Mette-Marit kämpft sich nach ihrer Lungentransplantation zurück ins Leben. Nun spricht der norwegische Kronprinz Haakon erstmals öffentlich über den Gesundheitszustand seiner Frau – und macht Hoffnung.

Nach ihrer Lungentransplantation hat Kronprinzessin Mette-Marit während dem Achtelfinalspiel der norwegischen Nati erstmals einen Abend mit Ehemann Haakon daheim verbracht.

Darum geht’s Einen Monat nach ihrer Lungentransplantation gibt Prinz Haakon ein positives Update zum Gesundheitszustand von seine Frau Mette-Marit.

Für den norwegischen Thronfolger war die Reise zum WM-Viertelfinal der norwegischen Fussballer die erste Auslandsreise seit der Operation seiner Frau. Zusammenfassung erstellt mit

Es war ein Bild, das nicht nur in Norwegen für ganz viel Erleichterung gesorgt haben dürfte: Nach dem Einzug der Nationalmannschaft ins Viertelfinale der Fussball-WM veröffentlichte der norwegische Palast auf Instagram mehrere Bilder.

Zu sehen waren darauf Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit, wie sie im Wohnzimmer des Osloer Schlosses auf dem Sofa sitzen. Beide tragen einen Fanschal um den Hals, im Hintergrund stehen norwegische Flaggen.

Es waren die ersten Bilder von Mette-Marit, seit sie sich vor vier Wochen einer Lungentransplantation unterziehen musste. Die 52-jährige Kronprinzessin lächelt auf den Fotos und wirkt gelöst.

Haakon: «Es geht ihr von Tag zu Tag besser»

Haakon, der nach dem Eingriff zunächst an der Seite seiner Frau blieb, nimmt inzwischen auch wieder öffentliche Termine wahr. Am vergangenen Samstag reiste er zudem erstmals seit der Operation wieder ins Ausland.

Der 52-Jährige besuchte das WM-Viertelfinal Norwegen gegen England in Miami. Im Gespräch mit norwegischen Medien gab der Thronfolger danach ein positives Gesundheitsupdate:

«Zum Glück geht es meiner Frau von Tag zu Tag besser. Darüber freuen wir uns sehr.»

Mette-Marit leidet seit Jahren an einer unheilbaren Lungenfibrose. Die Krankheit lässt das Lungengewebe zunehmend vernarben und erschwert das Atmen.

Nachdem sich ihr Zustand in den vergangenen Monaten immer stärker verschlechtert hatte, erhielt Mette Marit Mitte Juni eine Spenderlunge.

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