Als die Mutter von Schlagerstar Gitte Hænning im Sterben lag, musste sie auf einer Theaterbühne arbeiten. Wie schwer ihr das damals fiel, beschrieb die Schlagerikone nun in einem Interview.

Im Podcast «MayWay» spricht der Schlagerstar Gitte Hænning über den Tod ihrer Mutter.

Bewegendes Geständnis «Heute musst du bei mir bleiben» – dann stirbt Gitte Hænnings Mutter während ihres Auftritts

Darum geht’s Gitte Hænning musste auf die Bühne, obwohl ihre Mutter im Spital im Sterben lag.

Mitten in der Vorstellung versagte der dänischen Schlagerikone plötzlich die Stimme.

Mitten in der Vorstellung versagte der dänischen Schlagerikone plötzlich die Stimme. Erst danach erfuhr sie, dass ihre Mutter genau in diesem Moment gestorben war. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Schicksalsmoment begleitet Gitte Hænning bis heute. Im Podcast «MayWay» spricht der Schlagerstar über den Tod ihrer Mutter und erinnerte sich an einen Abend, an dem sie sich zwischen ihrer Familie und ihrer Arbeit entscheiden musste – eine Entscheidung, die sie bis heute bewegt.

Als ihre Mutter mit 96 Jahren im Sterben lag, habe sie ihre Tochter um einen letzten Wunsch gebeten. «Heute musst du bei mir bleiben», habe sie gesagt.

Doch Gitte Hænning war an diesem Abend beruflich gebunden und musste auf der Bühne Shakespeare-Sonette vortragen. Im Podcast erinnerte sie sich: «Während ich dort Sonette sprach, starb meine Mutter in der Berliner Charité.»

Ein Augenblick aus dieser Aufführung hat sich der heute 80-Jährigen unauslöschlich eingeprägt. «Beim dritten Sonett konnte ich kein Wort mehr aussprechen. Meine Stimme war plötzlich weg», berichtete sie. Erst nach dem Ende der Vorstellung habe sie erfahren, dass ihre Mutter genau in diesem Moment gestorben war.

«Aufgeblüht wie eine bezaubernde Königin»

Trotz des schmerzhaften Abschieds blickt Gitte Hænning dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück. «Es ist ein Geschenk, seine Mutter behalten zu dürfen, bis sie 96 ist», sagte sie.

Gerade in den letzten Lebensjahren hätten beide viele besondere Erlebnisse miteinander geteilt.

So nahm die Sängerin ihre Mutter unter anderem mit auf ein Luxusschiff, zu einem Rockfestival und in die Wiener Staatsoper. Gemeinsam reisten sie ausserdem mit dem Wohnmobil durch Europa. Rückblickend schilderte Hænning: «Sie ist aufgeblüht wie eine bezaubernde Königin.»

Schliesslich holte Gitte Hænning ihre Mutter zu sich nach Berlin, um möglichst viel Zeit mit ihr verbringen zu können. Dennoch stellt sie sich bis heute die Frage, ob sie an jenem letzten Abend anders hätte handeln sollen. «Das weiss ich immer noch nicht», haderte sie im Podcast.

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