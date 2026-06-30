Der Europa-Park in Rust hat seinen neuen Themenbereich Monaco feierlich eröffnet – mit prominenter Unterstützung aus dem Fürstentum. Fürst Albert II., Fürstin Charlène, die Zwillinge Jacques und Gabriella sowie Prinzessin Stéphanie reisten zur Einweihung an und zeigten sich relaxt.

Hoher Besuch: Fürst Albert II. von Monaco weiht gemeinsam mit seiner Familie und der Europa-Park-Besitzerfamilie Mack den neuen Themenbereich «Monaco» im Europa-Park Rust ein. Im Bild: (v. l.) Marianne Mack, Roland Mack, Fürst Albert II., Fürstin Charlène, Erbprinz Jacques, Prinzessin Gabriella, Prinzessin Stéphanie, Jürgen Mack und Mauritia Mack.

Darum geht’s Fürst Albert II., Fürstin Charlène, Prinzessin Stéphanie sowie die Zwillinge Jacques und Gabriella eröffneten den neuen Monaco-Themenbereich im Europa-Park Rust.

Der 18. Themenbereich bringt das Flair Monacos mit Rennwagen, Formel-1-Simulatoren, einem digitalen Aquarium und mediterraner Gestaltung nach Rust.

Fürst Albert lobte die Nachbildung als besonders gelungen und betonte, dass er sich dort wie zu Hause fühle.

Eine Einweihung mit royaler Strahlkraft: Fürst Albert II., Fürstin Charlène, Prinzessin Stéphanie sowie die Zwillinge Jacques und Gabriella reisten zur Eröffnung des neuen Monaco-Themenbereichs im Europa-Park nach Rust (D).

Der neue Themenbereich Monaco – der 18. im Europa-Park – soll das Flair der Côte d'Azur nach Rust bringen. Zu den Attraktionen gehören Rennwagen aus der Sammlung von Fürst Albert II., Formel-1-Simulatoren mit einer virtuellen Fahrt über den berühmten Stadtkurs sowie ein digitales Aquarium mit Einblicken in das Ozeanografische Museum von Monaco. Mediterrane Pflanzen wie Kakteen und Agaven runden das Ambiente ab.

Und Royalmama Charlène hat den Ausflug im Elektrowagen durch den Vergnügungspark genossen – es war ihr erster Besuch, wie der Park-Unternehmer verrät.

Fürst Albert zeigte sich vom neuen Themenbereich beeindruckt. «Ich frage mich, ob manch einer vielleicht sogar sagen würde, dass die Nachbildung das Original übertrifft. Ich fühlte mich beim Gang durch dieses Monaco-Areal sehr zu Hause», sagte er bei der Eröffnung zu «Bild».

Das Projekt entstand auch dank der langjährigen Freundschaft zwischen Europa-Park-Gründer Roland Mack und dem monegassischen Fürsten. Der Unternehmer beschreibt den Royal als «sehr menschlich, unheimlich leger und überhaupt nicht kompliziert».