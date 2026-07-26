Klettercamp? Sportlager? Nicht für Maximilian Janisch. Das Schweizer Mathe-Genie baute mit nur zehn Jahren in den Sommerferien ein Atomkraftwerk – im Game Minecraft.

Das Schweizer Mathe-Genie Maximilian Janisch hat mit 10 Jahren Minecraft gespielt – und während der Ferien ein Atomkraftwerk gebaut.

Mit 9 Jahren die Matura Schweizer Genie baut mit 10 Jahren ein Atomkraftwerk in Minecraft

Darum geht’s Maximilian Janisch baute mit zehn Jahren während der Sommerferien in Minecraft ein Atomkraftwerk mit vier Reaktorkernen, sieben Computern und selbst geschriebenem Code.

Das Genie übersprang als Kind mehrere Klassen, machte mit neun Jahren die Matura und promovierte mit 21 Jahren.

Heute erreicht Janisch über soziale Medien ein grosses Publikum, wo er Mathematik und Naturwissenschaften verständlich und unterhaltsam erklärt. Zusammenfassung erstellt mit

Sandburgen bauen, schwimmen mit Freunden oder einfach nur Dolcefarniente während der Sommerschulferien? Nicht für Mathe-Genie Maximilian Janisch.

Wie der heute 22-Jährige in einem Instagram-Post erklärt, hat er während seiner gesamten Sommerferien 2013 ein Atomkraftwerk gebaut – im Computerspiel Minecraft. Kein Wunder bei seinem IQ von 149. Janisch hat mit 9 Jahren die Matura gemacht und mit 21 den Doktortitel.

«Das Atomkraftwerk hatte vier Reaktorkerne, die phasenweise geschaltet wurden. Es gab ein System aus sieben Computern, welches verwendet wurde um die vier Kerne zu», erzählt der 22-jährige Janisch voller Stolz.

Dazu habe er über 100 Zeilen Programmcode geschrieben – von Hand. Das sind nur einige der Gadgets, die er selbst zusammengebastelt hat für sein Kraftwerk.

Mehrere TV-Dokumentarfilme über ihn

Schon während der Primarschule übersprang Maximilian Janisch drei Klassen. Mit gerade einmal neun Jahren legte das Schweizer Mathe-Genie die Matura ab. Parallel zu einem Förderprogramm an der Universität Zürich studierte er als jüngster Student an der Universität Perpignan in Südfrankreich, da eine reguläre Immatrikulation an einer Schweizer Universität damals nicht möglich war.

Das Schweizer Fernsehen drehte mehrere Reportagen über den Überflieger. Die letzte erschien im September 2025 und trägt den Titel «Mathe-Genie und Tiktok-Star».

Auf TikTok folgen ihm inzwischen mehr als 210'000 Menschen. Auf seinen Social-Media-Kanälen erklärt er naturwissenschaftliche und mathematische Phänomene auf unterhaltsame Weise. Eines seiner Videos widmet sich etwa der Frage, warum Frauen aus mathematischer Sicht den ersten Schritt machen sollten.