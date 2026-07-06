Eine romantische Kulisse, bewegende Familienmomente und ein Brautkleid mit besonderer Bedeutung: Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza feierten ihre freie Trauung auf Sizilien. Für Gänsehautmomente sorgten unter anderem die Reden von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti, der seine Tochter zum Altar führte.

Darum geht's Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza feierten nach der standesamtlichen Trauung ihre Hochzeit mit einer freien Zeremonie auf Sizilien.

Aurora trug ein Armani-Privé-Kleid als Hommage an das Hochzeitskleid ihrer Mutter Michelle Hunziker. Eros Ramazzotti führte seine Tochter zum Altar.

Die Feier wurde von emotionalen Reden, selbst geschriebenen Liedern der Braut und einem Feuerwerk zum Abschluss begleitet.

Nach ihrer standesamtlichen Trauung in Militello in Val di Catania haben Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza ihre Hochzeit mit einer freien Zeremonie auf Sizilien gefeiert. Am Samstag, 4. Juli, gaben sich die beiden im Castello Xirumi Serravalle in Lentini vor Familie, Freunden und zahlreichen Prominenten das Ja-Wort.

Die Zeremonie fand auf dem Anwesen aus dem 16. Jahrhundert inmitten der sizilianischen Landschaft statt. Dort tauschte das Paar vor seinen Gästen die Eheringe aus. Durch die Zeremonie führte Sara Daniele, eine enge Freundin des Paares. Ihr wird nachgesagt, dass sie beim Kennenlernen der beiden eine Rolle gespielt haben soll.

Aurora trägt ein Kleid als Hommage an ihre Mutter

Für ihren grossen Tag entschied sich Aurora Ramazzotti laut «Vogue Italia» für ein Spitzenkleid von Giorgio Armani Privé. Das Kleid mit Meerjungfrauen-Schnitt, Herzausschnitt und floralen Stickereien erinnerte bewusst an das Hochzeitskleid ihrer Mutter Michelle Hunziker, die 1998 Eros Ramazzotti heiratete.

«Es ist eine Hommage an die Geschichte meiner Eltern und an alles, was mir ihre Liebe beigebracht hat», sagte Aurora im Gespräch mit «Vogue Italia».

Ein weiterer besonderer Moment: Eros Ramazzotti führte seine Tochter zum Altar.

Bewegende Worte der Mütter

Zu den emotionalsten Momenten gehörten die Reden der beiden Mütter. Laut «Vogue Italia» sprach Francesca Romana Malato, die Mutter des Bräutigams, darüber, wie glücklich Aurora ihren Sohn gemacht habe. Sie erinnerte sich an seine Geburt und wünschte dem Paar alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

Auch Michelle Hunziker hielt eine Rede. Sie blickte auf die Geburt ihrer Tochter und ihre frühere Beziehung zu Eros Ramazzotti zurück. Ausserdem erzählte sie, wie sehr Aurora ihr Leben verändert habe.

Eigene Lieder für ihren Mann

Nach der Zeremonie wurde zwischen den Zitrusbäumen des Anwesens gefeiert. Das Brautpaar eröffnete den Abend mit dem Song «Where Is My Husband».

Wie «Vogue Italia» berichtet, überraschte Aurora ihren Mann mit einem besonderen Geschenk: Sie schrieb vier Lieder, in denen sie ihre gemeinsame Liebesgeschichte erzählt.

Unter den Gästen waren unter anderem Giulia Salemi, Paola Di Benedetto, Jonathan Kashanian, Santo Versace, Fabio Rovazzi und Sara Daniele.

Den Abschluss der Feier bildeten das Anschneiden einer dreistöckigen weissen Hochzeitstorte mit frischen Kirschen und ein Feuerwerk über dem sizilianischen Himmel.