Die Besteigung des Matterhorns hätte für Beatrice Egli 2021 schlimm enden können. Davon lässt sich die Schlagersängerin aber nicht abschrecken: Beim Paragliding hebt sie bereits zum nächsten Abenteuer über den Schweizer Bergen ab. Für Sicherheit sorgt Red-Bull-Sportler Patrick von Känel, einer der erfolgreichsten Gleitschirmpiloten der Schweiz.

Darum geht’s Beatrice Egli lässt sich von ihrem gefährlichen Matterhorn-Erlebnis 2021 nicht abschrecken und absolvierte nun einen Tandem-Gleitschirmflug über dem Tessin mit Paragleit-Profi Patrick von Känel.

Auf Instagram teilte sie das Abenteuer mit ihren Fans und fragte, ob sie sich ebenfalls einen Flug mit dem Red-Bull-Sportler zugetraut hätten. Zusammenfassung erstellt mit

Die Besteigung des Matterhorns hätte für Beatrice Egli 2021 schlimm enden können. Trotzdem lässt sich die Schlagersängerin nicht von neuen Abenteuern abschrecken: Jetzt wagt sie einen Gleitschirmflug über die Schweizer Berge. Für Sicherheit sorgt dabei Red-Bull-Sportler Patrick von Känel, einer der erfolgreichsten Gleitschirmpiloten der Schweiz.

Adrenalin scheint Beatrice Egli zu lieben. Bereits 2021 erfüllte sich die Schwyzerin einen lang gehegten Traum und bestieg im Rahmen der Kampagne «100% Women» gemeinsam mit einer Bergführerin das 4478 Meter hohe Matterhorn. Der Aufstieg verlief zwar planmässig, doch beim Abstieg wurde es brenzlig: Wie Egli später in einem TV-Interview erzählte, rettete ihr die Bergführerin in zwei lebensgefährlichen Situationen das Leben.

Von Höhenangst keine Spur: Statt auf den nächsten Gipfel zieht es Beatrice Egli diesmal in die Luft. Vor zwei Tagen hob die Schlagersängerin gemeinsam mit Red-Bull-Sportler Patrick von Känel zu einem Tandem-Gleitschirmflug ab Cardada Cimetta oberhalb von Locarno ab. Beatrice Egli ist derweil bereits zum dritten Mal als offizielle Markenbotschafterin für Ticino Turismo im Einsatz.

Beatrice Egli schreibt auf Instagram über ihr neustes Abenteuer: «POV: du triffst eine Entscheidung, bevor sie dein Kopf stoppen kann.

Hättet ihr euch auch getraut mit @patrik_vonkaenel zu fliegen?»

Beatrice Egli: Zwischen Adrenalin und Balance

Dass Egli den Nervenkitzel liebt, ist nichts Neues. Bereits 2024 stellte sie sich in ihrer Podcast-Reihe «Egli Extrem» verschiedenen Herausforderungen – ohne zu wissen, wer sie dabei begleiten würde.

Im Gespräch mit blue News erklärte sie damals, warum sie solche Adrenalinkicks sucht: «Ich habe das Glück, ein sehr aufregendes Leben zu führen. Beim Moderieren einer Samstagabend-Show stehe ich beispielsweise die ganze Zeit auf Strom. Im Alltag suche ich dann oft das andere Extrem – die extreme Ruhe. Ich glaube, im Leben ist es wichtig, die richtige Balance zu finden.»