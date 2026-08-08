Bisher lief das «HeidiFest» bei ProSieben, jetzt zieht Heidi Klum mit ihrer Show zu RTL um. Was hinter dem Senderwechsel steckt.

Darum geht’s Die Show «HeidiFest» mit Heidi Klum läuft ab jetzt bei RTL.

Die Oktoberfest-Sause lief bisher bei ProSieben.

Bei der Show eröffnet Klum gemeinsam mit ihrer Familie und exklusiv geladenen Gästen die Oktoberfest-Saison. Zusammenfassung erstellt mit

Supermodel Heidi Klum ist mit einer Show bei RTL zu sehen – und nicht mehr nur auf ProSieben. Der Sender wird nach eigenen Angaben am 17. September das «HeidiFest» bei RTL und auf RTL+ ausstrahlen. Im vergangenen Jahr wurde die Oktoberfest-Sause bei ProSieben ausgestrahlt.

«Auch dieses Jahr lade ich wieder zu meinem grossen «HeidiFest» ins legendäre Hofbräuhaus in München ein», wird Klum in einer RTL-Mitteilung vom Samstagabend zitiert. «Ich freue mich sehr, dass wir das Fest erstmals gemeinsam mit RTL und RTL+ feiern.»

Die Familie ist dabei

Bei der Show werde Klum gemeinsam mit ihrer Familie und exklusiv geladenen Gästen die Oktoberfest-Saison eröffnen – «mit Blasmusik, bekannten Hits und einem grossen Fest, das dieses Jahr noch lauter und noch grösser wird», teilte RTL mit. Wer auf der Bühne stehen werde, soll noch bekanntgegeben werden.

RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek sagte: «Mit Heidi Klum kommt eine der grössten Entertainment-Persönlichkeiten der Welt zu RTL. Das freut uns riesig!» Bislang ist Klum mit «Germany's Next Topmodel» ein bekanntes Gesicht von ProSieben – und soll es dort auch bleiben. Die Castingshow ist bereits seit 2006 bei dem Sender zu sehen.