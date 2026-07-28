Die US-Influencerin Sara Gilson und ihr getrennt lebender Ehemann sind in Oklahoma tot aufgefunden worden. Kurz zuvor hatte Gilson ihren Mann in einem TikTok-Video öffentlich schwer belastet.

Darum geht’s Eine Influencerin aus Oklahoma und ihr Ehemann sterben bei einem mutmasslichen Tötungsdelikt.

Kurz davor hatte Sara Gilson öffentlich schwere Vorwürfe gegen ihren Mann erhoben.

Gegen den Basketballtrainer liefen bereits Ermittlungen wegen Vorwürfen einer Jugendlichen. Zusammenfassung erstellt mit

Die US-Influencerin Sara Gilson und ihr getrennt lebender Ehemann Jeremiah «Shawn» Duffey sind Ende Juli im US-Bundesstaat Oklahoma tot aufgefunden worden. Die Behörden gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass Duffey zunächst Gilson tötete und anschliessend sich selbst, wie die «New York Post» berichtet.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Ein Social-Media-Post von Gilson lässt aber erahnen, dass der Trägodie ein Ehestreit vorausging. So veröffentlichte die 43-jährige Influencerin am 11. Juli ein TikTok-Video, in dem sie schwere Vorwürfe gegen Duffey erhob: «Ich bereite mich darauf vor, dass Netflix eine Dokumentation über meinen baldigen Ex-Mann veröffentlicht, von dem ich gerade erfahren habe, dass er ein Pädophiler ist.»

Das Video entstand im Rahmen eines Trends auf TikTok, bei dem Nutzer scheinbare Ausschnitte aus einer fiktiven Netflix-Dokumentation über ihr Leben erstellen. Bei Gilson bezog sich der Beitrag jedoch auf einen realen Konflikt in ihrer Ehe und auf Vorwürfe, die zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlich geworden waren.

Gilson hatte auf TikTok über 90'000 Follower*innen. Instagram/Sara Gilson

«An ihrem letzten Tag war sie glücklich»

So liefen gegen Duffey, einen Jugend-Basketballtrainer, Ermittlungen wegen Vorwürfen einer 15-jährigen Spielerin seines Teams. Laut Gerichtsunterlagen, über die die Lokalzeitung «The Oklahoman» berichtet, soll Duffey das Mädchen unangemessen kontaktiert und sich ihr gegenüber übergriffig verhalten haben.

Bereits im Juni hatte Gilson, die zwei Kinder aus einer früheren Beziehung in die Ehe einbrachte, eine Schutzanordnung gegen Duffey beantragt. Gemäss US-Medien erklärte sie in den Gerichtsunterlagen, ihr Mann habe Suizid angedroht und eine Waffe besessen. Das Gericht verpflichtete Duffey daraufhin, Abstand zu seiner Ehefrau zu halten.

Gilsons Freundin Kelsi Lard sagte dem Magazin «People», sie habe Gilson noch am Tag ihres Todes getroffen. «An ihrem letzten Tag war sie glücklich. Wie immer machte sie Witze und brachte mich zum Lachen», wird Lard zitiert. Sie wolle, dass Gilson als lebensfroher Mensch in Erinnerung bleibe.

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