Seit 15 Jahren sind die Geissens aus dem deutschen Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Nun blickten Robert und Carmen auf ihre Anfänge zurück. Dabei enthüllte das Paar, wie hoch ihre erste TV-Gage ausfiel.

Für ihre ersten TV-Auftritte bei «Goodbye Deutschland» bekamen Robert und Carmen Geiss lediglich 6000 Euro pro Folge – heute halten sie diese Gage für viel zu tief.

Darum geht’s Die Geissens feiern bald die 500. Folge ihrer Reality-Show. Aktuell laufen die Dreharbeiten zur Jubiläumsepisode.

Für ihre ersten TV-Auftritte bei «Goodbye Deutschland» erhielten Robert und Carmen Geiss nur 6.000 Euro pro Folge – rückblickend eine «lächerliche» Gage.

Für ihre ersten TV-Auftritte bei «Goodbye Deutschland» erhielten Robert und Carmen Geiss nur 6.000 Euro pro Folge – rückblickend eine «lächerliche» Gage. Heute produzieren die Geissens ihre Sendung selbst. Der Aufbau der eigenen Produktionsfirma sei jedoch mit viel «Lehrgeld» verbunden gewesen. Zusammenfassung erstellt mit

500 Folgen im deutschen Fernsehen: Dieser Meilenstein kommt bald auf die Geissens zu. Derzeit laufen die Produktionsarbeiten für die Jubiläumsepisode, wie Robert und Carmen Geiss nun im YouTube-Format von Unternehmer Markus Baulig preisgaben.

Ausserdem nutzte das Paar das Gespräch, um auf die ersten Gehversuche im deutschen TV zurückzublicken. Ehe die Geissens ihr eigene TV-Show bekamen, waren sie zunächst in sechs Folgen der Auswanderer-Soap «Goodbye Deutschland» zu sehen.

Damals hätten sie pro Folge 6000 Euro kassiert, enthüllten die Geissens. «Das war eine lächerliche Nummer», urteilt Robert Geiss heute darüber.

Seine Ehefrau Carmen sieht das ähnlich. Sie habe den Produzenten nach dem ersten Testlauf entgegnet: «Sorry, wenn ich jetzt 6000 pro Folge kriege und mache das mein Leben lang, bin ich irgendwann pleite.»

Schliesslich hätten die Produzenten Zugang zu ihrem Haus und ihrem Boot gehabt. Allein der Betrieb von Letzterem würde die Gage bei weitem übersteigen.

Robert Geiss: «Viel Lehrgeld bezahlt»

Heute, 15 Jahre später, produzieren Robert und Carmen Geiss ihre TV-Show mit einer eigenen Firma. Mit zwei Produktionsunternehmen habe die Zusammenarbeit zuvor «nicht funktioniert», erklärte Robert Geiss.

«Wir sind keine Angestellten», erläutert Ehefrau Carmen. Robert fügt hinzu: «Wir können uns nicht unterordnen. Es läuft nur so, wie wir sagen.»

Die beiden würden es «dann lieber selbst machen», so Carmen. Dann sei es auch leichter, das Produktionsbudget aufzuteilen. «Da bekommst du mit einer fremden Produktionsfirma immer Reibereien», sagt Robert.

Doch eine eigene Firma auf die Beine zu stellen, sei am Anfang laut Carmen «ein Albtraum gewesen»: «Du springst ins kalte Wasser, wo nur Haie drin sind und du kommst als Goldfisch da rein.» Zu Beginn seien sie oft hinters Licht geführt worden, wie Robert verrät: «Wir haben Lehrgeld gezahlt.»

Wann die neue Staffel von «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» bei RTLZWEI auf Sendung geht, ist noch nicht bekannt. Im Mai 2022 debütierte auch der Ableger «Davina & Shania – We Love Monaco» im TV, der dem Alltag der Geissens-Töchter Davina und Shania folgt. Aktuell sind auch davon keine neuen Folgen verfügbar.

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