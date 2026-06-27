Ausverkaufte Konzerte in Mexiko, Burn-out, Geldsorgen: Die Luzerner Musikerin To Athena spricht offen über den Preis ihres Erfolgs – und warum ihre Musik manchmal mehr über sie weiss als sie selbst.

Bötschi fragt To Athena «Mein Leben ist unglaublich reich – nur nicht auf dem Bankkonto»

Darum geht’s Sängerin To Athena gehört zu den grossen Stimmen der Schweiz und feiert mit ihrer melancholischen Kammerpopmusik bis nach Mexiko Erfolge.

Die 32-jährige Luzernerin, die bürgerlich Tiffany Limacher heisst, spricht mit blue News über ihr Burn-out – und darüber, wie ihr Tinnitus sie zum Innehalten zwang.

To Athena erklärt, warum sie trotz ausverkaufter Konzerte bisher nicht von ihrer Musik leben kann.

Ausserdem verrät sie, weshalb ihre Songs ihr manchmal Erkenntnisse liefern, die sie selbst beim Schreiben noch nicht hatte.

To Athena, wir machen heute ein Frage-Antwort-Spiel: Ich stelle dir in den nächsten 30 Minuten möglichst viele Fragen. Und du antwortest bitte möglichst kurz und schnell. Wenn dir eine Frage nicht passt, kannst du auch einmal «Weiter» sagen. Blume oder Baum?

Ich klettere gerne auf Bäume.

Vernunft oder Wahnsinn?

Ganz klar Wahnsinn.

Laura Pausini oder Queen?

Queen. Wobei bei uns zu Hause neben der Musik der britischen Rockband auch ganz oft Italo-Disco lief. «Dolce Vita» von Ryan Paris hörte mein Vater in Dauerschleife.

Was ist deine erste Erinnerung an Musik?

Unvergessen bleibt der Moment, als ich im Kindesalter im Auto meines Onkels zum ersten Mal «Bohemian Rhapsody» von Queen hörte. Plötzlich wurde mir bewusst, welche Welt Musik eröffnen kann.

Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du mit deiner Stimme Menschen begeistern kannst?

Wahrscheinlich bei «SingStar» auf der Playstation. Meine Freundinnen haben damals immer wieder gesagt, dass ich ganz gut klinge.

«Wenn es keine Musik mehr gäbe, wäre das für mich, als dürfte jemand, der Süsses liebt, nie wieder ein Dessert essen»: To Athena. To Athena

Dein erstes Lied hast du mit 14 Jahren geschrieben, einen Tag nachdem dein Grossvater gestorben ist.

Der Tod meines Grossvaters hat etwas in mir ausgelöst, das ich durch das Schreiben verarbeiten konnte. Der Song «I Miss You» ist ein kitschiger Popsong. Als meine Mutter ihn hörte und meinte, die ganze Familie müsse ihn hören, wurde mir klar, wie sehr Musik helfen kann, mit Gefühlen und Verlust umzugehen. Mein Vater fand, ich sollte den Song bei der Beerdigung singen. Für mich kam das damals nicht infrage – emotional hätte ich das nicht geschafft. Deshalb haben wir ihn aufgenommen und während der Trauerfeier in der Kirche abgespielt.

Was in deinem Leben ist vergleichbar mit der Leidenschaft für die Musik?

Wenn es keine Musik mehr gäbe, wäre das für mich, als dürfte jemand, der Süsses liebt, nie wieder ein Dessert essen. Nur bedeutet mir Musik noch viel mehr als jedes Dessert.

Heute schreibst und singst du auf Schweizerdeutsch und Englisch. Was entscheidet darüber, in welcher Sprache ein Song entsteht?

Meistens entscheidet sich das schon mit der ersten Idee. Wenn die erste Textzeile auf Englisch kommt, bleibt es dabei – und umgekehrt. Bei sehr persönlichen Themen lande ich aber meistens beim Schweizerdeutschen. Es ist meine Muttersprache und fühlt sich emotional einfach am nächsten an.

Die Songs auf deinem neuen Album «Have I Lost My Magic» erzählen von Verletzlichkeit und Selbstreflexion. Findest du in schwierigen Gefühlen mehr Stoff für Musik als im Glück?

Ich glaube schon. Wenn mich etwas beschäftigt und ich nach Antworten suche, hilft mir das Schreiben enorm. In solchen Momenten wird Musik für mich zum Ventil. Wenn es mir gut geht, verspüre ich diesen Drang oft weniger. Trotzdem versuche ich heute bewusst, auch über die schönen Seiten des Lebens zu schreiben.

blue News Zum Autor: Bruno Bötschi blue News-Redaktor Bruno Bötschi spricht für das Frage-Antwort-Spiel «Bötschi fragt» regelmässig mit bekannten Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Er stellt ihnen ganz viele Fragen – immer direkt, oft lustig und manchmal auch tiefsinnig. Dabei bleibt bis zur allerletzten Frage immer offen, wo das rasante Pingpong hinführt.

Im «Focus»-Interview auf Radio SRF 3 sagtest du 2025, dass dir Songs manchmal Erkenntnisse liefern, die dir während des Schreibens noch nicht bewusst sind. Was meinst du damit genau?

Manchmal scheint ein Song mehr über mich zu wissen als ich selbst – zumindest in dem Moment, in dem ich ihn schreibe. Oft geht es um Dinge, vor denen ich noch die Augen verschliesse oder die ich mir selbst noch nicht eingestehen will. Der Song bringt sie trotzdem auf den Punkt und zeigt mir, worum es eigentlich geht. Im Nachhinein bin ich immer wieder erstaunt, wie Musik mir helfen kann, mich selbst besser zu verstehen und den richtigen Weg zu finden.

Entschuldigung, aber ich möchte nicht mit der Türe ins Haus fallen und darum vorab die Frage: Triggert dich heute das Thema «Burn-out» oder können wir darüber reden?

Wir können gerne darüber sprechen.

Vor drei Jahren wurde dir alles zu viel. Was ist damals passiert – und woran hast du gemerkt, dass du die Reissleine ziehen musst?

Tinnitus war damals schon länger ein Thema. Ich habe ihn aber lange ignoriert. Irgendwann waren es plötzlich acht verschiedene Töne gleichzeitig, die permanent in meinem Kopf gepfiffen haben. Da wurde mir klar: So kann es nicht weitergehen.

Rückblickend gab es schon vorher Warnsignale – Panikattacken, Schlafstörungen und immer wieder Atemprobleme. Als der Tinnitus dann so stark wurde, reagierte auch mein Körper immer deutlicher. Mein Rücken war völlig verspannt, die Muskeln verhärtet, und zeitweise fiel es mir sogar körperlich schwer aufzustehen. Spätestens da wusste ich, dass ich genauer hinschauen und mir professionelle Hilfe holen muss.

Wie ging es weiter?

Ich ging zuerst zum Ohrenarzt, später in die Osteopathie und schliesslich auch in eine Psychotherapie. Anfangs redete ich mir noch ein, ich sei bloss etwas gestresst. Erst durch die Gespräche mit diversen Fachpersonen wurde mir langsam bewusst, dass ich meine Grenzen schon einige Zeit überschritten hatte. Rückblickend waren all diese Symptome nichts anderes als die Art meines Körpers, mir unmissverständlich zu sagen: Stopp!

«Der Tinnitus ist für mich ein ziemlich zuverlässiger Indikator für meinen psychischen Zustand»: To Athena. zVg

Woher kam der Druck, der dich schliesslich in die Erschöpfung geführt hat?

In der Musikbranche arbeiten viele Menschen mit grosser Leidenschaft, verdienen aber oft wenig. Mir war immer bewusst, wie viel mein Umfeld, also meine Band, investiert. Deshalb hatte ich das Gefühl, besonders gut abliefern zu müssen, damit sich dieser Einsatz auch lohnt.

Gleichzeitig gibt es in der Musik kein echtes «fertig». Man kann immer noch mehr Zeit investieren, noch etwas verbessern oder noch härter arbeiten. Angetrieben hat mich dabei oft die Angst, andere Menschen zu enttäuschen. Rückblickend glaube ich, dass dieser Anspruch dazu geführt hat, dass ich nie wirklich aufgehört habe zu arbeiten.

Bist du noch in Therapie?

Ja – auch wenn nicht mehr ganz so regelmässig. Aktuell geht es mir sehr gut. Trotzdem gibt es immer wieder Tage, an denen mir mein Körper signalisiert, dass es gerade zu viel wird.

Meldet sich dann der Tinnitus wieder?

Der Tinnitus ist für mich ein ziemlich zuverlässiger Indikator für meinen psychischen Zustand. Wenn es wieder im Ohr pfeift, weiss ich, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das bleibt bis heute meine grösste Herausforderung: aufmerksam zu bleiben und die eigenen Grenzen rechtzeitig wahrzunehmen.

Hattest du während des Burn-outs Angst, deine Liebe zur Musik zu verlieren?

Interessanterweise nicht. Meine Freude an der Musik hat nie gelitten. Belastet hat mich vielmehr alles, was rund um die Musik dazugehört. Ein grosser Teil meines Berufs hat nämlich nicht direkt mit Musik zu tun.

Hat das Burn-out deine Kreativität verändert?

Ja – und zwar durchaus positiv. Ich habe gelernt, besser auf mich zu achten. Denn wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch für meine Band nicht da sein. Während des Burn-outs wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das Kreativität überhaupt erst zulässt. Heute weiss ich, dass auch ein Tag, an dem ich Songs schreibe, Arbeit ist. Früher war mir das nicht so klar. Inzwischen sehe ich kreative Arbeit als genauso wertvoll an, wie alles andere, was zu meinem Beruf gehört.

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Fällt es dir leicht, vor grösstenteils fremden Menschen über persönliche Themen zu singen?

Es fühlt sich für mich ehrlicher an, über persönliche Themen zu singen, als etwas darzustellen, das ich nicht bin. Ausserdem habe ich mit meiner Band ein starkes Team im Rücken. Das gibt mir Sicherheit – und das Gefühl, diese Geschichten nicht allein zu tragen.

Stimmt es, dass du deine Songs erst dann öffentlich singst, wenn du nicht mehr jedes Mal weinen musst?

Ein Song landet bei mir nicht auf der Bühne oder auf einem Album, solange ich das Thema noch nicht richtig verarbeitet habe. Vor meinem Burn-out habe ich immer wieder merken müssen, wie stark mich gewisse Songs emotional mitgenommen haben. Manchmal musste ich während eines Konzerts fast ständig weinen, weil alles ungefiltert wieder hochkam. Wenn die Emotionen so überwältigend werden, ist das für mich ein Zeichen, dass etwas noch nicht richtig verarbeitet ist.

Anfang des Jahres hast du mehrere Konzerte in Mexiko gespielt. Wie kam es dazu, dass du plötzlich vor einem Publikum am anderen Ende der Welt aufgetreten bist?

Das kam völlig überraschend. Als ich die Einladung erhielt, wusste ich gar nicht, dass es in Mexiko Menschen gibt, die meine Musik hören. Der Auslöser dazu war die mexikanische Musikerin Silvana Estrada, die ich an einem Musikfestival getroffen habe – und in der Folge einer ihrer Songs auf Schweizerdeutsch gecovert habe.

Was passierte danach?

Estrada teilte den Song auf ihren Kanälen in den sozialen Medien, wodurch die Menschen in Mexiko auf meine Musik aufmerksam wurden. Kurz darauf meldete sich eine Agentur bei mir, die überzeugt war, dass es in Mexiko ein Publikum für meine Musik gibt. Wochen vorher hatte mich bereits eine NGO kontaktiert, die Konzerte in Mexiko organisiert – und plötzlich fügte sich alles zusammen. Irgendwann dachte ich: Warum nicht?

War deine Band bei den Konzerten in Mexiko dabei?

Ich bin ohne meine Band gereist und stand mit mexikanischen Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. Es war ein wahnsinniges Erlebnis – fast wie ein Ausflug in ein Paralleluniversum. Besonders beeindruckt hat mich, mit welcher Hingabe sie sich auf die Konzerte vorbereitet hatten. Sie hatten mein Repertoire bereits vor meiner Anreise einstudiert.

Wie hat sich das angefühlt?

Plötzlich stand ich mit Menschen auf der Bühne, die ich vorher noch nie getroffen hatte – und trotzdem funktionierte alles. In dieser kurzen Zeit sind wir uns unglaublich nahegekommen. Als ich wieder abreisen musste, habe ich geweint, weil mir diese Menschen so ans Herz gewachsen waren. Diese Erfahrung zeigte mir einmal mehr, wie verbindend Musik sein kann.

Das Publikum hat deine schweizerdeutschen Songs mitgesungen?

Ich stand auf der Bühne und das Publikum sang auf Schweizerdeutsch mit. Die meisten Menschen verstanden zwar kein Wort von dem, was sie da sangen, hatten sich den Text aber einfach nach Gehör eingeprägt. Das war ein völlig surrealer Moment.

Die deutsche Wochenzeitung «Die Zeit» schrieb danach über dich «Weltberühmt in Mexiko».

Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, musste ich schmunzeln.

Wie fühlte sich das «weltberühmt» an?

Erstaunlich entspannt. In der Schweiz passiert es hin und wieder, dass mich Menschen auf der Strasse ansprechen. In Mexiko waren die fünf Konzerte zwar ausverkauft, im Alltag konnte ich mich jedoch völlig frei bewegen.

«Selbst als Musikerin mit Publikum und Konzerten ist es nicht selbstverständlich, von der Musik leben zu können»: To Athena. zVg

Was muss man mehr lieben: die Musik oder den Erfolg?

Die Musik. Auf jeden Fall. Wenn sich das irgendwann ändern sollte, höre ich sofort auf.

Machst du dir Sorgen darüber, dass es für Musiker*innen in Zukunft immer schwieriger wird, von ihrer Kunst zu leben?

Im internationalen Vergleich haben wir es in der Schweiz zwar noch gut. Trotzdem macht mir das Sorgen. Ich merke es auch bei mir selbst: Von aussen sieht vieles erfolgreich aus, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, davon leben zu können. Das beschäftigt mich auch deshalb, weil ich alles dafür gebe, Musik machen zu können – und davon zu leben.

Liegt das auch daran, dass Musikschaffende bei Streamingdiensten wie Spotify viel zu wenig verdienen?

Es sind verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Ein Album zu produzieren, kostet wahnsinnig viel Geld. Bis man diese Investition wieder eingespielt hat, ist es ein sehr weiter Weg. Dazu kommt, dass Musik heute praktisch jederzeit und überall gratis verfügbar ist. Und ja, die Streamingdienste tragen sicher auch ihren Anteil dazu bei. Die Einnahmen daraus sind für viele Musikerinnen und Musiker viel zu gering.

Viele Menschen glauben, dass erfolgreiche Musiker*innen durch Spotify und andere Streamingdienste gut verdienen. Entspricht das der Realität?

Leider nein. Über alle Streamingdienste hinweg erhalte ich rund 8000 Franken pro Jahr. Davon fliesst der ganze Betrag direkt wieder in die Band zurück und wird in die Online-Promotion der Musik investiert. Das zeigt, wie schwierig die Situation ist. Musik zu produzieren kostet viel Geld, ein Publikum für diese Musik zu erreichen ebenfalls. Gleichzeitig bringt Streaming nur wenig ein. Rein finanziell hat Musik heute leider deutlich an Wert verloren.

2023 hat dir die Basler Musikstiftung Arvoré ein monatliches Stipendium von 2100 Franken für vier Jahre zugesprochen. Was machte das mit dir?

Dieses Stipendium veränderte meine Lebenssituation komplett. Seither muss ich keine Gesangsstunden mehr geben und auch nicht mehr an Hochzeiten auftreten, um über die Runden zu kommen. Ursprünglich habe ich ein Musikstudium an der Zürcher Hochschule der Künste in Zürich absolviert und mir diese Möglichkeiten bewusst offengehalten. Irgendwann habe ich aber gemerkt: Besser wird die Ausgangslage nicht mehr. Also bin ich all in gegangen und habe mich ganz auf das Musikmachen konzentriert. Gleichzeitig merke ich heute, wie knapp das Geld ist. Ich bin fast jeden Monat bei null oder sogar im Minus. Dabei lebe ich in einem sehr günstigen WG-Zimmer, habe keine grossen finanziellen Verpflichtungen, keinen Hund …

… und auch keinen Vogel?

Das vielleicht schon (lacht). Mein Leben ist gerade unglaublich reich – nur nicht auf dem Bankkonto. Ich darf so viele besondere Dinge erleben, dafür bin ich sehr dankbar. Gleichzeitig bin ich schon 32, und ich spüre, dass sich irgendwann auch die äusseren Bedingungen verändern müssen.

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Was müsste sich denn ändern, damit Musik dich künftig nicht nur glücklich macht, sondern dir auch ein finanziell stabiles Leben ermöglicht?

Eigentlich müsste Musik wieder mehr auf der Konsumentenseite kosten. Wieder mehr Wert haben. Oder zumindest einen ähnlichen Wert wie die Herstellung kostet. Aktuell ist man als Indie-Musikerin ein Startup mit einem Endprodukt, das gratis ist. Dieses Geschäftsmodell wird so niemals aufgehen.

Warum nicht?

Die grossen Streamingdienste werden reich, während die Künstlerinnen und Künstler, die den Plattformen Inhalte liefern, nicht wirklich dafür bezahlt werden. Ich bin gespannt, wie und ob sich dieses System zugunsten der Musikerinnen und Musiker verändern kann. Aber was aktuell helfen würde, wäre, wenn die Leute nicht nur Musik streamen, sondern zu Konzerten kommen, sich die Alben physisch holen oder Merch kaufen und so die Musikmachenden direkter unterstützen.

Wir kommen zum Ende des Interviews und zum Self-Rating-Test. Du bewertest dein Talent jeweils von null bis zehn Punkten – null bedeutet kein Talent, zehn maximales Talent. Wie gross ist dein Talent als Gärtnerin?

Ein Punkt. Ich gebe mir zwar wirklich Mühe, habe aber nur selten Erfolg, wenn ich etwas pflanze. Manchmal wächst etwas, meistens leider nicht. Trotzdem liebe ich Blumen und bin sehr gerne im Wald unterwegs.

Als Schwimmerin?

Im Wasser plantschen? Zehn von zehn Punkte. Als Brustschwimmerin? Drei von zehn.

Als Träumerin?

Zehn Punkte. Ich glaube, beim Träumen gibt es für mich die Kategorie «Schwierigkeiten» gar nicht. Da darf alles möglich sein.

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