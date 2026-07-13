Die Vorwürfe ehemaliger Tänzerinnen erschütterten 2023 Lizzos Karriere. Nun äussert sich die Sängerin erstmals so offen wie nie über die Krise, ihre Depressionen und die Folgen der Anschuldigungen.

Nach Klage ihrer Tänzerinnen «Ich war zutiefst suizidal»: Lizzo spricht erstmals ausführlich über die Vorwürfe

Darum geht’s Lizzo spricht in einem Interview erstmals ausführlich über die Vorwürfe ehemaliger Tänzerinnen.

Die Sängerin weist sämtliche Anschuldigungen weiterhin zurück. Sie sagt, sie sei nach den Vorwürfen «zutiefst suizidal» gewesen.

Gleichzeitig räumt sie ein, im Umgang mit Mitarbeitenden und Freundschaften naiv gewesen zu sein. Zusammenfassung erstellt mit

Nach fast drei Jahren äussert sich Lizzo erstmals ausführlich zu den Vorwürfen, die ihre Karriere erschütterten. Im August 2023 reichten drei ehemalige Tänzerinnen Klage gegen die Sängerin und ihr Tourteam ein. Sie werfen ihnen unter anderem sexuelle Belästigung, religiöse und rassistische Diskriminierung sowie die Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfelds vor.

Zudem soll Lizzo die Tänzerinnen bei einem Besuch in einem Amsterdamer Stripclub unter Druck gesetzt haben, an sexuellen Darbietungen teilzunehmen. Ein zunächst ebenfalls erhobener Vorwurf des Fatshamings wurde später fallengelassen und ist nicht mehr Teil des Verfahrens. Über die übrigen Anschuldigungen wird weiterhin vor Gericht verhandelt. Lizzo weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück und kündigte an, den Rechtsstreit vor Gericht auszutragen, statt sich aussergerichtlich zu einigen.

Im Interview mit der britischen Zeitung «The Guardian» spricht Lizzo erstmals ausführlich über die Vorwürfe. Die US-Sängerin bestreitet die Anschuldigungen erneut und erzählt gleichzeitig, wie stark sie die Klage psychisch belastet habe. «Ich war zutiefst suizidal», sagt sie rückblickend. Zeitweise habe sie sich sogar von ihren engsten Angehörigen zurückgezogen.

Lizzo: «Meine Berühmtheit überschattet meine Kunst»

Lizzo ist überzeugt, dass die Anschuldigungen ihre Musik bis heute überschatten.

«Die Kritik an meiner Musik dreht sich gar nicht mehr um die Musik», sagt sie. «Sie dreht sich um mich.»

Auch den Misserfolg ihres neuen Albums «Bitch» sieht sie in diesem Zusammenhang. Das Werk verpasste sowohl in den USA als auch in Grossbritannien die Top 100 der Charts.

Im Gespräch räumt Lizzo allerdings ein, dass sie im Umgang mit ihrem Umfeld zu gutgläubig gewesen sei.

Zu Beginn ihrer Karriere habe sie ihre Mitarbeitenden als Freunde betrachtet. «Ich dachte, wir seien eine Familie», sagt sie. Erst später habe sie gemerkt, dass dies nicht für alle gegolten habe.

Trotzdem wolle sie sich ihre Offenheit nicht nehmen lassen. «Ich kann nicht zulassen, dass die Meinung anderer mich verändert. Das Einzige, was mich verändern kann, bin ich selbst.»

Über den Ruhm sagt die Sängerin überraschend offen: «Berühmt sein löst keine Probleme. Es macht dich nicht glücklicher. Es heilt keine Depressionen. Und es macht deine Freunde nicht echter.»

«Grausamkeit ist heute im Trend»

Besonders kritisch äussert sich Lizzo über den Umgangston im Internet. «Wir leben in einer Kultur, in der jeder den verletzendsten Kommentar schreiben will», sagt sie. «Grausamkeit ist heute im Trend.»

Gleichzeitig wehrt sie sich gegen den Vorwurf, ihre deutliche Gewichtsabnahme widerspreche ihrer früheren Botschaft der Body Positivity. Sie habe aus gesundheitlichen Gründen abgenommen und Gerüchte über eine Behandlung mit der Abnehmspritze Ozempic seien falsch.

Zum Ende des Gesprächs zieht die Sängerin eine klare Trennlinie zwischen ihrer Bühnenfigur und ihrem Privatleben.

«Lizzo schützt heute Melissa», sagt sie mit Blick auf ihren bürgerlichen Namen Melissa Jefferson.

Die Popfigur könne auf die Bühne gehen und Interviews geben. «Melissa muss geschützt werden. Das Mädchen mit dem guten Herzen und den ehrlichen Absichten braucht diesen Schutz.»

Lizzo sagt heute, sie habe das Erlebte für sich verarbeitet – auch wenn die Öffentlichkeit noch immer vor allem über die Vorwürfe spreche.

«Für mich liegt das alles hinter mir», sagt sie. «Ich lasse mich davon nicht zerstören.»