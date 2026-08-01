Nach 28 Jahren Beziehung wollen die Auswanderer-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke endlich heiraten – begleitet von einem TV-Team. Doch kurz vor der Trauung sorgt ein überraschendes Detail für Wirbel: Ist der Bräutigam womöglich noch mit einer anderen Frau verheiratet?

Darum geht’s Steff Jerkel und Peggy Jerofke feierten nach 28 Jahren Beziehung eine freie Trauung auf Mallorca. Rechtlich sind sie aber noch nicht verheiratet.

Kurz vor der Hochzeit stellte Steff Jerkel fest, dass er nicht sicher weiss, ob seine frühere Ehe überhaupt offiziell geschieden wurde. Peggy kümmerte sich um die nötigen Unterlagen für die geplante standesamtliche Trauung.

Trotz Bürokratie, Lampenfieber und Fluchtgedanken fand die Feier wie geplant statt. Zusammenfassung erstellt mit

Eins vorweg: Die Hochzeit des «Goodbye Deutschland»-Paares Steff Jerkel (56) und Peggy Jerofke (50) am 26. Juni hat wie geplant stattgefunden, die neue Folge der VOX-Dokusoap zeigte es. Allerdings handelte es sich bei der romantischen Zeremonie in pastellfarbener Deko um eine freie Trauung – vor dem Gesetz galten die beiden danach noch nicht als verheiratet.

Peggy fühlt sich als Braut pudelwohl. Vox

Zumindest nicht miteinander – denn noch vor dem Fest liess Steff zum Erstaunen des Kamerateams plötzlich eine Bombe platzen: «Ich weiss ja noch nicht mal, ob ich geschieden bin!» In den 1990-ern hatte er nämlich schon einmal eine kurze Ehe geführt – geschlossen, um an eine Wohnung für verheiratete Paare zu kommen, wie er einst in einem Podcast verraten hatte.

1998 trat dann Peggy in sein Leben, mit der er, von einem Trennungsjahr abgesehen, seitdem durchs Leben geht und 2018 die gemeinsame Tochter Josephine (8) bekam.

Keine Erinnerung an Scheidung

Ob er die Trennung von seiner ersten Frau allerdings auch auf dem Papier vollzogen hatte, da war sich der Gastronom nicht sicher: «Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass ich eine Scheidungsurkunde oder irgendwas mal unterschrieben hab.» Auch seine Mutter konnte ihm nicht weiterhelfen, sie wusste es ebenfalls nicht mehr. Er denke aber, dass seine Ex «schon Wert darauf gelegt» habe, «dass das dann durch ist.» Und Peggy habe inzwischen bestimmt herausbekommen, ob alles passte.

Denn wie üblich war diese die deutlich Organisiertere der beiden und kümmerte sich um sämtliche Unterlagen und Behördengänge für die Hochzeit. Die Bürokratie in ihrer und Steffs Wahlheimat Mallorca schien dabei der deutschen in nichts nachzustehen, das Ganze gestaltete sich kompliziert. Aber natürlich war nachvollziehbar, dass Steffs Scheidungspapiere gebraucht wurden. Nach dem grossen Fest wollte Peggy «so zeitnah wie möglich» auch offiziell Steffs Ehefrau werden: «Ich hoffe, dass das alles noch vor dem September klappt.»

Lampenfieber und Fluchtgedanken

Doch auch vor der zunächst geplanten Hochzeitsparty mit 75 Gästen im Garten eines Luxushotels in Canyamel gab es noch Hürden zu nehmen: So hatte etwa Steff seinen auf gut Glück gekauften Anzug noch gar nicht anprobiert und überdies zwei Tage vor der Trauung Panik bekommen.

Unabhängig voneinander erzählten er selbst sowie seine Reality-Kumpel Paul Janke (44) und Patrick Romer (30), wie er am liebsten mit ihnen nach Bali abgehauen wäre. Pauls lapidare Antwort auf diesen Vorschlag: «Jetzt hör mal auf zu spinnen!»

Tat Steff glücklicherweise und zeigte sich am Festtag schwer gerührt, als er zunächst mit Tochter Josephine an der Hand den Gang zwischen den prominenten und nicht-prominenten Gästen nach vorne schritt und kurz darauf auch seine Peggy auf sich zukommen sah. Vor der Traurednerin und ihren Gästen gaben sich beide happy das Jawort, um später ordentlich zu feiern.

Steff Jerkel bereut nur zwei Dinge im Leben

Zu den Höhepunkten des Tages und Abends gehörte natürlich die riesige Torte, welche mit Scherenschnitten verziert war, die wichtige Lebensstationen des Paares zeigten. Ein weiteres Highlight waren Steffs Überraschungen an Peggy (eine Luxusuhr sowie eine Reise nach Bora Bora) sowie seine Rede – dabei hatten beide eigentlich ausgemacht, auf Geschenke und persönliche Gelübde zu verzichten.

Sogar seine eigenen Freunde hätten Peggy mitunter einen besseren Mann als ihn selbst gewünscht, verkündete der Bräutigam mit einem Augenzwinkern und betonte, dass er nur zwei Dinge im Leben bereute: «Einmal, dass ich dich zehn Jahre zu spät heirate, und dass ich Josephine zehn Jahre zu spät bekommen hab'.» So bleibt am Ende eigentlich nur noch eins: Daumen drücken, dass er und Peggy bald ein weiteres Mal feiern dürfen – vor dem Standesamt.