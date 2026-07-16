Nach dem Tod von Sam Neill hat seine Familie die Todesursache bekanntgegeben. Der «Jurassic Park»-Star starb im Alter von 78 Jahren an einer Lungenentzündung. Zuvor waren in den Medien Spekulationen über einen Zusammenhang mit seiner früheren Krebserkrankung aufgekommen.

Darum geht's «Jurassic Park»-Star Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren an einer Lungenentzzündung gestorben.

Seine Familie stellte klar, dass nicht der Krebs die Todesursache war.

Neill hatte 2022 seine Blutkrebserkrankung öffentlich gemacht und galt zuletzt als krebsfrei.

Die Behandlungen hatten sein Immunsystem jedoch stark geschwächt.

Bekannt wurde der Neuseeländer als Dr. Alan Grant in «Jurassic Park». Zusammenfassung erstellt mit

Der neuseeländische Schauspieler und «Jurassic Park»-Star Sam Neill ist nach Angaben seines langjährigen Sprechers an einer Lungenentzündung gestorben.

Die Familie habe sich entschlossen, die Todesursache bekanntzugeben, weil in den Medien «Ungenauigkeiten und schlicht falsche Behauptungen» verbreitet worden seien, zitierte der australische Guardian den Sprecher Philip Grenz.

Neill, der am Montag im Alter von 78 Jahren im australischen Sydney gestorben war, sei kurz vor seinem Tod krebsfrei gewesen. Der Filmstar ("Das Piano") hatte 2022 öffentlich gemacht, an einem aggressiven Blutkrebs erkrankt zu sein. Nach Chemotherapien nahm er erfolgreich an einer CAR-T-Zelltherapie teil, einer modernen Form der Krebsimmuntherapie. In einer ersten Mitteilung zum Tod hatte die Familie bereits betont, dass Neill nicht an Krebs gestorben sei.

Ex-Partnerin: Immunsystem war stark angeschlagen

Neills frühere Partnerin, die australische Journalistin Laura Tingle, hatte dem Radiosender ABC Sydney am Dienstag gesagt, die jahrelangen Krebsbehandlungen hätten den Schauspieler aber stark geschwächt. Er habe über Jahre intensiv gegen den Krebs gekämpft und zahlreiche Therapien erhalten, die sein Immunsystem belastet hätten. In den vergangenen Wochen sei Neill bereits schwer krank gewesen.

Sein Sprecher Grenz erklärte weiter, Neill habe trotz seiner Erkrankung im vergangenen Jahr vier Filmproduktionen gedreht, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Der Schauspieler habe sehr zurückgezogen gelebt und keinen öffentlichen Rummel um seine Person gewollt. Deshalb werde die Trauerfeier im engsten Familien- und Freundeskreis auf seiner Farm in Neuseeland stattfinden. Anstelle von Blumen bat die Familie um Spenden an Organisationen, die Neill besonders am Herzen lagen.

Dem Schauspieler war 1993 als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs «Jurassic Park» der Durchbruch gelungen. In der Verfilmung von Michael Crichtons Bestseller spielte er an der Seite von Laura Dern und Jeff Goldblum. Jahrzehnte später kehrte er für «Jurassic World: Dominion» in die Rolle zurück.