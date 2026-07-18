Seit Jahrzehnten prägt Gloria Viagra die Berliner Drag-Szene. Im Gespräch mit blue News spricht die 60-Jährige über Selbstbewusstsein, Politik und queeres Leben – erzählt aber auch von Hass, Burnout und warum sie sich trotz allem nicht unterkriegen lässt.

«Als Dragqueen hast du eine gewisse Narrenfreiheit. Dadurch trauen sich viele mehr, sind frecher und nehmen sich mehr heraus»: Gloria Viagra.

Darum geht’s Gloria Viagra berichtet von Anfeindungen und Angriffen – und erklärt, warum sie trotzdem sichtbar bleibt.

berichtet von Anfeindungen und Angriffen – und erklärt, warum sie trotzdem sichtbar bleibt. Die Berliner Drag-Ikone spricht offen über Burnout, Existenzängste und ihre Zukunft auf der Bühne.

Die Berliner Drag-Ikone spricht offen über Burnout, Existenzängste und ihre Zukunft auf der Bühne. Mit 60 kandidiert Gloria Viagra für Die Linke und ruft dazu auf, dem Rechtsrutsch entschieden zu widersprechen.

Mit 60 kandidiert Gloria Viagra für Die Linke und ruft dazu auf, dem Rechtsrutsch entschieden zu widersprechen. Trotz Rückschlägen bleibt ihre Botschaft klar: «Seid sichtbar, seid laut, seid selbstverständlich.» Zusammenfassung erstellt mit

Gloria Viagra, wir machen heute ein Frage-Antwort-Spiel: Ich stelle dir in den nächsten 40 Minuten möglichst viele Fragen. Und du antwortest bitte möglichst kurz und schnell. Wenn dir eine Frage nicht passt, kannst du auch einmal «Weiter» sagen. Glitzer oder Leder?

Glitzer – ich bin doch eine Strass-Queen.

Party im Berghain oder baden im Wannsee?

Berghain.

Eine Stunde länger schminken oder eine Stunde länger feiern?

Länger feiern.

Bei uns in der Schweiz bist du noch nicht so bekannt. Darum jetzt bitte kurz und knapp ein Werbespot in eigener Sache.

Ich bin Gloria Viagra – DJ, Moderatorin, Sängerin und Dragqueen mit Herz. Seit Jahrzehnten stehe ich auf der Bühne und engagiere mich leidenschaftlich für die queere Community.

Deine Körpergrösse?

197 Zentimeter.

Deine Schuhgrösse?

(Lacht schallend) Kommt gleich noch eine andere Grösse?

Wer weiss.

Meine Schuhgrösse ist 45.

Über welche Nachricht in der Zeitung hast du dich zuletzt gefreut?

Tatsächlich lese ich im Moment kaum Zeitungen und höre auch nur wenig Nachrichten, weil vieles einfach so frustrierend ist. Gefreut hat mich das Urteil des Berliner Landgerichts gegen einen 20-jährigen Mann, der über die Dating-App Grindr Schwule in Fallen gelockt und ausgeraubt hat. Dass er dafür zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, finde ich gut.

blue News Zum Autor: Bruno Bötschi blue News-Redaktor Bruno Bötschi spricht für das Frage-Antwort-Spiel «Bötschi fragt» regelmässig mit bekannten Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Er stellt ihnen ganz viele Fragen – immer direkt, oft lustig und manchmal auch tiefsinnig. Dabei bleibt bis zur allerletzten Frage immer offen, wo das rasante Pingpong hinführt.

Was erscheint dir derzeit verrückter: die Welt oder die Kommentare im Internet?

Die Welt. Die Kommentare im Internet sind schliesslich nur ihr Spiegel.

Wie verrückt bist du?

Ich bin dafür, aus der Reihe zu tanzen, alles infrage zu stellen und eigene Regeln aufzustellen – aber immer mit Respekt.

Wie verrückt hat es sich angefühlt, als du zum ersten Mal als Drag auf der Bühne standest?

Daran erinnere ich mich nicht mehr – das ist einfach zu lange her (lacht).

Dein Markenzeichen ist dein Schnurrbart. Bleibt die Frage: Wer trug zuerst Haar im Gesicht – Sängerin und ESC-Gewinnerin Conchita Wurst oder du?

Ich trage meinen Schnurrbart seit 2011, Conchita kam etwa zur gleichen Zeit auf die Idee. Es lag wohl einfach in der Luft. (lacht).

Kam dein Schnauzer von Anfang an gut an?

Überhaupt nicht. Die Reaktionen waren anfangs furchtbar. Ich bekam ständig Kommentare wie: «Hast du vergessen, dich zu rasieren, oder was?» Vor allem aus der queeren Szene und von Männern kam viel Kritik.

Warum hast du ihn trotzdem behalten?

Eigentlich war das gar nicht geplant. Ich wollte den Schnurrbart nur einmal ausprobieren, weil ich den Look lustig fand. Aber wegen der vielen blöden Kommentare dachte ich mir: Jetzt trage ich ihn erst recht noch eine Woche länger. Aus einer Woche wurden zwei, dann drei – und irgendwann war der Schnurrbart mein Markenzeichen.

Wann drehte die Stimmung?

Als Conchita Wurst 2014 den Eurovision Song Contest gewann. Danach wurden die blöden Kommentare weniger.

Viele Dragqueens wirken ausgesprochen selbstbewusst – oder täuscht der Eindruck?

Als Dragqueen hast du eine gewisse Narrenfreiheit. Dadurch trauen sich viele mehr, sind frecher und nehmen sich mehr heraus. Das wirkt selbstbewusst, muss aber nicht zwingend bedeuten, dass es auch im Alltag so ist.

Wie ist das bei dir? Nimmst du dir als Dragqueen auch mehr heraus?

Ja, definitiv. Privat war ich früher eher schüchtern. Durch Gloria hat sich das aber verändert. Sie hat mir viele Türen geöffnet und mir auch im Alltag mehr Selbstbewusstsein gegeben.

Wann nervt dich Gloria Viagra?

Wenn ich merke, dass mir die Energie fehlt und ich trotzdem auftreten muss. Früher habe ich die belächelt, die professionell als Dragqueens gearbeitet haben, und irgendwann keinen Spass mehr daran hatten. Damals konnte ich das nicht verstehen. Heute verstehe ich sie. Wenn ich tagelang als Gloria Viagra unterwegs bin, bin auch ich irgendwann einfach froh, wenn ich einmal frei habe und in meinem Schrebergarten arbeiten kann.

«Wenn ich tagelang als Gloria Viagra unterwegs bin, bin auch ich irgendwann einfach froh, wenn ich einmal frei habe und in meinem Schrebergarten arbeiten kann»: Gloria Viagra. Marta Talent Management

Wie lange dauert es, bis Michel zu Gloria wird?

Ich schminke mich selbst – je nach Auftritt dauert das zwei bis drei Stunden.

Was passiert in diesen drei Stunden?

Als Erstes muss der Mann verschwinden, damit aus mir Gloria werden kann. Das Schminken hat für mich fast etwas Meditatives.

Und wenn du fertig bist, geht es ab ins Taxi und danach stürzt du dich ins Berliner Nachtleben?

Nicht ganz. Allein auf den wenigen Metern vom Hauseingang bis zum Taxi ist schon so viel passiert. Ich wurde beschimpft, angespuckt, es wurden sogar Cola-Dosen nach mir geworfen. Deshalb warte ich manchmal lieber hinter der Tür, bis das Taxi da ist, statt auf die Strasse zu gehen.

Es ist wirklich extrem, was manchmal passiert. Auf der einen Seite kommen Menschen auf mich zu, sagen, wie grossartig sie mich finden, und wollen mich umarmen, obwohl wir uns gar nicht kennen. Auf der anderen Seite werde ich beschimpft und muss Beleidigungen über mich ergehen lassen.

Im Interview mit dem Berliner «Tagesspiegel» sagtest du 2016: «Es ist in beide Richtungen extremer geworden: Einerseits umschwärmen einen die Leute überschwänglicher, andererseits gibt es ein höheres Aggressionslevel seitens der Leute, die einen beschimpfen.» Hat sich die Situation in den letzten zehn Jahren weiter verschlimmert?

Ich nenne es die Facebook- oder Social-Media-Mentalität. Die Leute haben durch die sozialen Medien gelernt, sich auszukotzen, aber nicht, jemanden direkt zu konfrontieren. Sie sagen es einem selten ins Gesicht. Stattdessen wird aus dem Auto herausgebrüllt oder aus irgendeinem Fenster eines Hauses. Oder sie trauen sich nur, wenn sie in einer Gruppe sind – allein fehlt ihnen meistens der Mut. Diese Entwicklung hält bis heute an.

2021 wurdest du im Treptower Park in Berlin von einem Mann angegriffen.

Ich war zum Glück nicht allein. Mit mir waren noch eine Drag-Schwester und ein Freund unterwegs. Wir kamen gerade von einem Fotoshooting. Es war auch nur einer aus dieser Männer-Gruppe, der sich auf mich eingeschossen hatte. So richtig getraut hat er sich dann aber doch nicht.

Kurz davor hatte mir im Park schon ein anderer Mann zugerufen, ich solle mich mal wie ein Mann anziehen. Da habe ich nur geantwortet: «Ich bin wie ein Mann angezogen – gewöhn dich einfach daran.»

Wie schaffst du es, nach solchen Erfahrungen nicht den Mut zu verlieren?

Ich werde nie verstehen, was sich manche Menschen herausnehmen. Ich laufe im Fummel durch die Strassen und will nichts anderes, als in Ruhe gelassen zu werden. Stattdessen wollen sie mir vorschreiben, wie ich mich anzuziehen habe.

Und ja, ich weiss, dass Gewalt nie eine Lösung ist. Aber manchmal denke ich schon, es würde meinem Seelenfrieden guttun, so einem Arschloch einfach eine in die Fresse zu hauen. Entschuldigung, dass ich das so sage.

Nach dem Angriff im Treptower Park hast du auf Instagram ein Video gepostet, in dem du sagst: «Seid sichtbar, seid laut, seid selbstverständlich – wir waren immer da und werden immer da sein. Gewöhnt euch dran.»

Ja, ich werde auch weiterhin für die Rechte der queeren Menschen einstehen. Die gesellschaftliche Stimmung ist in den letzten Jahren deutlich aufgeheizter geworden. Dadurch nehmen sich manche Menschen immer mehr heraus. Sie sehen Dragqueens und andere queere Menschen regelrecht als Freiwild und glauben, sie könnten uns angreifen oder uns eins aufs Maul hauen, ohne dass es Konsequenzen hat.

Du lebst seit deinem sechsten Lebensjahr in Berlin, hast also noch die geteilte Stadt erlebt. Welche Ecke der Stadt erzählt am meisten über dein Leben?

Meine Heimat ist Kreuzberg. Als die Mauer noch stand, war der Bezirk in zwei Welten geteilt: das eher bürgerliche Kreuzberg 61 und das alternative SO 36 – der historische Südost-Teil rund ums Kottbusser Tor und den Görlitzer Bahnhof. Dort prägten Hausbesetzer-, Punk- und Alternativszene das Viertel. In den 1970er- und 1980er-Jahren galt diese Gegend als Zentrum der West-Berliner Gegenkultur. Ich bin auch heute noch unglaublich gern dort.

«Ich weiss, dass Gewalt nie eine Lösung ist. Aber manchmal denke ich schon, es würde meinem Seelenfrieden guttun, so einem Arschloch einfach eine in die Fresse zu hauen»: Gloria Viagra. Marta Talent Management

Wann hast du zum ersten Mal einen Mann geküsst?

Oh Gott, ich glaube, da war ich 13 oder 14. Da war ein Junge aus einem besetzten Haus, der in mich verliebt war. Er war superlieb, aber nicht mein Typ. Er war sehr verkopft und ziemlich schwierig.

Schwul zu sein in Kreuzberg: War das damals ein Problem?

Ich bin in der linken Szene gross geworden – und dort war das überhaupt kein Thema. Hin und wieder denke ich sogar, es war zu wenig ein Thema.

Wann hast du selbst gemerkt, dass du schwul bist?

Wir hatten einen Freund der Familie, der während eines Aufenthalts im Gefängnis realisierte, dass er schwul ist. Er hat meiner Mutter schon ganz früh gesagt: «Der Michel ist wahrscheinlich auch schwul.» Meine Mutter hat mich nie wirklich aufgeklärt. Das ist erst in der Schule passiert. Trotzdem war das Schwulsein bei uns daheim nie richtig Thema. Es stand zwar immer im Raum, aber ich wollte es lange nicht wahrhaben und habe mich deshalb lange auch nicht geoutet. Ich hatte Angst, dass alle sagen würden: «Kein Wunder, so wie du aufgewachsen bist.» Ich wollte nicht, dass meine Mutter für mein Schwulsein verantwortlich gemacht wird. Deshalb habe ich ewig lang gebraucht, bis ich dazu stehen konnte.

Was würdest du deinem 20-jährigen Ich heute mit auf den Weg geben?

Sei nicht so schüchtern und schau mehr auf dich selbst. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich während meinem bisherigen Leben vor allem für andere Menschen da war. Heute weiss ich, wie wichtig Selbstfürsorge ist und dass man darauf achten muss, was einem selbst guttut. Denn wenn man mit sich im Reinen ist, kann man letztlich auch für andere viel mehr da sein.

Du giltst als eine der politisch engagiertesten Dragqueens in Berlin. Wenn es um soziale Ungerechtigkeit, Fremdenhass und Krieg geht, zeigst du immer wieder klare Kante. Woher kommt dein Engagement?

Ich denke, das habe ich von meiner Mutter geerbt. Schon als Kind war ich mit ihr auf Anti-Vietnamkriegs-Demonstrationen oder bei Protesten gegen den Putsch in Chile. Ich war auch schon beim ersten Berliner CSD 1979 dabei und bin genauso bei Frauendemonstrationen mitgelaufen. Für mich gehörte das einfach immer ganz selbstverständlich dazu.

Mit meinem Coming-out wurde die Queer-Thematik zunächst mein wichtigstes Anliegen. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass all diese Themen zusammenhängen. Die Unterdrückung queerer Menschen, soziale Ungerechtigkeit und Fremdenhass – das kann man nicht getrennt voneinander betrachten.

Seit mehreren Jahren engagierst du dich für die Partei Die Linke. Identifizierst du dich heute mehr als Dragqueen oder als Aktivistin?

Ich bin alles – Gloria Viagra, Aktivistin und Politikerin (lacht). Ja, ich engagiere mich für Die Linke, weil ich finde, dass es Zeit ist, auch einmal an einem anderen Hebel anzusetzen. Mein ganzes Leben lang habe ich ausserparlamentarisch gearbeitet. Das halte ich nach wie vor für wichtig. Aber die eigentlichen Hebel liegen nun einmal in der politischen Maschinerie. Deshalb will ich es dort jetzt auch einmal versuchen.

Du kandidierst bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im kommenden September als Direktkandidatin im Bezirk Pankow. Wie gut sind deine Wahlchancen?

Einfach wird es sicher nicht werden. Mein Wahlkreis gilt als ausgesprochen grün. Man sagt auch, dass in Pankow die Goldgrünen leben. Das sind die Leute, die mit dem SUV zum Biomarkt fahren.

«Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe die Energie für die nächsten 20 Jahre bereits aufgebraucht:» Gloria Viagra. Marta Talent Management

Was kann ein Mensch tun – ausser als Drag auf der Bühne zu stehen –, um mit dem Rechtsrutsch und anderen gesellschaftlichen Problemen umzugehen?

Widersprechen. Im privaten Umfeld genauso wie bei der Arbeit, wenn jemand rechtes Geschwätz von sich gibt oder irgendwelche unsäglichen Parolen nachplappert. Und sich selbst zu engagieren, finde ich mindestens genauso wichtig. Alle Verantwortung an die Politik abzugeben und alle vier Jahre nur ein Kreuzchen zu machen, ist mir einfach zu wenig.

Demokratie bedeutet, dass man sich beteiligt. Man muss sie erarbeiten und verteidigen. Insofern ist das – so spiessig es vielleicht klingt – auch eine Bürgerpflicht. Gerade jetzt ist es wichtig, dass sich die Menschen engagieren und nicht auf einfache Lösungen hereinfallen. Denn die gibt es nicht. Ich weiss, das alles ist oft schwierig und anstrengend.

Was macht dir mehr Angst: Hass oder Gleichgültigkeit?

Der Hass. Denn er kann in körperliche Gewalt umschlagen – oder sogar tödlich enden.

Du bist seit Jahrzehnten sichtbar und unbequem. Gibt es etwas, wovor Gloria Viagra Angst hat?

Nicht mehr gesehen zu werden. Das ist gerade tatsächlich mein Problem. Nach der Corona-Pandemie hatte ich ein Burnout und zog mich längere Zeit zurück. Und das fällt mir bis heute auf die Füsse.

Weil du damals keine Engagements annehmen konntest und dich die Veranstalter heute weniger buchen?

Genau so ist es. Dazu kommt, dass es heute weniger Jobs gibt, die Leute anders ausgehen und sich die ganze Clubszene verändert hat. Inzwischen ist eine jüngere Generation nachgerückt. Auf der Bühne sind sie zwar dankbar, dass wir ihnen den Weg geebnet haben, aber Platz machen sie uns deshalb noch lange nicht. Die Szene empfinde ich in dieser Hinsicht manchmal schon als ziemlich undankbar.

Das klingt enttäuscht.

Bin ich auch.

Auf der Bühne wirkt immer alles harmonisch. Kann es hinter den Kulissen auch einmal giftig werden?

Das ist so ein Klischee, das ich überhaupt nicht mag. Klar kann so etwas im Ausnahmefall passieren. Aber ich finde schon, dass wir viel miteinander reden, gerade um solche Situationen zu verhindern. So eine richtige Bitchigkeit gibt es in Berlin meiner Meinung nach nur ganz selten.

Und was tust du, um künftig wieder häufiger auf der Bühne zu stehen?

Gloria Viagra ist nach wie vor das, womit ich mein Geld verdiene. Aber ich bin inzwischen 60 und spüre das langsam in den Knochen. Nach der Phase, in der ich mich zurückgezogen und viel mit Achtsamkeit und Selbstfindung beschäftigt habe, haben sich meine Prioritäten zudem etwas verändert.

Früher habe ich vom Socializing gelebt. Ich bin durch die Clubs gezogen, habe alle begrüsst, geplaudert und gelacht – das hat mir Energie gegeben. Heute finde ich das oft anstrengend.

Wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest …

… wäre ich ganz schnell weg. Dann müsste ich Gloria Viagra nicht mehr machen. Keine Angst, ich mache den Job als Dragqueen nach wie vor gerne und professionell, wenn ich gebucht werde. Aber das Nachtleben hat mich über die Jahre so einiges an Kraft gekostet. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe die Energie für die nächsten 20 Jahre bereits aufgebraucht (lacht).

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