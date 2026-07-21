Carmen und Robert Geiss vermieten ihr Luxus-Appartement in Dubai. Eigentlich wollten die TV-Stars ihren Lebensmittelpunkt in die Wüstenmetropole verlegen. Doch inzwischen verbringen die Geissens wieder deutlich mehr Zeit an der Côte d'Azur.

Die deutschen TV-Stars Carmen und Robert Geiss machen aus ihrem Luxus-Apartment in Dubai eine Ferienunterkunft.

Darum geht’s Carmen und Robert Geiss vermieten ihre Luxuswohnung auf der Palm Jumeirah in Dubai über Airbnb.

Das über 500 Quadratmeter grosse Apartment bietet Pool, Concierge-Service und Blick auf die Skyline der Millionenstadt.

Eigentlich sollte die Wüsten-Metropole das neue Zuhause der TV-Stars werden.

Wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten verbringen die Geissens inzwischen jedoch wieder mehr Zeit an der Côte d'Azur. Zusammenfassung erstellt mit

Carmen und Robert Geiss machen aus ihrer Wohnung in Dubai eine Ferienunterkunft.

Das luxuriöse Apartment in einem Hochhaus auf der künstlich angelegten Insel Palm Jumeirah kann ab sofort über Airbnb gemietet werden.

Die rund 520 Quadratmeter grosse Wohnung verfügt über mehrere Schlafzimmer, einen grosszügigen Wohnbereich, eine Dachterrasse mit Pool und einen direkten Blick auf die Skyline von Dubai.

«Moderne Eleganz auf höchstem Niveau»

Auf Airbnb wird das Wohnerlebnis als «moderne Eleganz auf höchstem Niveau» beworben. Dazu kommen ein rund um die Uhr besetzter Sicherheitsdienst und ein Concierge-Service.

Wer in der Luxuswohnung wohnen möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Die Jahresmiete beträgt 1,4 Millionen Dirham – umgerechnet rund 334'000 Euro.

Eigentlich sollte Dubai zum neuen Zuhause der Familie werden. So schilderten es Carmen und Robert Geiss zumindest 2023 gegenüber der «Bild». Inzwischen liegt der Lebensmittelpunkt der TV-Millionäre aber wieder stärker an der Côte d'Azur.

Wohnung bleibt Teil des Immobilienportfolios

Ein Grund dafür ist auch die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten. Nach den US-Angriffen auf den Iran kam es im Frühjahr unter anderem zu iranischen Drohnenangriffen auf Dubai.

Ganz verabschieden wollen sich die Geissens von Dubai dennoch nicht. Statt die Wohnung leer stehen zu lassen, stellen sie sie nun Feriengästen zur Verfügung.

Das Apartment bleibt Teil ihres Immobilienportfolios – künftig können dort aber auch zahlende Gäste übernachten.

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