Wegen der heftigen Waldbrände mussten George und Amal Clooney ihr Bauernhaus in der Provence verlassen. Trotz der dramatischen Lage zeigen sie sich solidarisch mit der Gemeinde und wollen ihrer Wahlheimat verbunden bleiben. Sie versprechen beim Wiederaufbau zu helfen.

Waldbrände: George und Amal Clooney wurden evakuiert. Um ihr Bauernhaus in der Provence brennt es. (Archivbild)

Darum geht’s Wegen der schweren Waldbrände in der Provence mussten George und Amal Clooney ihr Bauernhaus in Brignoles gemeinsam mit ihren neunjährigen Zwillingen verlassen.

Ob ihr Zuhause den Brand übersteht, ist ungewiss. In einem Brief an den Bürgermeister erklärten die Clooneys, sie wollten Brignoles beim Wiederaufbau unterstützen – unabhängig davon, ob ihr eigenes Anwesen beschädigt wird.

Die Feuer betreffen Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland. Zusammenfassung erstellt mit

Vor fünf Jahren erfüllten sich George und Amal Clooney mit einem Bauernhaus in der Provence einen Traum. Nun mussten sie das Anwesen in Brignoles wegen der verheerenden Waldbrände fluchtartig verlassen. Wie ein Sprecher dem US-Magazin «People» bestätigte, wurde die Familie mit den neunjährigen Zwillingen Alexander und Ella evakuiert.

Die Clooney Farm liegt in einer der Regionen, die derzeit besonders stark von den verheerenden Waldbränden betroffen sind. Die Feuer wüten nicht nur in Frankreich, sondern auch in Spanien, Italien und Griechenland.

Ihre Evakuierung machten George und Amal Clooney in einem Brief an den Bürgermeister von Brignoles öffentlich, berichtet «People». Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte die Echtheit des Statements.

«Im Moment haben wir keine Ahnung, ob unser schönes Zuhause diese schreckliche Zeit übersteht», schreiben sie. Zugleich betonen sie ihre enge Verbundenheit mit der Gemeinde: Sie hofften, dass alle Menschen in Brignoles in Sicherheit seien und versprachen, das Dorf beim Wiederaufbau zu unterstützen – unabhängig davon, wie gross die Schäden am eigenen Anwesen ausfallen. «Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben», heisst es weiter.

Ganz Südeuropa in Gefahr

Die Waldbrände in Frankreich haben inzwischen ein gewaltiges Ausmass erreicht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP umfassen die betroffenen Gebiete mittlerweile eine Fläche, die etwa viermal so gross ist wie Paris.

Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Allein in Frankreich wurden über 220'000 Personen evakuiert, in Spanien mehr als 63'000. In Griechenland kamen laut Reuters zwei Feuerwehrleute ums Leben.

George und Amal Clooney leben seit einigen Jahren mit ihren Zwillingen Alexander und Ella auf dem Bauernhof in Brignoles. Schauspieler George Clooney hatte das Landleben zuletzt als grossen Gewinn für seine Kinder beschrieben: Statt ständig vor Bildschirmen zu sitzen, würden sie dort viel Zeit in der Natur verbringen und einen bodenständigeren Alltag erleben.