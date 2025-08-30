Serena Williams hat nach ihrem letzten Spiel mit einer Abnehmspritze 14 Kilo verloren. Jetzt steht sie wieder auf dem Platz – und entfacht eine neue Debatte: Sind Abnehmspritzen das Dopingmittel der Zukunft?

14 Kilo verloren Serena Williams ist zurück – und mit ihr die Doping-Frage zur Abnehmspritze

Darum geht's Serena Williams sorgte mit ihrem Gewichtsverlust durch ein GLP-1-Medikament für Aufsehen – auch, weil dies Teil einer Werbekampagne ist.

Dafür erntete sie Kritik, besonders wegen der Wirkung auf Körperbilder und fehlender Transparenz.

Anfang Juni kündigte Williams ihr Comeback an. Am Dienstag dürfte sie in Wimbledon ihr erstes Spiel bestreiten.

Ihr Comeback befeuert zugleich die Debatte über den Einsatz von Abnehmspritzen im Spitzensport.

Serena Williams ist eine Tennis-Legende. Sie hat unter anderem 23 Grand-Slam-Titel gewonnen – und als sie 2022 ihre Karriere beendete, ging sie als «Goat» (deutsch: die Grösste aller Zeiten) vom Platz.

Für viele Menschen war sie nicht nur deswegen ein grosses Vorbild, sondern weil Williams immer wieder gegen Schönheitsnormen kämpfte. Denn für ihren Körper musste sie viel Kritik einstecken. Sie sei zu gross, zu muskulös, nicht weiblich genug. Doch sie konterte immer und immer wieder.

Letztes Jahr machte Williams öffentlich, mithilfe von Abnehmspritzen 14 Kilogramm verloren zu haben. Ihre neue Figur war schon länger ein Diskussionsthema bei ihren 18,2 Millionen Followern auf Instagram.

«Ich fühle mich körperlich wie geistig befreit»

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im August 2023 habe sie verzweifelt versucht, wieder in alter Form zu kommen, sagt sie im August 2025 gegenüber «People» – jedoch ohne Erfolg.

«Es war verrückt, denn ich habe noch nie in meinem Leben so hart trainiert, mich so gesund ernährt und trotzdem nie mein Wunschgewicht erreicht.» Jetzt fühle sie sich grossartig: «Ich fühle mich wirklich gut und gesund. Ich fühle mich körperlich wie geistig befreit.»

Sie habe ihr Wunschgewicht mithilfe eines GLP-1-Medikaments erreicht und betont, wie wichtig ihr dabei Transparenz sei. «Die Kleidergrösse, die ich vorher hatte, war nicht schlecht. Es war nur nicht das, was ich haben wollte», sagt sie.

Teil einer Werbekampagne

Zur Transparenz gehört aber auch, klarzustellen, dass es sich hier um Werbung handelt für die Firma «Ro» – und dass der Williams' Ehemann Alexis Ohanian im Vorstand der Firma sitzt. Denn seien wir ehrlich: Ihre Mitteilung über den Verlust von 14 Kilogramm war kein «spontanes» Geständnis, sondern Teil einer sorgfältig geplanten Werbekampagne – und diese zeigt Wirkung.

Ro ist ein Telemedizin-Anbieter. Patient*innen können dort über eine digitale Plattform medizinisch versorgt werden: von der Diagnose über eine ärztliche Verordnung bis hin zur Lieferung der Medikamente.

Serena Williams spricht nicht nur mit «People» über ihre Abnahme, sondern auch mit «Vogue» und «Elle». Nur «Vogue» erwähnte damals korrekterweise in einem Nebensatz, dass Ohanian im Vorstand von Ro sitzt. Ansonsten wurde dies mit keinem Wort erwähnt.

Bei «Elle» sagte Williams, sie habe täglich 30'000 Schritte gemacht und bis zu vier Stunden trainiert, aber nicht die gewünschten Resultate bekommen. Es sei also nicht so, dass sie die Abnehmspritze nehme, weil sie zu faul sei. Aber dies sei bei ihr das fehlende Puzzlestück gewesen.

Dann trat Williams noch beim Sender NBC in der «Today Show» auf. Die 43-Jährige erklärte, sie wolle das Stigma rund um Abnehmmedikamente brechen. Zu ihrem TV-Interview erschien sie mit einer Cap mit der Aufschrift «I'm on Ro» (deutsch: Ich benutze Ro).

Gegenüber dem «Wall Street Journal» erklärt Zach Reitano, der CEO von Ro, warum Serena Williams die ideale Werbeperson sei: «Allein die Tatsache, dass es Leute geben wird, die sagen, dass gerade sie dieses Medikament nicht braucht, macht sie perfekt. Denn es stellt die gängige Vorstellung infrage, wer von diesen Mitteln profitieren kann.»

Heftige Kritik

Für die Intransparenz und dafür, dass sogar Spitzensportlerinnen wie Serena Williams zur Abnehmspritze greifen, hagelt es letztes Jahr heftige Kritik.

Eine Nutzerin schreibt: «Fantastisch, jetzt können wir alle Fortschritte rückgängig machen, die wir gemacht haben, um Frauen nach der Schwangerschaft klarzumachen, dass es in Ordnung ist, sich Zeit zu nehmen, sich zu erholen und wieder in Form zu kommen oder nicht.»

Eine andere Nutzerin schreibt: «Ich bin so, so, so enttäuscht. Du hast in deinem Leben so viel erreicht und hattest dennoch das Gefühl, dünn sein zu müssen, um ganz zu sein? Das tut mir tatsächlich leid für dich. Und es tut mir leid für all die Menschen und kleinen Mädchen, die dich (früher) als Vorbild betrachteten.»

«Was Serena uns hier wirklich sagt: Es spielt keine Rolle, wie erfolgreich, stark oder mächtig du bist – wenn du nicht dünn bist, spielt das alles keine Rolle. Das ist so traurig», schreibt eine andere Nutzerin.

Die Schauspielerin und Moderatorin Jameela Jamil schrieb auf Instagram über die Nebenwirkungen, die Abnehmspritzen mit sich bringen könnten. Promis wie Williams könnten sich Ärzte leisten, die sie bei Abnahmen überwachten. «Ich fühle mich sexier, ich fühle mich selbstbewusster», sagt Williams.

Comeback befeuert Abnehmspritzen-Debatte

Der Wirbel um die Abnehmspritze und Serena Williams legte sich schnell wieder. Anfang Juni 2026 gab sie ihr Comeback bekannt – und nur wenige Tage später spielte sie bereits ihr erstes Match im Doppel im Londoner Queen's Club.

Mit einer Wildcard kehrt sie zudem in Wimbledon im Einzel zurück und tritt auch noch im Doppel an der Seite ihrer Schwester Venus an. Vermutlich spielt sie ihr erstes Spiel am Dienstag.

Doch mit ihrem Comeback rückt sie nicht nur sportlich in den Fokus, sondern holt auch das Thema Abnehmspritzen zurück auf die Bühne. Vor allem geht es um die Frage, welche Rolle sogenannte Abnehmspritzen künftig spielen könnten und ob sie über ihre medizinische Anwendung hinaus zur Leistungsoptimierung eingesetzt werden.

Die Überlegung ist naheliegend: Weniger Körpergewicht kann in vielen Disziplinen ein Vorteil sein. Entsprechend rückt der mögliche Missbrauch von Medikamenten zur Gewichtsreduktion im Spitzensport zunehmend in den Fokus.

Das Medikament ist nicht verboten, steht aber im Fokus der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Die Wirkstoffe Semaglutid und Tirzepatid zählen zu den GLP-1-Präparaten auf ihrer Beobachtungsliste.

«Die Labore suchen auch nach diesen Substanzen, aber wenn sie nachgewiesen werden, ist es kein Antidoping-Regelverstoss. Die Resultate fliessen in die Auswertung der Wada ein», so Ernst König, Direktor von Swiss Sport Integrity (vormals Antidoping Schweiz), zum «Tages-Anzeiger».

Laut König spielten Abnehmspritzen im Anti-Doping bislang vor allem in Disziplinen mit Gewichtsklassen eine Rolle. Ihr Einsatz lasse sich jedoch auch in anderen Sportarten denken, in denen ein geringes Körpergewicht Vorteile bringt, etwa im Radsport.

Derzeit sind die Mittel im Sport noch zulässig. Sollten sie sich jedoch als leistungssteigernd etablieren, dürfte die Diskussion um ihre Regulierung an Fahrt aufnehmen.