Prinz George hatte beim Wimbledon-Final nicht nur mit der Hitze zu kämpfen. Der 12-Jährige erschien in der Royal Box in Jackett und Krawatte – und wirkte zu Beginn alles andere als gut gelaunt.

Bei 30 Grad in Wimbledon Prinz George wirkt genervt – doch am Dresscode führt kein Weg vorbei

Darum geht’s Prinz George verfolgte das Wimbledon-Finale in der Royal Box – bei grosser Hitze im formellen Anzug.

Der 12-Jährige wirkte zu Beginn wenig begeistert, während seine Mutter Kate Smalltalk machte.

Später besserte sich die Laune des jungen Royals. Doch im Netz sorgte vor allem sein strenger Dresscode für Diskussionen. Zusammenfassung erstellt mit

Prinz George verfolgte das Wimbledon-Finale der Herren von der Royal Box aus. Während viele Zuschauer*innen wegen der Hitze auf luftige Kleidung setzten, erschien der 12-jährige Royal in Jackett, Hemd und Krawatte.

Dass George trotz Hitze so formell gekleidet war, hatte einen einfachen Grund: In der Royal Box gilt eine strenge Kleiderordnung. Männer werden dort traditionell in Anzug oder Jackett sowie mit Krawatte erwartet.

Diese Regel betrifft auch den royalen Nachwuchs. Für den ältesten Sohn des britischen Thronfolgers William und seine Frau Kate gab es deshalb keine Ausnahme.

«Grumpy George» wirkte gelangweilt

Zu Beginn seines Wimbledon-Besuchs wirkte George denn auch arg gelangweilt.

Während seine Mutter den britischen Überraschungsmann Arthur Fery (die Weltnummer 114 war bis in das Halbfinale gestürmt) begrüsste und Smalltalk machte, stand der kleine Prinz teilnahmslos daneben. Fast sah es so aus, als würde «Grumpy George» am liebsten eine Grimasse schneiden.

Später, als George das Finalspiel zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester Charlotte verfolgte, schien seine Laune bereits wieder deutlich besser zu sein.

In den sozialen Medien wurde nach dem Spiel darüber diskutiert, warum ein Kind bei Temperaturen um die 30 Grad so formell gekleidet sein müsse. Einige zeigten Verständnis für die Wimbledon-Tradition, andere fanden den Dresscode angesichts der Hitze übertrieben.

In der Royal Box gelten klare Vorgaben

Wimbledon ist allerdings bekannt dafür, an seinen Regeln und Ritualen festzuhalten. Besonders in der Royal Box gelten bis heute klare Vorgaben.

Dort sitzen Mitglieder der Königsfamilie, Prominente und geladene Gäste – und auch deren Kleidung soll zum traditionsreichen Rahmen des Turniers passen.

Für Prinz George war der Auftritt damit nicht nur ein sportlicher Familienausflug, sondern auch ein weiterer Moment im royalen Rampenlicht. Als künftiger König wird er schon früh an solche öffentlichen Auftritte und die damit verbundenen Erwartungen herangeführt.

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