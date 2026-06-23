Seit drei Jahren lebt Patrice Aminati mit schwarzem Hautkrebs. Jetzt spricht die 31-Jährige so offen wie nie über ihre Schmerzen, ihre Gedanken an den Tod – und ihre grösste Angst: ihre Tochter zurücklassen zu müssen.

Influencerin und Moderatorin Patrice Aminati kämpft seit drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs im Endstadium und versucht, ihre Krankheit vor ihrer dreieinhalb Jahre alten Tochter zu verbergen.

Krebs im Endstadium Patrice Aminati: «Ich habe keine Angst vor dem Tod»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencerin und Moderatorin Patrice Aminati kämpft seit drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs im Endstadium und versucht, ihre Krankheit vor ihrer Tochter zu verbergen.

Doch beim Spielen sagte die Dreijährige plötzlich zu ihren Spielzeug-Pferden: «Mama nimmt auch viele Tabletten» – ein Moment, der Aminati tief berührte.

Dadurch wurde der 31-Jährigen bewusst, dass Kinder viel mehr mitbekommen, als Erwachsene häufig annehmen.

Bei der Krebs-Convention «YES!CON» in Berlin sprach Aminati offen über die Herausforderungen als Mutter mit einer unheilbaren Krankheit.

«Ich habe keine Angst vor dem Tod. Obwohl ich erst 31 bin, habe ich schon viel erlebt und weiss, wie schwer das Leben mit Sorgen und Schmerzen sein kann», sagte Patrice Aminati an der Krebs-Convention «YES!CON» in Berlin.

Seit drei Jahren kämpft die Influencerin und Moderatorin gegen schwarzen Hautkrebs im Endstadium. Eine Heilung gilt bislang als ausgeschlossen.

«Manchmal denke ich», so Aminati weiter, «dass ich einfach nur noch Ruhe will. Das wäre die vermeintlich einfachere Option. Ich will nicht sterben, aber ich möchte einfach schlafen und keine Schmerzen mehr haben.»

«Keine Mama sollte ihr Kind zu Grabe tragen müssen»

Das Einzige, was Patrice Aminati nicht möchte, ist, ihre dreieinhalb Jahre alte Tochter zurückzulassen. Gleichzeitig sagt sie: «Keine Mama sollte ihr eigenes Kind zu Grabe tragen müssen.»

Trotz aller Schmerzen, die der Krebs und dessen Behandlung mit sich bringt, versucht Aminati mit der ihr verbleibenden Kraft positiv nach vorne zu blicken – auch für ihre dreieinhalbjährige Tochter.

Mit ihr Zeit zu verbringen, gebe ihr Kraft. Gleichzeitig sei es eine grosse Herausforderung, Mutter zu sein und mit einer schweren Krankheit zu leben, so Patrice Aminati.

Gehe es ihr schlecht, könne sie das vor ihrer Tochter kaum verbergen: «Dein Kind spürt dich, spürt leider mehr, als ich das gedacht hätte.»

Ein Schlag in die Magengrube

Patrice Aminati nimmt ihre Medikamente jeweils morgens und abends «heimlich» ein. Dachte sie. Doch beim Spielen habe ihre Tochter plötzlich zu ihren Spielzeug-Pferden gesagt: «Hier, du bekommst Medizin. Mama nimmt auch viele Tabletten.»

Dieser Moment sei ein Schlag in die Magengrube gewesen, so Aminati. «Damals dachte ich: Wir können Kindern nichts vormachen. Natürlich verstehen sie nicht jedes Wort, aber sie spüren dich.»

Es sei eine unfassbar schwierige Situation. Zum einen schenken Kinder Kraft. Wenn man pflegebedürftig sei und Schmerzen habe, sei es aber auch wichtig, ein Netz zu haben, das einen unterstütze.

Angst vor Wiedersehen nach dem Spital-Aufenthalt

Bei Patrice Aminati wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen.

Im Dezember 2025 hatte sie dann die Trennung von ihrem Ehemann, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati, bekanntgegeben.

Die Tochter der Aminatis war erst sechs Monate alt, als die Moderatorin die Krebsdiagnose erhielt. Umso dankbarer sei sie, in der Nähe ihrer Eltern zu leben, die sie bei der Betreuung ihrer Tochter selbstverständlich unterstützen.

«Ich wollte immer präsent sein», führte Patrice Aminati an der Krebs-Convention «YES!CON» in Berlin aus. Persönlich habe sie ihr Kind nicht mit ins Krankenhaus nehmen wollen.

Als ihre Tochter etwas grösser gewesen sei, habe sie nach einem Spitalaufenthalt grosse Angst vor dem Wiedersehen gehabt. Patrice Aminati befürchtete, für die Tochter fremd zu wirken. «Ich wollte nicht, dass sie mich so sieht.»

Bei einem Treffen im Park sei sie dann aber auf sie zugekommen, «als wäre keine Sekunde vergangen».

Immuntherapien, Tablettenbehandlungen, Bestrahlungen

Patrice Aminati hat laut eigenen Aussagen in den vergangenen drei Jahren praktisch alle Therapien durchlaufen – Immuntherapien, Tablettenbehandlungen und Bestrahlungen.

Zwischendurch konnten die Metastasen zurückgedrängt werden, doch sie kamen immer wieder zurück und breiteten sich schliesslich im ganzen Körper aus: im Gehirn, in der Lunge, der Leber, den Knochen und sogar am Sehnerv.

«Der Tod rückte immer näher, und es fühlte sich an, als würde das Wasser langsam steigen und mich irgendwann ertränken,» so Patrice Aminati.

Und weiter: «Besonders schlimm wurde es, als ich die Metastasen plötzlich selbst spüren konnte. Ich ertastete Knoten an meinem Bauch und an den Armen. Die Krankheit war nicht mehr nur auf Bildern oder in Arztberichten sichtbar – sie war real und greifbar.»

Patrice Aminati ist unendlich dankbar für die zweite Chance

Eines Abends lag Patrice Aminati voller Angst im Bett, kniete nieder und betete: «Bitte hilf mir. Ich habe eine kleine Tochter, sie soll nicht ohne ihre Mama aufwachsen.»

Am nächsten Tag bekam Aminati einen Anruf ihrer Ärztin, die ihr von einem neuen Medikament erzählte. Die Chancen auf Besserung seien zwar gering, aber ein Versuch sei es wert.

Bereits nach wenigen Tagen zeigte die Behandlung Wirkung und die Tumorlast ging zurück. «Für mich war das ein Wendepunkt. Obwohl ich früher weder gläubig noch spirituell war, bin ich heute unendlich dankbar für diese zweite Chance.»

Die Influencerin und Moderatorin Patrice Aminati wurde auf der Krebs-Convention «YES!CON» in Berlin mit dem «Ring of Courage» ausgezeichnet, der ihr Engagement für die Enttabuisierung von Krebs sowie ihren Einsatz für Aufklärung und Prävention ehrt.

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