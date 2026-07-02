Die Hochzeit von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza in Sizilien sorgt in Italien für Schlagzeilen. Doch wer ist der Mann, der nicht nur Auroras Herz, sondern auch das ihrer Mutter Michelle Hunziker erobert hat? Drei Facts über den künftigen Schwiegersohn.

Darum geht’s Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza heiraten dieses Wochenende auf Sizilien. Das Paar ist seit rund zehn Jahren zusammen und hat einen gemeinsamen Sohn.

Goffredo Cerza stammt aus einer römischen Medizinerfamilie, studierte in London und arbeitet heute als Strategic Market Consultant bei Amazon. Michelle Hunziker bezeichnet ihn als ihren «Traumschwiegersohn».

Neben seiner Karriere engagiert sich Cerza im Fitnessbereich und gründete eine Trainingsplattform sowie die Lifestyle-Marke Auralis. Seine Interessen verbinden Sport, Luxus und italienisches Design.

Die Liebesgeschichte von Goffredo Cerza (30) und Aurora Ramazzotti (29) beginnt wie viele andere: Vor rund zehn Jahren lernen sich die beiden über gemeinsame Freunde auf einer Party in London kennen. Eingefädelt wird das Kennenlernen von Sara Daniele, der Tochter des legendären Sängers Pino Daniele.

Damals ahnt niemand, dass daraus eine der bekanntesten Promi-Romanzen Italiens werden würde – mit einer Schweizerin in einer der Hauptrollen. Denn niemand Geringeres als Michelle Hunziker wird schon bald seine Schwiegermutter.

Nach den ersten Jahren einer Fernbeziehung ziehen Aurora und Goffredo zusammen. Im März 2023 macht Sohn Cesare ihr Familienglück komplett. Heute teilen Aurora und Goffredo ein Zuhause mit ihrer Katze Saba Miao, die auf ihren Social-Media-Kanälen längst selbst zum kleinen Star geworden ist.

Eine Geschichte wie aus einem italienischen Fotoromanzo – jenen romantischen Fotoheften, mit denen Generationen von Teenagern aufgewachsen sind. Genau an diese Nostalgie knüpft das Paar an: Selbst die Hochzeitseinladung kommt im charmanten 90er-Jahre-Fotoromanzo-Look daher.

Wer ist der Römer, der gleich das Herz von Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker erobert hat? Goffredo Cerza in 5 Punkten erklärt.

Woher stammt seine Familie?

Goffredo Cerza wuchs in Rom in einer Familie mit medizinischem Hintergrund auf. Seine Mutter, Francesca Romana Malato, leitet ein renommiertes medizinisches Fachzentrum in der italienischen Hauptstadt. Sein Vater, Fabio Cerza, ist Facharzt für Orthopädie und Traumatologie. Auch seine ältere Schwester Carolina hat sich für eine Laufbahn im Gesundheitswesen entschieden: Sie arbeitet als Molekularbiologin. Die Geschwister gelten als eng verbunden.

Familie hat für Cerza einen hohen Stellenwert. Schon bald wird sein enges Umfeld mit der Hochzeit offiziell Teil der Familie Hunziker-Ramazzotti. Michelle Hunziker betonte in mehreren Interviews, wie glücklich sie über ihren Enkel Cesare sei. Auch über Goffredo fand sie nur lobende Worte und bezeichnete ihn in Interviews wiederholt als ihren «Traumschwiegersohn».

Was ist sein Job?

Bevor Goffredo Cerza durch seine Beziehung mit Aurora Ramazzotti einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, machte er sich zunächst als Student und Marketingexperte einen Namen.

Nach der Privatschule in Rom zog Cerza für sein Studium nach London. Dort studierte er Elektrotechnik, machte einen Master in International Business und arbeitete als Marketingmanager und Businessanalyst. Seit seiner Rückkehr nach Mailand während der Corona-Pandemie ist er für Amazon tätig – zuletzt als Strategic Market Consultant.

Was sind seine Hobbys und Projekte?

Neben seinem Job im Marketing widmete sich Cerza auch seiner Leidenschaft für Fitness. Mit KingCerzFitness gründete er eine Plattform für individuelle Trainingsprogramme und teilte Fitnessinhalte auf Social Media. Er ist zudem als Gründer von Auralis aufgelistet, einer Lifestyle-Marke, die exklusive Erlebnisse rund um Sportwagen, Luxus und italienisches Design organisiert.