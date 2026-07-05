Wenn Nick Cave am Montreux Jazz Festival auftritt, steht einer der prägendsten Singer-Songwriter der Gegenwart auf der Bühne. Hinter seiner Musik stehen aber auch zwei schwere Schicksalsschläge. Der Australier verlor innerhalb weniger Jahre zwei Söhne. Bis heute prägen diese Verluste sein Leben und seine Kunst.

Headliner beim Montreux Jazz Festival Nick Cave und das doppelte Familienschicksal: Wie zwei Verluste sein Leben veränderten

Darum geht’s Nick Cave tritt als Headliner am Montreux Jazz Festival auf und gilt als einer der bedeutendsten Singer-Songwriter der Gegenwart. Seine jüngeren Werke kreisen um Trauer, Verlust und Hoffnung.

Der Australier verlor innerhalb weniger Jahre zwei Söhne. Die Schicksalsschläge prägten sein Leben und sein künstlerisches Schaffen nachhaltig.

Cave spricht offen über Schuldgefühle nach dem Verlust seiner Kinder und verarbeitet sie in Musik, bildender Kunst und seinen «Red Hand Files». Auch seine Familie fand eigene Wege, mit der Trauer umzugehen.

Nick Cave (68) ist weit mehr als ein Musiker. Der Australier mit der markanten Bassstimme zählt zu den prägendsten Singer-Songwritern der Gegenwart, ist Autor, Drehbuchschreiber, bildender Künstler und erreicht mit seinen «Red Hand Files» Millionen Menschen als ungewöhnlicher Ratgeber. Bekannt wurde er zunächst mit The Birthday Party, später schrieb er mit den Bad Seeds Musikgeschichte.

Seine jüngeren Alben «Skeleton Tree», «Ghosteen», «Carnage» und zuletzt «Wild God» (2024) erzählen von Verlust, Trauer und der Suche nach Hoffnung. Sie sind eng mit zwei schweren Schicksalsschlägen verbunden: Nick Cave musste zwei seiner Söhne zu Grabe tragen – ein Leid, das sein Leben und seine Kunst für immer verändert hat.

Cave nach dem Verlust: «Die Vorstellung, dass die Kunst über allem steht, gilt für mich nicht mehr»

Zwei Schicksalsschläge haben Nick Cave für immer verändert. 2015 kommt sein 15-jähriger Sohn Arthur bei einem Sturz von einer Klippe in Brighton ums Leben, nachdem er erstmals LSD konsumiert hatte.

2022 stirbt auch sein ältester Sohn Jethro im Alter von 31 Jahren. Jethro litt an Schizophrenie. Eine offizielle Todesursache wurde nie bekannt gegeben. Seither verarbeitet Cave Trauer und Verlust immer wieder in seiner Kunst.

Auch Jahre nach den Schicksalsschlägen beschäftigt Nick Cave die Frage nach Schuld. Bereits 2024 sagte er dem «Guardian», seine Keramikskulpturen erzählten «die Geschichte eines Mannes, der eine Mitschuld am Verlust seines Kindes empfindet». Mit der bildenden Kunst habe er Gefühle ausdrücken können, «wie ich es mit Musik nie konnte».

Im TV-Interview der ABC-Sendung «Australian Story» aus dem Jahr 2024 erklärt Cave, Schuldgefühle gehörten für viele Eltern dazu, die ein Kind verlieren. «Das Einzige, was man tun soll, ist, seine Kinder zu beschützen», sagt er.

Insgesamt ist Cave Vater von vier Söhnen. Neben den verstorbenen Arthur und Jethro hat er den Musiker Luke aus einer früheren Beziehung sowie Earl, den gemeinsamen Sohn mit seiner Ehefrau Susie Bick. Bick erzählte bereits 2017, die Arbeit an ihrem Modelabel habe ihr geholfen, den Verlust zu verarbeiten und für Earl stark zu bleiben.