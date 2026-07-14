«Bin zutiefst dankbar»
Mette-Marit darf Spital nach Lungentransplantation verlassen
Mette-Marit darf nach ihrer Lungentransplantation wieder nach Hause. (Symbolbild)
Lise Åserud/NTB Pool/dpa
Gute News für das norwegische Königshaus: Prinzessin Mette-Marit darf nach ihrer Lungentransplantation das Spital verlassen und wieder nach Hause.
Darum geht’s
- Kronprinzessin Mette-Marit durfte nach ihrer erfolgreichen Lungentransplantation das Spital verlassen und erholt sich nun zuhause bei ihrer Familie.
- In einer persönlichen Botschaft bedankte sich die 52-Jährige besonders bei Organspenderinnen und Organspendern sowie beim medizinischen Personal. Sie erklärte, die Organspende habe ihr das Leben geschenkt.
- Bereits Anfang Juli zeigte sich Mette-Marit auf neuen Bildern des Königshauses beim gemeinsamen Verfolgen eines Fussballspiels mit Kronprinz Haakon. Frühere Spekulationen über eine Entlassung hatten sich damals noch als unbegründet erwiesen.
Gute Nachrichten aus Norwegen: Kronprinzessin Mette-Marit darf endlich das Spital verlassen. Das teilte das norwegische Königshaus am Dienstag in einer Mitteilung mit, wie diverse skandinavische Medien berichten.
Nach ihrer erfolgreichen Lungentransplantation richtet die 52-Jährige bewegende Worte an die Öffentlichkeit. «Ich bin zutiefst dankbar. Zunächst möchte ich allen danken, die sich für eine Organspende entscheiden. Das hat mir das Leben geschenkt», erklärt Mette-Marit. «Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie dankbar und demütig ich dafür bin.»
Ausserdem bedankt sich die Kronprinzessin bei allen, die sie auf ihrem langen Weg begleitet haben: ihrer Familie sowie den Ärztinnen und Ärzten, Chirurginnen und Chirurgen, Pflegekräften, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und dem gesamten medizinischen Personal. Sie würdigt deren «unersetzlichen Einsatz» für das norwegische Gesundheitswesen.
Schon Fussball-EM zuhause geguckt
Noch wenige Tage vor ihrer Entlassung zeigte sich Mette-Marit auf neuen Bildern des Königshauses. Anfang Juli verfolgte sie gemeinsam mit Kronprinz Haakon im Osloer Königsschloss das WM-Spiel der norwegischen Fussball-Nationalmannschaft.
Eng aneinandergelehnt sassen die beiden auf dem Sofa, mit Fanschals in den Landesfarben und norwegischen Flaggen im Hintergrund. Während Haakon gebannt auf den Fernseher blickte, lächelte Mette-Marit in die Kamera.
Kurz darauf sorgten Berichte über einen angeblichen Heimaturlaub für Spekulationen. Die norwegische Zeitschrift «Se og Hør» schrieb, die Kronprinzessin habe das erste Juli-Wochenende vorübergehend mit ihrer Familie verbringen dürfen. Der Palast stellte jedoch klar, dass Mette-Marit damals noch nicht offiziell aus dem Rikshospitalet entlassen worden war. Nun ist es aber so weit: Nach der schweren Lungentransplantation kann sich die 52-Jährige zu Hause im Kreis ihrer Familie weiter erholen.