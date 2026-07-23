Der Youtuber Marvin Wildhage hat mit einem Experiment die Glaubwürdigkeit von Medizin-Influencern auf die Probe gestellt. Für eine bekannte Medfluencerin hat das gravierende Folgen.

Marvin Wildhage hat sich in einem Experiment mit der Glaubwürdigkeit von Medizin-Influencern befasst. (Archivbild)

Darum geht’s Der bekannte Youtuber Marvin Wildhage will mit einem Experiment die Glaubwürdigkeit von Medizin-Influencern hinterfragen.

Deshalb hat Wildhage eine Krankheit erfunden und ein Schein-Pharmaunternehmen gegründet.

Es fanden sich einige Influencer, die für die Kampagne werben wollten.

Für die bekannte Medfluencerin Alina Walbrun hat diese Aktion ein bitteres Nachspiel. Zusammenfassung erstellt mit

Der Youtuber Marvin Wildhage ist für spektakuläre Aktionen bekannt, besonders sein Auftritt als falsches Maskottchen bei der Fussball-EM 2024 sorgte für Schlagzeilen. Jetzt hat er sich mit der Glaubwürdigkeit von Medizin-Influencern befasst – das Ergebnis seines Experiments ist eindeutig.

Wie das Nachrichtenportal «Tag24» berichtet, will Wildhage in seinem neuen Video aufzeigen, wie sich Ärzt*innen auf Tiktok, Instagram und Co. «still, illegal und heimlich eine goldene Nase verdienen». Denn Mediziner*innen dürfen laut Wildhage eigentlich keine Werbung machen, deshalb setzen Pharmaunternehmen gerne auf sogenannte «Disease Awareness Kampagnen». Dabei wird anfangs über eine Krankheit aufgeklärt, um am Ende aber die passende Behandlung anzubieten.

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Der Youtuber hat für sein Projekt eine Krankheit erfunden, bei der die Nase stark anschwillt. Dazu wurde ein Schein-Pharmaunternehmen gegründet, mit eigener Website und einer Firmenchefin mit Namen «Dr. Geppetto», eine Anspielung auf die Geschichte von Pinocchio. Trotz dieser offensichtlichen Hinweise auf eine Fake-Geschichte fanden sich ohne Probleme Influencer, die für die Kampagne werben wollten.

Bitteres Nachspiel für Doc Alina

Ein bitteres Nachspiel hatte die Aktion dann für die bekannte Medfluencerin Alina Walbrun, Doc Alina genannt, wie «Promiflash» schreibt. Walbrun hatte in der Werbung behauptet, diese Krankheit bereits während des Studiums behandelt zu haben. Um das zu unterstreichen, hat sie noch weitere Symptome genannt – die es natürlich nicht gab.

Dazu äussert sich der Rechtsanwalt Christian Solmecke bei «Promiflash»: «Wer gegen Bezahlung medizinische Unwahrheiten verbreitet und gezielt Angst vor einer frei erfundenen Krankheit schürt, um einen rein künstlichen Markt zu schaffen, der verstösst komplett gegen ärztliche Berufspflichten.»

Marvin Wildhage hat in seinem neuesten Video eine fiktive Krankheit erfunden und Medfluencer angefragt, ob sie dafür Awareness schaffen würden.



>> Alina Walbrun, eine angehende Ärztin mit abgeschlossenem Medizinstudium, hat diese Kampagne tatsächlich beworben.



Konsequenz: pic.twitter.com/Aej22DjqWA — Twitch Spion🕵🏽‍♂️ (@twitchspion) July 21, 2026

Auf diesen Verstoss hat jetzt das LMU-Klinikum München, dort war Walbrun seit Februar 2022 als Dozentin tätig, reagiert und auf «Youtube» erklärt: «Alina Walbrun ist nicht mehr am LMU-Klinikum tätig. Wir distanzieren uns als Medizinische Fakultät der LMU München und als LMU-Klinikum von unwissenschaftlichen Aussagen, die den Grundsätzen einer evidenzbasierten Medizin widersprechen.»