Prinzessin Kate ist erneut die Nummer eins auf der «Best Dressed»-Liste von «Tatler». Ausschlaggebend sind nicht nur ihre Outfits – sondern auch eine Gewohnheit, die sie seit Jahren pflegt.

Darum geht’s Prinzessin Kate wurde vom Magazin «Tatler» zum zweiten Mal als bestgekleidete Persönlichkeit Grossbritanniens gekürt. Ausschlaggebend waren unter anderem ihre stilvollen Auftritte während der Italien-Reise.

Gelobt wird nicht nur ihr Modegeschmack, sondern auch, dass sie viele Outfits mehrfach trägt. Damit setzt sie seit Jahren ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit.

Als bestplatzierter Mann auf der Liste wurde Schauspieler Edward Bluemel genannt. Zusammenfassung erstellt mit

Grosse Ehrung für Prinzessin Kate (44): Die Princess of Wales ist vom britischen Magazin «Tatler» zum zweiten Mal als bestgekleidete Persönlichkeit Grossbritanniens ausgezeichnet worden. Bereits 2022 hatte sie die Spitze der «Best Dressed»-Liste belegt. Nun schaffte sie es erneut auf den ersten Platz.

Ausschlaggebend seien laut dem Magazin unter anderem Kates stilsichere Auftritte während ihrer Italien-Reise im Frühjahr gewesen. Dort zeigte sich die Prinzessin unter anderem in einem blauen Hosenanzug. Dieser fand bei den Modeexperten offenbar grossen Anklang.

Diesen blauen Hosenanzug trug Prinzessin Kate bei ihrem Besuch in Italien im Frühling 2026. www.imago-images.de

Neben ihrem Modegespür wird Kate jedoch auch für einen weiteren Aspekt gelobt, der längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist: Denn die Prinzessin trägt viele ihrer Outfits mehrfach und setze damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit. So zeigte sie sich vor wenigen Wochen beim Royal Ascot in einem gelben Roksanda-Kleid, das sie erstmals im Jahr 2022 getragen hatte.

Für Nachhaltigkeit gewürdigt

Das Magazin erklärt zu der Wahl: «Die Prinzessin von Wales hat diese Liste schon einmal angeführt und wird dies auch wieder tun. Doch jetzt scheint der perfekte Moment gekommen zu sein, um Grossbritanniens schickste Persönlichkeit zu würdigen, die wieder gesund ist – und wieder eine Heldin der britischen Modeszene geworden ist.» Ihre Stilentscheidungen würden «königliche Anlässe zum Strahlen bringen», heisst es.

Die Reise nach Italien war Kates erster offizieller Auslandsbesuch nach ihrer Krebsbehandlung. Anfang 2024 hatte die Prinzessin ihre Erkrankung öffentlich gemacht und sich anschliessend weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Edward Bluemel: Gilt als best angezogener Mann. Imago

Auf der diesjährigen «Best Dressed»-Liste finden sich neben Kate weitere bekannte Namen, wie «Bridgerton»-Darstellerin Hannah Dodd oder auch Gjin Lipa, der Bruder von Popstar Dua Lipa.

Schauspieler Edward Bluemel, der für Rollen in Fernsehserien wie «Killing Eve» und «My Lady Jane» bekannt ist, führt als bestplatzierter Mann die Liste an.

02:35 Kaum ist Kate Prinzessin, ändern sich auch ihre Looks Mit dem neuen offiziellen Titel und der neuen Rolle der Princess of Wales beginnt für Kate eine neue Ära. Und das wird sich in nächster Zeit auch an ihrem Stil verstärkt bemerkbar machen. In welche Richtung es geht, siehst du im Video.