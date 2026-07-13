Marius Borg Høiby hat vor Gericht einen Teilerfolg erzielt. Eine Richterin bewilligte, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit seine Untersuchungshaft mit einer Fussfessel zu Hause verbringen darf. Doch frei kommt der 29-Jährige vorerst trotzdem nicht.

Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, muss vorerst im Gefängnis bleiben.

Darum geht’s Die Hoffnung von Marius Borg Høiby auf eine Freilassung war nur von kurzer Dauer.

Ein Gericht in Oslo hat entschieden, dass der 29-Jährige seine Untersuchungshaft mit einer elektronischen Fussfessel auf dem Familienanwesen Skaugum verbringen darf.

Doch die Staatsanwaltschaft legte umgehend Berufung ein – der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit bleibt deshalb vorerst im Gefängnis. Zusammenfassung erstellt mit

Marius Borg Høiby muss vorerst im Gefängnis bleiben. Der älteste Sohn von der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wurde Mitte Juni in 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Gericht verurteilte ihn in zwei Fällen wegen Vergewaltigung.

Das Osloer Amtsgericht entschied laut norwegischen Medien am Montag zwar, dass der 29-Jährige die nächsten vier Wochen in elektronisch überwachtem Hausarrest auf dem Familienanwesen Skaugum verbringen dürfte.

Doch die Staatsanwaltschaft legte umgehend Berufung mit aufschiebender Wirkung ein. Damit bleibt Høiby bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.

Bei der Haftanhörung hatte Høibys Anwalt Petar Sekulic betont, sein Mandant hoffe auf eine Freilassung. Besonders nach der Lungentransplantation seiner Mutter wolle er seine Familie im Alltag unterstützen.

Die Besuche im Gefängnis seien «zu selten und zu kurz». Auf die Frage nach Høibys Zustand sagte der Anwalt: «Nicht gut – vor allem angesichts der familiären Situation.»

Kontaktverbot mit elektronischer Überwachung

Høiby sitzt seit Mitte Juni im Hochsicherheitsgefängnis Ila in Untersuchungshaft – bis zum Antritt seiner regulären Haftstrafe. Die Polizei beantragte eine Verlängerung der Haft um weitere vier Wochen, weil sie weiterhin eine Rückfallgefahr sieht. Nach Einschätzung der Ermittler ist das Risiko weiterer Straftaten noch nicht genügend gesunken.

Bereits früher hatten Høibys Verteidiger beantragt, die Untersuchungshaft in Form eines elektronisch überwachten Hausarrests auf Skaugum zu vollziehen. Das Gericht lehnte dies damals ab.

Hintergrund der Haft ist die Einschätzung des Gerichts, dass Høiby nach einer Freilassung Kontakt zu einer Ex-Freundin aufnehmen und erneut Gewalt gegen sie ausüben könnte.

Gleichzeitig hielt das Gericht fest, dass mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft auch mildere Massnahmen – etwa ein Kontaktverbot mit elektronischer Überwachung – geprüft werden sollten. Genau diesen Weg wollte die Richterin nun einschlagen. Ob Høiby tatsächlich in Hausarrest wechseln darf, entscheidet nun die nächste Instanz.

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