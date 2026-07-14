Gute News für das norwegische Königshaus: Prinzessin Mette-Marit darf nach ihrer Lungentransplantation das Spital verlassen und wieder nach Hause.

Darum geht’s Kronprinzessin Mette-Marit durfte nach ihrer erfolgreichen Lungentransplantation das Spital verlassen und erholt sich nun zuhause bei ihrer Familie.

In einer persönlichen Botschaft bedankte sich die 52-Jährige besonders bei Organspenderinnen und Organspendern sowie beim medizinischen Personal. Sie erklärte, die Organspende habe ihr das Leben geschenkt.

Bereits Anfang Juli zeigte sich Mette-Marit auf neuen Bildern des Königshauses beim gemeinsamen Verfolgen eines Fussballspiels mit Kronprinz Haakon. Frühere Spekulationen über eine Entlassung hatten sich damals noch als unbegründet erwiesen. Zusammenfassung erstellt mit

Gute Nachrichten aus Norwegen: Kronprinzessin Mette-Marit darf endlich das Spital verlassen. Das teilte das norwegische Königshaus am Dienstag in einer Mitteilung mit, wie diverse skandinavische Medien berichten.

Nach ihrer erfolgreichen Lungentransplantation richtet die 52-Jährige bewegende Worte an die Öffentlichkeit. «Ich bin zutiefst dankbar. Zunächst möchte ich allen danken, die sich für eine Organspende entscheiden. Das hat mir das Leben geschenkt», erklärt Mette-Marit. «Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie dankbar und demütig ich dafür bin.»

Ausserdem bedankt sich die Kronprinzessin bei allen, die sie auf ihrem langen Weg begleitet haben: ihrer Familie sowie den Ärztinnen und Ärzten, Chirurginnen und Chirurgen, Pflegekräften, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und dem gesamten medizinischen Personal. Sie würdigt deren «unersetzlichen Einsatz» für das norwegische Gesundheitswesen.

Schon Fussball-EM zuhause geguckt

Noch wenige Tage vor ihrer Entlassung zeigte sich Mette-Marit auf neuen Bildern des Königshauses. Anfang Juli verfolgte sie gemeinsam mit Kronprinz Haakon im Osloer Königsschloss das WM-Spiel der norwegischen Fussball-Nationalmannschaft.

Eng aneinandergelehnt sassen die beiden auf dem Sofa, mit Fanschals in den Landesfarben und norwegischen Flaggen im Hintergrund. Während Haakon gebannt auf den Fernseher blickte, lächelte Mette-Marit in die Kamera.

Kurz darauf sorgten Berichte über einen angeblichen Heimaturlaub für Spekulationen. Die norwegische Zeitschrift «Se og Hør» schrieb, die Kronprinzessin habe das erste Juli-Wochenende vorübergehend mit ihrer Familie verbringen dürfen. Der Palast stellte jedoch klar, dass Mette-Marit damals noch nicht offiziell aus dem Rikshospitalet entlassen worden war. Nun ist es aber so weit: Nach der schweren Lungentransplantation kann sich die 52-Jährige zu Hause im Kreis ihrer Familie weiter erholen.