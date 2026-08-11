Michelle Hunziker ist mit ihren Töchtern Sole und Celeste in einem gewöhnlichen Linienflug nach Sardinien gereist. Am Flughafen nahm sie sich Zeit für Fotos mit Fans. Entspannung gibt es in ihren Ferien offenbar trotzdem nur begrenzt.

Michelle Hunziker weilt derzeit in den Ferien auf Sardinien.

Darum geht’s Michelle Hunziker flog mit ihren Töchtern Sole und Celeste von Mailand nach Sardinien.

Am Flughafen Olbia wurde die Schweizer Moderatorin erkannt und posierte mit mehreren Fans für Fotos.

Freund Jonathan Kashanian scherzte später, die Ferien mit der fitnessbegeisterten 49-Jährigen glichen einem «Marines»-Kurs. Zusammenfassung erstellt mit

Keine Privatmaschine und keine besonderen Starallüren: Michelle Hunziker ist gemeinsam mit ihren Töchtern Sole und Celeste in einem regulären Linienflug nach Sardinien gereist.

Die Schweizer Moderatorin landete am frühen Nachmittag des 3. August in Olbia. Sie war mit Aeroitalia von Mailand-Linate auf die Ferieninsel geflogen und sass dabei zwischen den übrigen Passagierinnen und Passagieren.

Unbemerkt blieb die prominente Reisende allerdings nicht. Beim Warten auf das Gepäck wurde die 49-Jährige von Fans erkannt. Hunziker nahm sich Zeit für gemeinsame Fotos, bevor sie ihre Reise an die Costa Smeralda fortsetzte.

Auch ihr Outfit fiel unkompliziert aus: Die Moderatorin trug eine weite Latzhose, ein weisses T-Shirt und eine blaue Kappe.

«Sie hält das für einen Marines-Kurs»

In Porto Cervo verbringt Hunziker ihre Ferien mit ihren Töchtern und Freunden. Wer auf ausschliesslich entspannte Tage gehofft hatte, wurde offenbar enttäuscht.

Ihr Freund Jonathan Kashanian teilte in den sozialen Medien Einblicke in das Ferienprogramm. Dazu gehörten ein Training im Fitnessstudio und ein Einkauf mit gesunden Lebensmitteln.

«Ich bin mit Hunziker in den Ferien, die glaubt, das sei ein Marines-Kurs», scherzte Kashanian vor dem Training.

Viel Zeit zum Filmen liess ihm Hunziker nicht. «Schon das hier ist Zeitverschwendung. Schluss jetzt, los!», forderte sie ihn auf. Die Moderatorin teilte den Ausschnitt später selbst auf Instagram.

Voller Terminkalender nach den Ferien

Nach der Auszeit auf Sardinien wartet ein arbeitsreicher Herbst auf Hunziker. In der Mediaset-Saison 2026/27 kehrt sie unter anderem zur Comedyshow «Zelig» zurück.

An ihrer Seite stehen dabei Ale und Franz. Ausserdem ist eine Neuauflage von «Super Karaoke» angekündigt.