azizis Eigentum verletzt habe. Er muss den Betrag samt Zinsen zurückzahlen, hat jedoch Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Die deutsche TV-Moderatorin Jana Azizi hat vor dem Landgericht Darmstadt einen juristischen Erfolg erzielt. Das Gericht gab ihr im Streit mit ihrem ehemaligen Schwiegervater Frank Ackermann recht. Darüber berichtete «Bild.de» (Bezahlartikel) zuerst.

Im Zentrum des Falls stehen rund 91'460 Euro (knapp 86'000 Franken). Während Azizis Ehe mit Ex-Triathlet Johann Ackermann hatte dessen Vater Zugriff auf das Onlinebanking des Paares und kümmerte sich um die Finanzen. Nach der Trennung soll er das Geld ohne Wissen der Moderatorin von ihrem Konto auf sein eigenes überwiesen haben.

Laut «Bild» forderte Jana Azizi ihren ehemaligen Schwiegervater auf, ihr das Geld zurückzuzahlen. Frank Ackermann erklärte vor Gericht, er habe den Betrag «zur Sicherheit» auf sein Konto überwiesen. Er wolle das Geld erst zurücküberweisen, wenn Azizi ihrem Ex-Mann bestimmte Gegenstände aushändige.

Zudem machte Ackermann eigene Forderungen geltend. Er erklärte, ihm stehe ein Honorar für seine buchhalterischen Tätigkeiten zu. Ausserdem verlangte er die Rückzahlung mehrerer Darlehen.

Gericht fällt Urteil zugunsten Azizi

Das Landgericht Darmstadt gab Jana Azizi recht. Frank Ackermann habe «wissentlich und willentlich das Eigentum der Klägerin verletzt», heisst es im Urteil. Er muss der Moderatorin 91'460 Euro (rund 86'000 Franken) plus Zinsen zurückzahlen.

Ackermann hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Über seinen Anwalt liess er erklären, er habe im Rahmen seiner Bankvollmacht gehandelt und mit der Überweisung lediglich bestehende Forderungen absichern wollen.

Azizi und der ehemalige Profi-Triathlet Johann Ackermann hatten im Herbst 2023 in Kroatien geheiratet und waren anschliessend nach Mallorca gezogen. Im März 2025 bestätigte das Paar die Trennung.

Auch gegen ihren Ex-Mann ging Azizi juristisch vor. Ein Gericht in Palma verurteilte Johann Ackermann wegen häuslicher Gewalt zu 56 Tagen gemeinnütziger Arbeit. Laut «Bunte» darf er sich Azizi während zweier Jahre weder nähern noch Kontakt zu ihr aufnehmen. Ackermann bestreitet die Vorwürfe und auch er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.