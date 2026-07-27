Ein neues Geburtstagsvideo zeigt einen entspannten Prinz George fernab royaler Pflichten. Lange dauert diese Unbeschwertheit jedoch nicht: Im September startet der 13-Jährige am Elite-Internat Eton, wo er erstmals ohne seine Familie lebt und auf mehr Eigenverantwortung vorbereitet wird.

Keine Sonderbehandlung Prinz George muss ins Elite-Internat – nach den Sommerferien ist fertig lustig

Darum geht’s Prinz George verbringt einen unbeschwerten Sommer mit seiner Familie. Zum 13. Geburtstag veröffentlichten Prinz William und Prinzessin Kate ein seltenes Video mit privaten Ferienmomenten.

Nach den Sommerferien wechselt George ins Eliteinternat Eton College. Dort lebt er erstmals allein und soll mehr Selbstständigkeit sowie Verantwortung lernen.

Eton gilt als eine der renommiertesten Schulen Grossbritanniens und bietet neben anspruchsvollem Unterricht ein breites Angebot an Sport und Aktivitäten. Der Schulstart markiert einen wichtigen Schritt in Georges Entwicklung als künftiger König. Zusammenfassung erstellt mit

Prinz George geniesst den Sommer in vollen Zügen: barfuss in den Bergen mit seinem jüngeren Bruder Prinz Louis, beim Kuscheln mit dem Familienhund oder beim Cricket am Strand. Mit einem 18-sekündigen Video voller privater Ferienmomente gratulierten Prinzessin Kate und Prinz William ihrem ältesten Sohn am 22. Juli zu seinem 13. Geburtstag.

Keine Krawatte, kein Protokoll, keine steifen Auftritte: Das Geburtstagsvideo zeigt einen Prinz George, wie man ihn selten sieht – entspannt, verspielt und weit weg von den royalen Pflichten, die ihm etwa beim Wimbledon-Finale noch anzusehen waren.

Auf die unbeschwerten Ferientage folgt für Prinz George der Ernst des Lebens. Für den Zweiten der britischen Thronfolge heisst es im September: Koffer packen und ab ins Internat.

Der 13-Jährige wird die renommierte Eliteschule Eton College besuchen – jenes Internat, das bereits sein Vater Prinz William und sein Onkel Prinz Harry absolvierten. Gemeinsam mit rund 260 weiteren Schülern beginnt für George dort ein neuer Lebensabschnitt.

In Eton wird er – genau wie seine Mitschüler – alleine im Zimmer wohnen. Denn Mehrbettzimmer gibt es dort keine. Jeder erhält einen eigenen Schlaf- und Arbeitsraum.

Der Sinn dahinter? Die Internatsschüler sollen möglichst früh lernen, eigenständig zu werden und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Für Prinz George ist das ein grosser Schritt. Bislang besuchte er gemeinsam mit seinen Geschwistern Charlotte und Louis die Lambrook School.

Der 13-Jährige musste den Aufnahmeprozess wie alle anderen Bewerber durchlaufen. Wer nach Eton will, muss sich bereits im Alter von rund zehn Jahren anmelden und Eignungstests sowie ein persönliches Gespräch absolvieren. Erst danach vergibt das College die begehrten Schulplätze.

Prinz George muss persönlich und akademisch wachsen

Mit dem Wechsel nach Eton beginnt für Prinz George nicht nur ein neues Schuljahr, sondern auch ein deutlich anspruchsvollerer Alltag. Das College zählt zu den renommiertesten Eliteschulen der Welt und will seine Schüler nicht nur auf Spitzenuniversitäten vorbereiten, sondern sie auch zu selbstständigem Denken, Lernen und Handeln erziehen.

Dabei endet die Ausbildung nicht im Klassenzimmer. Den Schülern stehen 25 Sportarten, 50 Musikensembles und Chöre sowie über 80 Schülergesellschaften offen – von Debattier- und Politikclubs über Naturwissenschaften und Literatur bis hin zu Schach, Fotografie oder Unternehmertum. Hinzu kommen Theater, Freiwilligenarbeit und zahlreiche weitere Aktivitäten. So sollen die Jungen nicht nur akademisch, sondern auch persönlich wachsen.

Sport spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. An sechs Nachmittagen pro Woche stehen Training oder Wettkämpfe auf dem Programm. Angeboten werden unter anderem Fussball, Rugby, Hockey, Cricket, Rudern, Tennis, Schwimmen, Fechten, Wasserball, Squash und Klettern. Ziel ist nicht nur, sportliche Leistungen zu fördern, sondern auch Teamgeist, Führungsqualitäten und Durchhaltevermögen zu vermitteln.

Berühmte Schüler hervorgebracht

Die Liste der ehemaligen Eton-Schüler liest sich wie ein «Who’s who» aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Das Eliteinternat brachte 20 britische Premierminister hervor, darunter David Cameron und Boris Johnson. Zu den bekanntesten Absolventen zählen zudem die Schauspieler Tom Hiddleston, Eddie Redmayne und Damian Lewis, Abenteurer Bear Grylls sowie die Schriftsteller George Orwell und Ian Fleming, der Schöpfer von James Bond.

Das Ferienvideo zeigt einen unbeschwerten Jungen. Ab September rückt jedoch immer stärker der künftige König in den Mittelpunkt.