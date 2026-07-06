Norwegen feiert den grössten WM-Erfolg seiner Geschichte. Nach dem 2:1 gegen Brasilien wartete auf Doppeltorschütze Erling Haaland in der Kabine eine besondere Gratulantin: Prinzessin Ingrid Alexandra.

Darum geht’s Norwegen wirft Brasilien mit einem 2:1 aus der WM.

Erling Haaland erzielt beide Tore für die Skandinavier.

Prinzessin Ingrid Alexandra besucht das Team nach dem Spiel in der Kabine.

Ein Video zeigt, wie sie den oberkörperfreien Haaland umarmt und ihm gratuliert.

Die Szene verbreitet sich rasch in den sozialen Medien.

Norwegen erlebt einen historischen Fussballabend. Mit einem 2:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien zieht das Team erstmals in den WM-Viertelfinal ein. Held des Abends ist Erling Haaland, der mit einem Doppeltor die Entscheidung herbeiführt.

Nach dem Schlusspfiff erhalten die Männer prominenten Besuch. Prinzessin Ingrid Alexandra lässt es sich nicht nehmen, den Spielern persönlich zu gratulieren. Videos aus der Kabine zeigen, wie sie nacheinander jedem die Hand schüttelt und schliesslich auch auf Haaland trifft.

Der Starstürmer trägt zu diesem Zeitpunkt bereits kein Trikot mehr. Ob das für einen der beiden eine ungewohnte Situation war, ist nicht erkennbar. Nach einem kurzen Gespräch umarmen sie sich.

Haaland schiesst Brasilien aus dem Turnier

In der 79. Minute bringt Haaland Norwegen per Kopf in Führung, nur wenige Minuten später erhöht der Stürmer von Manchester City auf 2:0. Der späte Penaltytreffer von Neymar zum 1:2-Endstand kommt für Brasilien zu spät.

Während für den fünffachen Weltmeister das Turnier überraschend endet, kennt der Jubel in Norwegen keine Grenzen. Internationale Medien feiern Haaland als Matchwinner und sehen den 25-Jährigen als eine der prägenden Figuren dieser Weltmeisterschaft.