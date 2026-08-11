König Charles blickt in einem Gespräch auf das tödliche Lawinenunglück von 1988 im bündnerischen Klosters zurück. Während der damalige Prinz unverletzt davonkam, starb sein enger Freund Hugh Lindsay. Die Erinnerung an den Tag begleitet den Monarchen bis heute.

Der heutige König Charles (M.) gemeinsam mit William und Harry 2005 in Klosters.

Darum geht’s König Charles wurde 1988 während eines Skiausflugs bei Klosters von einem Lawinenunglück überrascht.

Der heutige Monarch blieb unverletzt, sein enger Freund Hugh Lindsay kam jedoch ums Leben.

Bei einem Treffen mit schottischen Bergrettern erinnerte sich Charles an das Drama und sagte: «Es war knapp.» Zusammenfassung erstellt mit

Mehr als 38 Jahre nach einem tödlichen Lawinenunglück in den Schweizer Alpen hat König Charles über die dramatischen Ereignisse gesprochen. Bei einem Treffen mit Bergrettern in Schottland erinnerte sich der heute 77-Jährige an den 10. März 1988.

Damals war Charles, zu jener Zeit noch Prinz von Wales, mit Freunden oberhalb des bündnerischen Ferienorts Klosters unterwegs. Während des Skiausflugs ging eine Lawine nieder.

Charles und mehrere Begleiter konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Für seinen engen Freund Major Hugh Lindsay kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der ehemalige Stallmeister von Königin Elizabeth II. wurde von den Schneemassen mitgerissen und getötet.

Patricia Palmer-Tomkinson, die ebenfalls zur Gruppe gehörte, wurde bei dem Unglück verletzt.

«Es war knapp»

Charles kam bei einer Veranstaltung auf dem Castle of Mey mit Mitgliedern des Assynt Mountain Rescue Teams ins Gespräch. Dabei thematisierte er auch seine eigene Erfahrung in den Bergen.

«Es war knapp», soll der König über das Lawinenunglück gesagt haben, wie Teamleiter Ben Dyson gegenüber dem Magazin «People» schilderte.

Die Ereignisse seien Charles auch nach all den Jahren deutlich in Erinnerung geblieben. Das Unglück habe ihm vor Augen geführt, welchen Gefahren Menschen in den Bergen ausgesetzt seien.

Charles dankt den Bergrettern

Bei der Begegnung liess sich der Monarch die Arbeit des schottischen Rettungsteams erklären. Nach Angaben Dysons zeigte sich Charles dankbar für den Einsatz der Bergretterinnen und Bergretter.

«Es war knapp» König Charles

Das Assynt Mountain Rescue Team kommt in einem abgelegenen Gebiet im Nordwesten Schottlands zum Einsatz. Wie viele vergleichbare Organisationen ist es auf Freiwillige angewiesen.

Für Charles hat ihre Arbeit einen persönlichen Bezug: Das Drama in Klosters kostete einen seiner Freunde das Leben – und hätte nach seiner eigenen Einschätzung noch schlimmer enden können, wenn Bergretter nicht schnell zur Stelle gewesen wären.