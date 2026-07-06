Knapp drei Wochen nach ihrer Lungentransplantation gibt es erstmals wieder ein Lebenszeichen von Mette-Marit. Auf neuen Fotos aus dem norwegischen Königshaus wirkt die Kronprinzessin entspannt und lächelt an der Seite ihres Ehemanns Haakon.

Die Freude über Norwegens WM-Sieg teilt Mette-Marit mit Haakon auf dem Landsitz Skaugum. Es sind ihre ersten veröffentlichten Bilder seit der Lungentransplantation.

Erstes Foto nach schwerem Eingriff Mette-Marit zeigt sich erstmals seit ihrer Lungentransplantation

Darum geht’s Mette-Marit zeigt sich erstmals seit ihrer Lungentransplantation öffentlich.

Die Bilder entstanden auf dem Landsitz Skaugum während ihrer Genesung.

Gemeinsam mit Haakon verfolgte sie den WM-Achtelfinal von Norwegen gegen Brasilien.

Auch die übrige Königsfamilie fieberte beim historischen 2:1-Sieg mit.

Drei Wochen nach ihrer Lungentransplantation hat sich Kronprinzessin Mette-Marit erstmals wieder öffentlich gezeigt. Das norwegische Königshaus veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos, auf denen die 52-Jährige während ihrer Genesung auf dem Landsitz Skaugum zu sehen ist.

Auf den Bildern sitzt Mette-Marit eng an ihren Ehemann Haakon gekuschelt auf einem Sofa. Ausgerüstet mit Norwegen-Schals, Nationaltrikots und Flaggen verfolgt das Kronprinzenpaar den Achtelfinal der Fussball-WM zwischen Norwegen und Brasilien. Die Kronprinzessin lächelt in die Kamera und wirkt gut gelaunt.

Nicht nur das Kronprinzenpaar fieberte mit. Tochter Ingrid Alexandra und Sohn Sverre Magnus verfolgten die Partie live im Stadion in den USA. Harald V. und Sonja schauten das Spiel laut dem Instagram-Beitrag von ihrer Sommerresidenz Mågerø aus.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien schrieb das Königshaus: «Gestern war ein historischer Abend.» Weiter gratulierte es der Nationalmannschaft, dem Betreuerstab und «ganz Norwegen» zu der «fantastischen Leistung».

Genesung nach seltener Transplantation

Die Veröffentlichung der Bilder dürfte viele Norwegerinnen und Norweger erleichtern. Seit der überraschend bekannt gegebenen Lungentransplantation Anfang Juli hatte sich Mette-Marit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Der WM-Coup gegen Brasilien sorgt auch im norwegischen Königshaus für Begeisterung: Mette-Marit und Haakon fiebern gemeinsam mit. Instagram / detnorskekongehus

Die Kronprinzessin leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose. Die Erkrankung war 2018 öffentlich gemacht worden und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder zu Absagen und Einschränkungen bei ihren offiziellen Verpflichtungen geführt.

Das Königshaus hatte nach der Transplantation erklärt, die Operation sei erfolgreich verlaufen und die Genesung entwickle sich positiv.