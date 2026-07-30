Mit einem emotionalen Video auf Instagram blicken Kate Middleton und Prinz William auf die schönsten Familienmomente der vergangenen Monate zurück. Nun zieht sich die Familie wie jedes Jahr in die schottische Sommerresidenz Balmoral zurück.

Verabschieden sich demnächst in die royalen Sommerferien: Kate und William mit ihren Kindern.

Darum geht’s Prinzessin Kate und Prinz William verabschieden den Sommer mit dem Instagram-Video «The Summer Rewind».

Darin sind persönliche Familienmomente sowie Höhepunkte ihrer royalen Termine der vergangenen Monate zu sehen.

Das Video erscheint kurz vor der traditionellen Sommerreise der Royals in die schottische Residenz Balmoral.

Die diesjährigen Sommerferien sind besonders: Nach Kates überstandener Krebsbehandlung soll die Familie Zeit miteinander verbringen, bevor für Prinz George mit dem Wechsel ans Eton College ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Zusammenfassung erstellt mit

Vor dem Rückzug in ihre schottische Sommerresidenz Balmoral haben Prinz William und Kate Middleton auf Instagram einen emotionalen Rückblick auf die vergangenen Monate veröffentlicht.

Das Video mit dem Titel «The Summer Rewind» zeigt die schönsten Momente des Sommers und bedankt sich bei allen Menschen, die diese Zeit besonders gemacht haben.

Zu sehen sind unter anderem Höhepunkte aus dem royalen Terminkalender: das Gartenfest im Buckingham-Palast, das Pferderennen Royal Ascot und Wimbledon, wo Prinzessin Kate der Siegerin des Frauenturniers den Pokal überreichte.

Auch persönliche Engagements finden Platz. So zeigt das Video Kates Besuch im Christie Hospital, wo sie eine ehemalige Krebspatientin traf, sowie ihren Besuch in einem Kindergarten im italienischen Reggio Emilia, der für sein weltweit anerkanntes pädagogisches Konzept bekannt ist.

Im Zusammenschnitt tauchen zudem prominente Persönlichkeiten wie Robert Irwin, Emma Watson und Benedict Cumberbatch auf, die bei Veranstaltungen rund um den Earthshot Prize und den Naturschutz mit den Royals zusammenkamen.

Neben öffentlichen Auftritten enthält das Video auch private Familienmomente. Zu sehen ist etwa das Foto, das William und Kate anlässlich ihres 15. Hochzeitstags veröffentlichten und das die Familie gemeinsam mit ihren Hunden Orla und Otto auf einer Wiese zeigt.

Ebenfalls eingebunden sind die Geburtstagsporträts ihrer drei Kinder: Prinz Louis im April, Prinzessin Charlotte im Mai und Prinz George im Juli. Georges Bild entstand nach der Militärparade Trooping the Colour und wurde vom Royal-Fotografen Matt Porteous aufgenommen.

Rückkehr nach Balmoral

Die Veröffentlichung des Videos fällt mit der bevorstehenden Reise der Familie nach Schottland zusammen. Wie jedes Jahr schliesst Balmoral Castle Anfang August seine Tore für Besucher, bevor die Windsors ihre Sommerferien auf dem Landsitz verbringen.

Das Anwesen gilt seit mehr als 170 Jahren als eine der wichtigsten Residenzen der britischen Königsfamilie. Prinz Albert kaufte das Schloss 1852 für Königin Victoria. Seither verbringen die Royals dort traditionell die Sommermonate. Auch Königin Elizabeth II. zog jedes Jahr zwischen Ende Juli und Anfang Oktober nach Balmoral.

Für Prinz William hat der Ort zudem eine besondere persönliche Bedeutung. Zu Beginn seiner Beziehung mit Kate konnten die beiden dort weitgehend unbeobachtet Zeit miteinander verbringen. Auf dem Anwesen befindet sich ausserdem das abgelegene Cottage Tam-Na-Ghar, das William von der Queen Mum geschenkt bekam und bis heute als privater Rückzugsort der Familie gilt.

Ein Sommer mit besonderer Bedeutung

Spaziergänge durch die Wälder, Angeln und entspannte Tage fernab der Öffentlichkeit gehören für die Windsors seit Generationen zum Sommer in Balmoral.

Im vergangenen Jahr, als Kate sich einer Chemotherapie unterzog, erklärte William, er wolle seinen Kindern trotz der schwierigen Zeit einen möglichst unbeschwerten Sommer ermöglichen und ihnen wertvolle Erinnerungen schenken.

In diesem Jahr erhalten die Ferien eine zusätzliche Bedeutung: Prinz George wird im Herbst seine Ausbildung am Eton College beginnen. Bevor für ihn ein neuer Lebensabschnitt startet und die Royals zu ihren offiziellen Verpflichtungen zurückkehren, wird Balmoral erneut zum Rückzugsort der Familie.